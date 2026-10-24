Camere ascunse în hoteluri și apartamente. Cum le poți depista cu telefonul și ce trebuie să verifici mai întâi

Camerele ascunse și încălcarea intimității

Camerele ascunse din camerele de hotel și din apartamente reprezintă o încălcare gravă a intimității și pot fi ascunse cu ușurință în obiecte de zi cu zi. La sosirea în locul de cazare, se recomandă o inspecție vizuală amănunțită a încăperii, în special a dormitorului și a băii, scrie blic.rs

Încărcătoarele USB, detectoarele de fum, ceasurile și alte dispozitive sunt doar câteva dintre locurile în care pot fi plasate.

Deși nu sunt întotdeauna ușor de observat cu ochiul liber, telefonul vă poate ajuta când verificați locul de cazare. Totuși, niciuna dintre aceste metode nu este complet sigură.

Examinați bine camera

Când ajungeți în locul de cazare, ar trebui să inspectați spațiul, în special dormitorul, baia și alte zone în care suteți vulnerabili la intimitate. Fiți atenți la obiectele neobișnuite sau la orificiile mici ale dispozitivelor îndreptate spre pat, spre duș sau spre alte locuri sensibile.

Camera și funcția de zoom ale telefonului pot fi folosite pentru o examinare mai atentă a orificiilor mici, iar locul suspect îl puteți și fotografia, apoi mări fotografia.

Stingeți luminile și porniți lanterna

Următorul pas presupune o încăpere întunecată. Stingeți luminile și trageți draperiile, apoi porniți lanterna telefonului. Îndreptați încet lumina spre obiectele pe care le-ați considerat suspecte anterior. Obiectivul unei camere ascunse poate reflecta lumina, așa că fiți atenți la reflexiile mici, neobișnuite.

Puteți repeta apoi verificarea cu camera telefonului pornită, dar fără lanternă. Unele telefoane pot detecta lumina infraroșie folosită de anumite camere pentru filmarea pe timp de noapte. Pe ecran, aceasta poate apărea ca un punct luminos pe care nu îl vedeți cu ochiul liber.

Totuși, acest truc nu funcționează pe orice telefon și nici cu orice cameră.

Ce dispozitive sunt conectate la Wi-Fi

Multe camere ascunse au nevoie de conexiune la internet pentru a trimite înregistrările proprietarului sau în cloud. De aceea, poate fi utilă și verificarea dispozitivelor conectate la rețeaua Wi-Fi a locului de cazare.

Aplicațiile de scanare a rețelei locale, precum Fing, pot afișa dispozitivele care folosesc aceeași rețea. Pe listă vor apărea probabil televizoare, boxe, telefoane, computere și alte dispozitive previzibile.

O atenție deosebită trebuie acordată dispozitivelor necunoscute sau denumirilor care sugerează o cameră. Totuși, nici această metodă nu oferă o dovadă sigură, deoarece camera poate înregistra pe un card de memorie sau poate folosi o cu totul altă rețea.

Verificați rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth

Unele camere își pot crea propria rețea Wi-Fi. De aceea, în setările telefonului puteți vedea ce rețele wireless sunt disponibile în imediata apropiere.

O verificare similară se poate face și pentru dispozitivele Bluetooth. Aplicațiile specializate pot afișa semnalele Bluetooth din jur, dar prezența unui dispozitiv necunoscut nu înseamnă în sine că este vorba despre o cameră ascunsă.

Într-un bloc cu multe apartamente, o astfel de verificare poate fi deosebit de complicată, pentru că telefonul va detecta probabil un număr mare de rețele și dispozitive din încăperile vecine.

Airbnb a interzis camerele în spațiile interioare

Airbnb a interzis în 2024 folosirea camerelor în spațiile interioare ale locuințelor închiriate prin platforma sa. Interdicția include și camerele care erau permise anterior în spațiile comune.

Totuși, regulile platformei nu pot, prin ele însele, să împiedice pe cineva să le încalce, motiv pentru care turiștii care suspectează că sunt filmați ar trebui să raporteze cazul platformei prin care au rezervat cazarea și, atunci când este necesar, autorităților locale competente.

Telefonul nu este un detector profesional

Telefonul poate fi util pentru o primă verificare a încăperii, dar nu este un detector profesional pentru camere ascunse. Absența reflexiilor, a luminii infraroșii sau a unui dispozitiv suspect în rețeaua Wi-Fi nu înseamnă automat că în încăpere nu există nicio cameră.