Airbnb schimbă regulile casei. Ce treburi nu le mai pot cere gazdele oaspeților

Șapte reguli standard și solicitări „rezonabile”

Ghidul actualizat prevede că gazdele pot stabili acum șapte reguli standard ale casei și pot adăuga și alte solicitări „rezonabile”, potrivit BBC.

„Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteaptă gazdele de la ei, dar am aflat de la comunitatea noastră că pot fi derutante, împovărătoare și greu de gestionat”, a declarat Airbnb pentru BBC.

„Așa că le-am regândit, ca să fie mai ușor de găsit și mai clar de stabilit, alături de o nouă politică prin care solicitările rămân rezonabile, fără surprize”.

Potrivit noilor cerințe de pe site-ul Airbnb, în general gazdele nu au voie să le ceară oaspeților sarcini care „necesită efort sau timp semnificativ ori care ar fi făcute de obicei de personalul de curățenie, inclusiv strânsul așternuturilor de pe pat, scoaterea gunoiului în afara proprietății sau spălatul și strânsul vaselor”.

Ce nu le mai pot cere gazdele oaspeților

Compania a precizat că poate acorda excepții în anumite situații. De exemplu, oaspeților li se poate cere să stea mai puțin la duș dacă există restricții locale de apă din cauza secetei.

De acum înainte, regulile fiecărei proprietăți vor fi afișate mai vizibil pentru oaspeți și vor apărea în mesajele care le reamintesc de rezervare.

Contractele vor fi permise doar în situații limitate, inclusiv atunci când sunt cerute de lege sau de regulile asociației de proprietari.

Deși gazdele nu vor putea impune amenzi, ele decid în continuare regulile casei și solicitările, a precizat compania.

Dacă solicitarea unei gazde nu respectă politicile Airbnb, problema va fi semnalată, iar proprietarul poate contesta decizia dacă nu este de acord.

Gazdele care verifică și unde a rămas telecomanda

Oaspeții se plâng de ani buni de sarcinile nerezonabile pe care trebuie să le îndeplinească înainte de plecare, mai ales că sunt obligați să plătească taxe de curățenie.

Clipurile TikTok ale gazdelor Airbnb Cassie și Jon, în care aceștia inspectează minuțios proprietatea pe care o dau în chirie în statul american Georgia după plecarea oaspeților, au devenit recent virale pentru atenția la detalii.

Într-unul dintre clipuri, de exemplu, cuplul îi acuză pe oaspeți că „nu au respectat regulile casei”, pentru că au lăsat telecomanda televizorului în alt loc decât trebuia.

Cei doi au fost criticați pentru regulile stricte și standardele ridicate, dar au răspuns că materialele lor au fost interpretate greșit.