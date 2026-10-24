Unde este cel mai ieftin să pui murături pentru iarnă? Orașele în care cămara costă aproape la jumătate față de altele

Toamna este sezonul în care gospodăriile românilor intră în febra pregătirilor pentru iarnă. Murăturile rămân printre cele mai populare conserve. Piețele sunt pline de gogonele, gogoșari, castraveți, pepenași, ardei capia, conopidă și varză. Numai că prețurile diferă surprinzător de mult de la o regiune la alta.

Bucureștiul, orașul cu cele mai mari diferențe

O plimbare prin piețele Capitalei arată că aceeași legumă poate costa dublu în funcție de cartier.

În Piața 16 februarie, gogonelele se vând cu aproximativ 5 lei/kg, iar gogoșarii și conopida cu circa 6.5-7 lei/kg. Castraveții, printre cei mai căutați în această perioadă, se vând cu 10-12 lei/kg.

În schimb, în Piața Dorobanți, gogonelele urcă la 10 lei/kg, iar gogoșarii ajung până la 15 lei/kg. Practic, doar la gogoșari diferența poate depăși 100%.

Clujul, surprinzător de competitiv

În Cluj-Napoca, prețurile comunicate de Centrul Agro Transilvania sunt considerabil mai prietenoase pentru cei care vor să umple cămara.

Gogoșarii costă între 5,5 și 6,5 lei/kg, varza 2,2 lei/kg iar castraveții pot fi găsiți cu prețuri care variază între 4 și 6 lei/kg.

Pentru familiile care cumpără 20-30 de kilograme de legume pentru murături, diferența față de piețele premium din București poate însemna economii de peste o sută de lei.

Adevărații campioni ai prețurilor mici

Cele mai mici costuri nu sunt însă în marile orașe, ci în apropierea marilor zone legumicole ale României.

În județe precum Buzău, Galați, Ialomița sau Olt, producătorii au oferit în această toamnă gogoșari cu 3-5 lei/kg. Varza pentru murat s-a vândut frecvent între 1 și 3 lei/kg, în funcție de cantitate și locul achiziției.

Mulți cumpărători aleg să meargă direct la fermieri sau la centre agroalimentare en-gros, unde diferențele de preț pot fi substanțiale față de piețele urbane.

Românii mai inventivi au găsit și aici soluția pentru a obține prețuri mai mici. Cum pe site-urile de anunțuri producatorii vin cu oferte imbatabile, românii s-au asociat și au cumpărat la grămadă la preț mai mic. Toată lumea câștigă. Cultivatorii își vând marfa, iar românii conserve la prețuri decente.

Cât costă, de fapt, un borcan

Legumele sau fructele reprezintă doar o parte din cheltuială. Oțetul de 9 grade costă aproximativ 4 lei litrul, zahărul circa 3,8 lei/kg. Usturoiul, hreanul și condimentele cresc cu încă 2,5-3,5 lei costul fiecărui borcan pregătit pentru iarnă. La acestea se adaugă borcanele (dacă e cazul și nu le reutilizezi pe cele de anul trecu), capacele și energia consumată pentru sterilizare.

Dacă obiectivul este o cămară plină și un buget cât mai mic, cea mai bună strategie rămâne aprovizionarea directă din zonele agricole sau din centrele agroalimentare mari. Diferențele de preț sunt suficient de mari încât o familie care pune câteva zeci de borcane de murături să economisească între 200 și 400 de lei într-un singur sezon.