Țara în care românii au început să-și cumpere locuințe, la prețuri mult mai accesibile decât în România: „Curentul de noapte este foarte ieftin”

Potrivit datelor furnizate de Deloitte Property Index 2026, cele mai mari creșteri de prețuri la locuințe au fost în România (+14,4%), Croația (+14,3%),  Slovacia (+12,5%) și Ungaria (+10,9%).

Teo Voicu
Țara în care românii au început să-și cumpere locuințe, la prețuri mult mai accesibile decât în România: „Curentul de noapte este foarte ieftin”

Potrivit datelor furnizate de Deloitte Property Index 2026, cele mai mari creșteri de prețuri la locuințe au fost în România (+14,4%), Croația (+14,3%),  Slovacia (+12,5%) și Ungaria (+10,9%).

Un studiu realizat la nivel european arată că locuințele din Serbia sunt, în medie, mai ieftine, iar în acest context tot mai mulți români își cumpără case în țara vecină. Integrarea cumpărătorilor este cu atât mai facilă, în contextul în care în Serbia trăiește deja o comunitate istorică de peste 23.000 de etnici români, conform recensământului din 2022.

Potrivit studiului, localitățile de la graniță devin accesibile, chiar și cu prețul navetei, potrivit știrileprotv.ro.

Un român care și-a cumpărat cu 6.000 de euro o proprietate de 1.500 de metri pătrați în localitatea Kraișnic, foarte aproape de granița cu România.

„Cu soția am ajuns aici să găsim ceva. Duminică am văzut-o, luni am negociat-o, iar peste o săptămână am rezolvat deja actele.”, declară Libomir Matici, care precizează că cu această sumă nu putea să-și achiziționeze vreo locuință în țară.  „Poate să renovăm o baie sau ceva…”

Proprietarul unei case din localitatea Srpska Crnja, în apropiere de punctul de frontieră de la Jimbolia, a achiziționat cu 24.000 de euro o proprietate cu două curți, grădină și pomi fructiferi.

Vartan Derbedrasian mai vine la Timișoara doar ocazional, după ce s-a mutat deja în Serbia, și spune că viața este mult mai ieftină acolo.

„Aici avem posibilitatea de a folosi curentul de zi și curentul de noapte. Curentul de noapte este foarte ieftin, aproape 3 dinari. E cam nimic.”, spune acesta.

Cele mai mari creșteri la prețurile locuințelor

Potrivit datelor furnizate de Deloitte Property Index 2026, cele mai mari creșteri de prețuri la locuințe au fost în România (+14,4%), Croația (+14,3%),  Slovacia (+12,5%) și Ungaria (+10,9%).

Comparativ, cele mai mari scăderi de prețuri sunt în Turcia (-9%) și Serbia (-2,5%).

Potrivit aceluiași studiu, chiar dacă România a înregistrat cea mai mare creștere, locuințele au încă prețuri mult mai mici decât cele din vestul Europei.

Prețul mediu pe metru pătrat în Europa:

  • Luxemburg — 9.160 de euro/metru pătrat
  • Cehia — 5.412 euro/metru pătrat
  • Germania — 5.200 de euro/metru pătrat
  • Austria — 5.199 de euro/metru pătrat
  • Olanda — 5.186 de euro/metru pătrat
  • România — 1.917 euro/metru pătrat
  • Albania — 1.720 de euro/metru pătrat
  • Serbia — 1.706 euro/metru pătrat
  • Turcia — 864 de euro/metru pătrat

Ovidiu Constantin Bunget, profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, afirmă: „Locuințele din România sunt ieftine raportat la ceea ce este în Europa, dar nu sunt ieftine raportat la veniturile cetățenilor români.”

Serbia nu face parte din Uniunea Europeană, iar cumpărătorii trebuie să se aștepte la controale la frontieră și la formalități diferite în ceea ce privește rezidența.

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