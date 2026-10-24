Aceasta este întrebarea din spatele unui proces intentat recent de un bărbat din statul Washington, care susține, în acțiunea împotriva OpenAI, că anul trecut a fost internat cu probleme de sănătate mintală la scurt timp după ce a început să consulte modelul ChatGPT al companiei.

David Rosenthal, în vârstă de 39 de ani, afirmă că platforma l-a ajutat să își aleagă medicamentele, i-a dat indicații privind dozele și chiar l-a liniștit atunci când a decis să nu respecte prescripțiile medicului, potrivit plângerii depuse la instanța civilă din San Francisco, potrivit cbsnews.com.

Medicină fără licență

ChatGPT a oferit aceste răspunsuri fără „licența, pregătirea sau judecata profesională” pe care le-ar avea un specialist în medicină, încălcând legea din California care interzice practicarea medicinei fără licență, se arată în plângere.

„Dacă n-ar fi fost încurajările repetate și laudele constante ale ChatGPT, precum și faptul că a trecut peste reticența exprimată chiar de dl Rosenthal, sănătatea mintală a acestuia nu ar fi intrat într-o spirală descendentă, el nu ar fi fost reținut și internat împotriva voinței sale într-o unitate de psihiatrie și nu ar fi trecut printr-o suferință emoțională severă și printr-o nouă destabilizare a afecțiunii psihiatrice pe care ChatGPT o amplificase deja”, se mai arată în acțiunea înaintată în instanță.

În afara competenței sale

Rosenthal, care fusese diagnosticat anterior cu ADHD și trecuse prin episoade de depresie și comportament bipolar, a fost internat câteva săptămâni în 2025, mai întâi voluntar și apoi nevoluntar, după ce începuse să folosească ChatGPT. Chiar și după externare, a continuat să apeleze la ChatGPT pentru îndrumare medicală.

„Un produs AI rezonabil ar fi recunoscut aceste solicitări ca fiind în afara competenței sale și ar fi refuzat să răspundă, trimițându-l pe dl Rosenthal la medicul curant sau la un alt profesionist calificat, în măsură să-l sfătuiască în privința tratamentului medicamentos (…)”, se arată în proces. „ChatGPT nu a făcut nici una, nici alta”, a arătat apărarea.

ChatGPT, sfaturi medicale

Rosenthal a început să folosească ChatGPT în iunie 2025, ca mijloc de exprimare creativă, pentru a-l ajuta să scrie poezie. A devenit însă rapid dependent de chatbot, pe care îl folosea atât pentru sfaturi medicale, cât și pentru sprijin emoțional.

În iulie, când Rosenthal a întrebat dacă poate lua hidroxizină, un antihistaminic, după ce luase deja 30 de miligrame de Adderall, ChatGPT i-a spus că între cele două medicamente nu există „interacțiuni periculoase”, susține el.

Într-un alt caz, după ce i-a spus lui ChatGPT că nu va lua un medicament pe care medicul i-l prescrisese recent, modelul AI i-a răspuns că are „tot dreptul să (…) renunțe” și s-a oferit să-l ajute să îl întrerupă treptat, susțin avocații lui Rosenthal.

În alte ocazii, ChatGPT l-a îndemnat pe Rosenthal să urmeze indicațiile medicului, continuând totodată să-l sfătuiască ce medicamente să ia.

OpenAI nu a răspuns solicitării de a comenta procesul.

Procese împotriva rețelelor sociale

Într-un studiu publicat recent în „Nature Health”, cercetători de la Universitatea Binghamton descriu cum chatboturile AI oferă uneori utilizatorilor informații inexacte sau false atunci când primesc întrebări despre sănătate. Cercetătorii mai arată că platformele nu sunt transparente, ceea ce face supravegherea dificilă.

„Când îndrumările oferite de AI provoacă daune, nu există nicio evidență în afara platformei, niciun canal prin care utilizatorii să le raporteze și niciun cercetător independent nu poate măsura consecințele”, se arată în rezumatul studiului.

J.B. Branch, director pentru guvernanța federală a AI și politici tehnologice la Public Citizen, o organizație nonprofit pentru protecția consumatorilor, a declarat că modelele lingvistice mari precum ChatGPT sunt programate să maximizeze implicarea utilizatorilor, indiferent de protocoalele de siguranță sau restricțiile existente.

Avocații lui Rosenthal susțin că OpenAI i-a afectat acestuia sănătatea mintală și că nu l-a avertizat asupra riscurilor.

Acuzațiile amintesc de argumentele folosite în procesele privind răspunderea pentru produse intentate companiilor de social media, acuzate că și-au conceput deliberat platformele astfel încât să creeze dependență.

În martie, un juriu a stabilit că Meta și YouTube sunt răspunzătoare pentru crearea unor produse care au dus la comportamente nocive și adictive în rândul tinerilor utilizatori.

„Până la urmă, AI este un produs”, a declarat pentru CBS News Sam Geisler, partener la Aylstock, Witkin, Kreis & Overholtz, firma de avocatură care îl reprezintă pe Rosenthal. „Legea îl tratează ca pe un produs și, prin urmare, acesta răspunde pentru orice prejudiciu previzibil sau pericol nerezonabil”, a arătat el.

Potrivit lui Geisler, OpenAI a construit ChatGPT astfel încât să maximizeze implicarea utilizatorilor.

„De fiecare dată când ChatGPT ar fi putut spune <nu sunt calificat să te ajut cu asta, te rog să vorbești cu medicul tău>, a ales să-l țină pe dl Rosenthal în conversație. Această alegere nu a fost o eroare a produsului, ci chiar modul în care funcționează și a fost conceput de pârâți”, conchid avocații.