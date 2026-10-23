EXCLUSIV Austeritate pe pauză la ANAF. „Sesiune de instruire” la munte, în plină criză. Răspunsurile ANAF

Potrivit surselor Cotidianul, la eveniment a participat toată conducerea ANAF din țară. Mai exact, aproximativ 400 de persoane. Într-o discuție cu Cotidianul, un reprezentant al ANAF a infirmat acest număr. A precizat că se informează și revine cu numărul real. Nu a făcut-o până la momentul publicării acestui material. Vom publica acest detaliu în momentul în care vom primi un răspuns.

Participanții ar fi fost convocați la Cheile Grădiștei pentru „o ședință de lucru”, mai spun sursele Cotidianul.

Evenimentul vine și în jurul perioadei de vârf de colectare din fiecare lună, în contextul în care pe data de 25 a fiecărei luni este termen de plată pentru obligațiile fiscale.

Potrivit programului distribuit participanților, evenimentul a cuprins activități precum discuții informale în cadru natural, prezentarea aplicațiilor informatice implementate prin PNRR sau discuții și clarificări privind procesul de reorganizare.

Clarificările ANAF

L-am contactat pe Adrian Nica, șeful ANAF, pentru un punct de vedere. Inițial, acesta nu a răspuns la telefon, astfel că i-am trimis întrebările în scris. Ulterior, a revenit cu un apel în care ne-a precizat că vom primi răspunsurile în scris de la reprezentanții instituției. Ceea ce s-a și întâmplat.

Aceștia ne-au transmis că evenimentul a fost „o sesiune de instruire destinată echipelor de management din întreaga țară, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor digitale și utilizarea eficientă și unitară a noilor instrumente informatice implementate la nivelul instituției, inclusiv prin proiecte finanțate din PNRR”.

Reprezentanții ANAF mai susțin că la sesiunea de instruire au participat reprezentanți ai ANAF din toată țara, „inclusiv din cadrul administrațiilor fiscale județene”.

„În cadrul acesteia, reprezentanții echipelor de management participante au fost instruiți cu privire la utilizarea principalelor aplicații și sisteme informatice dezvoltate de instituție, precum SFERA, APIC/Big Data, asistentul virtual ANA și instrumentele SAF-T.

Sesiunea a urmărit asigurarea unei înțelegeri comune a funcționalităților și modului de utilizare a acestor aplicații, oferind participanților posibilitatea de a adresa întrebări, de a clarifica aspecte tehnice și operaționale și de a discuta aplicarea noilor instrumente în activitatea curentă. Scopul a fost asigurarea unei abordări unitare la nivel național, astfel încât noile soluții digitale să fie utilizate eficient în activitatea administrației fiscale și în relația cu contribuabilii”, se mai arată în răspuns.

Cât a cheltuit ANAF pentru eveniment

În ceea ce privește locul ales pentru acest eveniment, reprezentanții ANAF susțin că locația a permis „reunirea participanților din toate regiunile țării”.

„Selectarea locației a avut în vedere accesibilitatea pentru participanți, condițiile necesare organizării şedințelor şi activităților și eficiența costurilor de cazare, cu încadrarea în plafoanele prevăzute de HG nr. 714/2018, cu modificările și completările ulterioare”, au mai adăugat aceștia.

Reprezentanții ANAF mai susțin că sesiunea de instruire de la Cheile Grădiștei reprezintă singura întâlnire anuală în format fizic a echipelor de management ANAF din întreaga țară şi a constituit un cadru de instruire și dialog direct, necesar clarificării aspectelor privind utilizarea noilor aplicații și coordonării implementării unitare a proiectelor de digitalizare”.

Am întrebat și despre costul evenimentului. Totodată, în program sunt marcate și micul dejun, prânzul și cina. Chiar și o cină festivă este inclusă în agenda evenimentului. Instituția declară că acestea au fost plătite din banii participanților.

„Costul cazării a fost de aproximativ 265 lei per participant/pe noapte, fiind suportat de instituție, în condițiile legii. Deplasarea participanților s-a realizat cu autoturisme personale sau cu autovehicule de serviciu. Nu au fost acordate indemnizații de delegare (diurne), iar cheltuielile pentru masă au fost achitate individual de fiecare participant, din surse proprii”, a fost răspunsul ANAF.

La o căutare pe site-urile de profil, Cotidianul a găsit cazări pentru o noapte la Cheile Grădiștei care variază de la 375 la 500 de lei/noapte.

Întrebarea la care nu am primit răspuns

Reprezentanții instituției mai spun că „sesiunea de instruire se înscrie în demersurile ANAF de consolidare a capacității administrative și de accelerare a procesului de digitalizare, cu obiectivul de a asigura aplicarea unitară a noilor instrumente informatice și de a oferi contribuabililor servicii publice mai eficiente, mai accesibile și mai transparente”.

Cotidianul a întrebat și dacă este justificată cheltuirea banului public pentru un eveniment de trei zile într-o stațiune montană în condițiile în care România trece printr-o situație economică dificilă. Nu am primit răspuns la această întrebare. Am revenit cu un mesaj la Adrian Nica pentru a obține un răspuns la întrebare, însă nici acesta nu a răspuns.

Răspunsul complet al ANAF pentru Cotidianul poate fi citit AICI.

Comunicatul ANAF despre eveniment

Într-un comunicat de presă, ANAF susține că evenimentul a reprezentat „o sesiune de instruire pentru echipa de management instituției din întreaga țară” în care „au fost prezentate stadiul evoluției digitalizării instituției și aplicațiile dezvoltate în perioada 2021–2026, o parte dintre acestea fiind finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”.

„Sistemul SFERA, pus în producție în iunie 2026, centralizează aplicațiile aferente celor 252 de baze de date ale autorităților fiscale. Platforma APIC/Big Data integrează datele ANAF pentru analiza de risc, iar primul său modul funcționează deja pe platforma de intranet a instituției. A fost prezentat și sistemul de gestionare a activității juridice, finanțat prin PNRR”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții ANAF susțin că au mai fost prezentat și noile aplicații prin care sunt interconectate date din diverse sisteme pentru analiza de risc.

„Obiectivul sesiunii de instruire a fost dezvoltarea competențelor digitale ale echipelor de management din cadrul ANAF, în vederea utilizării eficiente a noilor instrumente în Procesele de management și în activitățile specifice administrației fiscale”, mai transmit reprezentanții ANAF.

Comunicatul de presă integral poate fi citit AICI.