Carnea proaspătă de porc va putea fi vândută cel mult opt zile de la sacrificare începând cu 19 decembrie. Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, spune că ordinul îi apără pe consumatori și pe fermierii români. Marile rețele și micii comercianți avertizează însă că, aplicat cu șase zile înainte de Crăciun, primul efect al ordinului de ministru ar fi golirea rafturilor când cererea va fi uriașă.

Aceștia îi cer ministrului o fundamentare științifică menită să justifice alegerea termenului de oot zile.

Este vorba despre Ordinul comun nr. 316/1.023/711/2026, emis de Ministerul Agriculturii (MADR), ANSVSA și ANPC, publicat în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie 2026, care intră în vigoare cu doar șase zile înainte de Crăciun, ceea ce poate crea dificultăți în aprovizionarea cu carne proaspătă în perioada de vârf a consumlui.

Ordinul intră în vigoare la 19 decembrie 2026 pe fondul unui conflict existent deja între autorități și comercianți. Miza nu este doar termenul de opt zile, ci și riscul ca România să aibă probleme de aprovizionare cu carne proaspătă de porc tocmai în perioada de vârf a consumului.

România își acoperă din producția internă doar aproximativ 50% din consumul de carne de porc. Restul vine din importuri.

De reținut că ordinul nu spune că orice produs din carne de porc expiră după opt zile. Limita privește doar carnea proaspătă refrigerată, netratată pentru conservare. Carnea congelată poate fi comercializată în continuare, dar nu poate fi decongelată și prezentată ca proaspătă.

Ce prevede, concret, ordinul

Carnea proaspătă de porc, păstrată refrigerat și fără tratamente de conservare, poate fi comercializată cel mult opt zile de la sacrificarea animalului.

„Carnea provenită din importuri congelate nu este interzisă la comercializare, însă se va vinde exclusiv în starea în care a fost livrată – adică congelată (cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise clar pe etichetă) – sau va merge către unitățile de procesare. Ordinul interzice expres reintroducerea cărnii anterior congelate în circuitul de vânzare refrigerată, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare”, spune Ministerul Agriculturii.

Cele opt zile se calculează de la sacrificare, nu de la tranșare, ambalare sau sosirea în magazin. Tranșarea și reambalarea nu pot genera un nou termen de valabilitate.

Carnea congelată trebuie comercializată ca atare. Nu mai poate fi decongelată și vândută drept carne proaspătă. Regula se aplică atât cărnii românești, cât și celei din import.

„Reîmprospătarea cărnii”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că măsura are două obiective: pe de o parte, protejarea consumatorilor împotriva practicii de a vinde carne congelată și ulterior decongelată drept carne proaspătă și protejarea producătorilor români, care ar fi dezavantajați de importurile de carne congelată, mai ieftină.

Barbu susține că vrea să elimine practica numită „reîmprospătarea” cărnii.

„Reglementarea răspunde direct necesității de a elimina practicile prin care loturi de carne cu vechime ridicată sau congelată erau decongelate, reambalate și reetichetate în unitățile de tranșare, prelungindu-li-se artificial termenul de valabilitate”, spune ministrul Florin Barbu.

Afirmația potrivit căreia termenul de 8 zile de la sacrificare ar lăsa consumatorului doar una sau două zile pentru preparare ignoră realitatea tehnologică a abatoarelor și a fluxurilor logistice interne, spune ministerul.

„Pe circuitul național (fermă – abator – unitate de tranșare – magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore. Prin urmare, carnea de porc provenită din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrinele magazinelor cu 6–7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât și pentru consumul casnic, în condițiile unei viteze optime de rotație a stocurilor”, arată ministerul.

Ministrul Florin Barbu spune că un termen de 8 zile de la sacrificare descurajează blocarea depozitelor cu marfă refrigerată adusă de la mii de kilometri și determină comercianții să își calibreze comenzi predictibile, pe fluxuri scurte, reducând astfel risipa alimentară și garantând calitatea organoleptică și siguranța microbiologică a produsului.

De ce protestează comercianții?

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMMR) cer modificarea urgentă a ordinului și spun că o zi se consumă deja pentru răcirea și scurgerea cărnii după sacrificare. Urmează apoi tranșarea, ambalarea, transportul și distribuția.

Carnea importată poate ajunge în România în a șasea sau a șaptea zi de la sacrificare, iar consumatorul ar putea cumpăra carne cu numai una-două zile de valabilitate rămase. Există, astfel, riscul unor probleme de aprovizionare și al creșterii prețurilor în perioada sărbătorilor.

„Opt zile de la sacrificare nu înseamnă opt zile la dispoziția consumatorului”, spun AMRCR și ANCMMR într-un comunicat dat sâmbătă.

„După sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire și scurgere. Urmează tranșarea, ambalarea, transportul către centrele de distribuție și, de acolo, către magazine. Din cele 8 zile de la sacrificare prevăzute de ordin, o bună parte se consumă, așadar, înainte ca produsul să ajungă la raft.

Carnea poate ajunge în magazin cu numai 3–5 zile de valabilitate rămase, iar în anumite situații s-ar putea chiar mai putin. Din acest interval, o parte se scurge până când produsul este pus la raft si cumpărat.

Astfel, atunci când carnea ajunge în frigiderul unei familii, consumatorul poate avea la dispoziție doar una sau două zile de valabilitatre pentru a o prepara, chiar dacă produsul a fost transportat și păstrat în toate aceste etape cu respectarea condițiilor de siguranță alimentară”, arată comercianții.

Întrebări fără răspuns

Dacă scopul este siguranța alimentară, de ce statul stabilește arbitrar un termen unic de valabilitate, în loc să impună și să controleze riguros condițiile de refrigerare, trasabilitatea și respectarea termenelor justificate pentru fiecare produs?

Aici este conflictul interesant: siguranță alimentară, protecția producției autohtone, libera concurență și riscul ca o reglementare insuficient fundamentată să producă efecte exact în perioada cu cea mai mare cerere. Pentru că ministerul nu răspunde de ce a fost adoptată măsura cu numai șase zile înainte de Crăciun, când cererea de carne de porc crește exponențial.

Iar, dacă jumătate din carnea de porc consumată în România provine din import, nu va fi afectată astfel chiar aprovizionarea pieței?

Tot așa cum nu a reușit ministerul să dea garanții că este cu adevărat o măsură de protecție a consumatorului și nu o intervenție administrativă menită să favorizeze anumiți producători autohtoni.

De altfel, nu e clar cine suportă costurile eventualelor pierderi: producătorii, comercianții sau consumatorii?

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