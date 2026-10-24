Teamă și tensiune la Paris. Vânzările de spray-uri cu piper și gaze lacrimogene au explodat

Franța intră într-un nou weekend de tensiune după ce protestele generate de creșterea costului vieții și degradarea serviciilor publice au degenerat, în ultimele zile, în unele dintre cele mai grave tulburări sociale din ultimii ani. În capitala franceză, teama de noi violențe i-a determinat pe numeroși locuitori și comercianți să își cumpere mijloace de autoapărare, de la spray-uri cu piper până la recipiente cu gaz lacrimogen.

Potrivit agenției Reuters, citată de News.ro, proprietarul unui magazin de arme din centrul Parisului afirmă că a observat o creștere fără precedent a vânzărilor de arme neletale după revoltele de săptămâna trecută. Acesta spune că printre clienți se află atât comercianți și proprietari de restaurante, cât și persoane obișnuite care se tem că violențele s-ar putea repeta.

Comenzile pentru spray-uri cu piper și gaze lacrimogene s-au multiplicat

„Este prima dată când observăm o astfel de creștere și asta în rândul tuturor segmentelor populației”, a declarat armurierul, adăugând că multe persoane au fost afectate direct de incidentele recente. Potrivit acestuia, comenzile pentru spray-uri cu piper și gaze lacrimogene s-au multiplicat de zece ori.

Atmosfera din Franța este marcată de anxietate după ce manifestațiile de weekendul trecut s-au transformat în revolte în mai multe orașe. O primărie a fost incendiată, numeroase magazine au fost jefuite, iar grupuri violente s-au confruntat cu forțele de ordine. Imaginile cu vitrine distruse și clădiri vandalizate au alimentat sentimentul de nesiguranță în rândul populației.

Autoritățile încearcă să evite repetarea scenariului. Poliția a autorizat la Paris doar o manifestație sindicală și a respins solicitările pentru alte proteste, inclusiv cele ale organizației studențești UNEF și ale mișcării „Vestele Galbene”. În paralel, guvernul francez a anunțat un dispozitiv impresionant de securitate, care include aproximativ 70.000 de polițiști la nivel național.

Temeri

În acest context, Alain Di Crescenzo, președintele Camerei de Comerț din Franța, le-a cerut comercianților să nu își facă singuri dreptate. Oficialul a avertizat că înarmarea proprietarilor de magazine cu bâte, răngi sau arme riscă să amplifice și mai mult tensiunile. „Poliția trebuie lăsată să își facă treaba”, a transmis acesta.

Astfel, Franța se pregătește pentru un weekend în care autoritățile se tem nu doar de amploarea protestelor, ci și de posibilitatea ca spirala violențelor să continue.