Nicușor Dan, prima reacție după ce o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră la aproximativ 13 mile marine de țărm, în afara apelor teritoriale ale României. Nouă marinari au fost salvați de o echipă de intervenție a Gărzii de Coastă, iar șeful statului i-a felicitat pe salvatori pentru rapiditatea cu care au acționat.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Nicușor Dan a precizat că incidentul reprezintă o nouă problemă de securitate în regiunea Mării Negre și a amintit că situația a fost analizată inclusiv în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Am avut un incident de securitate în dimineața aceasta. O navă a fost lovită de o dronă la 13 mile, deci puțin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenție de la Garda de Coastă care a salvat nouă marinari. Țin să îi felicit, pentru că sunt prompți de fiecare dată, și pe ei, și pe cei de la Forțele Navale Române”, a declarat președintele.

Nicușor Dan: România va avea echipamente specializate

Șeful statului a precizat că incidentul are loc într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de riscurile de securitate din Marea Neagră.

„Ieri am avut o ședință a CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente specializate și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a spus președintele.

Nicușor Dan nu a precizat ce tipuri de echipamente vor fi utilizate și nici când vor deveni disponibile.

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Marea Neagră, o zonă tot mai expusă incidentelor de securitate

În ultimele săptămâni, mai multe nave comerciale au fost implicate în incidente în apropierea coastelor României și în zona Mării Negre. Unele dintre acestea au suferit avarii sau au fost cuprinse de incendii după atacuri atribuite dronelor, iar operațiunile de salvare au mobilizat structurile românești de intervenție.

Astfel de incidente ridică probleme atât pentru siguranța echipajelor, cât și pentru transportul comercial prin Marea Neagră, o rută importantă pentru schimburile economice din regiune. România și Bulgaria au discutat măsuri comune pentru consolidarea protecției împotriva dronelor, inclusiv în cadrul NATO.

Operațiune de căutare coordonată de Autoritatea Navală Română

Autoritățile au declanșat imediat o misiune pentru salvarea echipajului de pe nava Khoryv. Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a preluat gestionarea situației de criză. Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au explicat contextul intervenției și structura echipajului.

NATO își consolidează apărarea antidrone pe flancul estic

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța își consolidează măsurile de apărare pe flancul estic, inclusiv capacitățile de contracarare a dronelor.