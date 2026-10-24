Medicina legală, în impas: aparatură veche, salarii mici, angajați puțini, mult de lucru. Directorul INML: Am avut expertize la care dosarele au venit cu camionul.

Datorii de milioane de lei, echipamente învechite și zeci de posturi vacante. La Punctul Roșu în Sănătate, șeful INML trage un semnal de alarmă: medicina legală din România funcționează cu resurse tot mai puține.

Eugenia Foarfecă
Medicina legală, în impas: aparatură veche, salarii mici, angajați puțini, mult de lucru. Directorul INML: Am avut expertize la care dosarele au venit cu camionul.

Datorii de milioane de lei, echipamente învechite și zeci de posturi vacante. La Punctul Roșu în Sănătate, șeful INML trage un semnal de alarmă: medicina legală din România funcționează cu resurse tot mai puține.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro