Ministrul Sănătății verifică pe teren marele șantier de la Spitalul Regional Iași

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vizitează astăzi șantierul noului Spital Regional de Urgență, un proiect strategic pentru sistemul medical din regiunea Moldovei.

Potrivit Ministerului Sănătății, deplasarea are ca scop verificarea progresului investițiilor aflate în desfășurare, evaluarea activității unor unități sanitare importante din județ și consultări cu reprezentanții industriei farmaceutice. Instituția precizează că aceste acțiuni urmăresc „accelerarea investițiilor pentru pacienți”.

Programul ministrului începe la ora 11:00, cu o vizită la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Două ore mai târziu, Alexandru Rogobete va avea o întâlnire de lucru la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, unde se va întâlni cu managerul instituției, profesorul Grigore Tinica.

Momentul central al vizitei este programat la ora 14:30. Atunci, ministrul va merge pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași, amplasat în zona Moara de Vânt. Proiectul este considerat una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală realizate în ultimii ani.

Conform datelor publicate de echipa de proiect, lucrările avansează în ritm susținut. Excavările exterioare necesare construcției au fost finalizate în totalitate, după îndepărtarea a peste 65.000 de metri cubi de pământ. În paralel, lucrările de excavare pentru corpurile tehnice T1-T8 au ajuns la aproximativ 25% din stadiul prevăzut.

Un spital cu 850 de paturi si heliport

Viitorul Spital Regional de Urgență Iași va avea 850 de paturi și va fi construit pe două niveluri subterane, parter, cinci etaje și un etaj tehnic. Proiectul include facilități medicale moderne, un heliport pentru intervenții de urgență, precum și spații destinate învățământului universitar și cercetării medicale.

Vizita ministrului se va încheia la Antibiotice Iași SA, unde sunt programate discuții cu conducerea executivă a companiei privind activitatea și perspectivele industriei farmaceutice românești. Investiția de la Iași este privită drept un proiect-cheie pentru modernizarea serviciilor medicale și creșterea accesului pacienților din întreaga regiune la tratamente de înaltă performanță.