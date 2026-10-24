Ce poți face în București în weekendul 24-25 octombrie. Târguri de toamnă, expoziții, filme și evenimente pentru familii

Toamna își face simțită prezența în mai multe spații din Capitală.

Târguri și evenimente de sezon

În Parcul IOR are loc „Caravana Dovlecilor – Parade of Giants”. Evenimentul este dedicat sezonului și pregătește instalații tematice și activități pentru familii.

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” se desfășoară Târgul de Sfântul Dumitru. Aici, vizitatorii pot urmări spectacole folclorice, demonstrații de meșteșuguri și activități pentru copii, alături de producători și artizani veniți din mai multe zone ale țării.

Tot sub semnul tradițiilor este organizat și evenimentul „Sânmedru, între tradiții și prezent”, la ARCUB, care include expoziții foto, instalații artistice, dialoguri culturale și concerte cu acces gratuit.

Artă și expoziții

Pasionații de artă au la dispoziție numeroase expoziții și tururi ghidate. La Muzeul Național de Artă al României se deschide instalația imersivă „BAD” a artistului german Gregor Schneider, iar expoziția „Brâncuși. Sindromul” poate fi vizitată pentru ultima dată duminică.

La Muzeul Național Cotroceni este programat un tur ghidat al expoziției „Fibră. Radiografia prezenței”, dedicată artistei Marcela Rădulescu.

În același weekend, MARe organizează tururi ghidate în expoziția „Imagini ale istoriei, istorii ale imaginii”. Palatul Mogoșoaia găzduiește expoziția internațională „Architecture of the Unseen” care reunește zeci de artiști din mai multe țări.

Filme, muzică și spectacole

Festivalul „Les Films de Cannes à Bucarest” continuă cu proiecții găzduite de Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național al Țăranului Român. În program se regăsesc filme premiate și producții din selecția recentă a celebrului festival francez.

La MINA are loc recitalul imersiv „In the Night”, care combină muzica clasică și proiecțiile vizuale. Duminică, Muzeul Antipa găzduiește spectacolul de dans contemporan „În țara minunilor”, inspirat de universul lui Lewis Carroll.

Istorie și patrimoniu

La Arhivele Naționale poate fi vizitată expoziția documentară dedicată călătoriei Reginei Maria în Statele Unite și Canada, realizată la un secol de la celebrul turneu diplomatic.

De Ziua Armatei, adică pe 25 octombrie, Muzeul Militar Național organizează o zi a porților deschise cu demonstrații, expoziții și activități interactive pentru public. Intrarea este gratuită.

Activități pentru copii

Oferta pentru familii este una dintre cele mai bogate din acest weekend. Muzeele MARe, Antipa, Muzeul Hărților și MINA au pregătit ateliere de artă, experimente științifice, activități educative și concerte interactive dedicate copiilor și adolescenților.

Publicul este așteptat sâmbătă la Retroparada Toamnei 2026, în Parcul Lumea Copiilor din Capitală, unde vor fi expuse peste 200 de autovehicule istorice. Evenimentul are loc între orele 10:00 și 13:30, la rotonda din Parcul Lumea Copiilor.

”La Retroparada din București, de departe cea mai mare reuniune de autovehicule istorice din țară, vor fi prezentate automobile și motociclete atestate istoric după standardele FIVA, fabricate între anii ’30 și ‘˜90, aflate în colecția membrilor Retromobil Club România Filiala București și nu numai. Având o tradiție de 28 de ani, Retroparada reprezintă o ocazie unică de a lua contact cu istoria fenomenului automobilistic mondial din ultimul secol și rămâne cea mai importantă inițiativă privată, bazată pe voluntariat, care promovează recuperarea și păstrarea tezaurului pe roți al țării noastre”, informează organizatorii într-un comunicat.

Târgoveții de Povești se duc în Piața Obor

Astazi, de la ora 14, printre tarabe, cumpărături și, probabil, mici, în Piața Obor și-a făcut loc și Teatrul Țăndărică, cu proiectul „Târgoveții de Povești- traseu cultural”. Marionete istorice realizate în 1952, păstrate în patrimoniul Teatrului Țăndărică, sunt readuse în fața publicului. Proiectul presupune și muzică live, personaje inspirate din universul Oborului și povești pentru copii, părinți și bunici.