Liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat dur la adresa liderei AfD, Alice Weidel, după discursul acesteia din Bundestag în care a insinuat că familii din România și Bulgaria „trăiesc regește” din alocațiile germane pentru copii și a invocat „remigrarea”.

Fritz spune că Alice Weidel ar fi susținut că alocațiile pentru copiii din străinătate au ajuns la peste jumătate de miliard, punând la îndoială existența acestor copii, dar afirmând totodată că în România și Bulgaria familii întregi ar trăi „regește” din banii primiți din Germania.

„Cuvântul meu preferat din discursul dumneavoastră este acest mic «dar». Nu știe nimeni dacă acești copii există, dar trăiesc regește. Ori nu există, ori trăiesc regește. Amândouă deodată ar fi ca și cum aș spune: «Nu știe nimeni sigur dacă AfD are vreun plan, dar funcționează de minune.»”, a scris Fritz pe Facebook.

Liderul USR a subliniat că suma plătută către acești copii este, de fapt, 259 de euro, iar de multe ori statul german achită doar diferența față de alocația din România.

Prin contrast, Fritz a menționat faptul că lidera AfD încasează ca deputată și lideră de grup parlamentar aproximativ 24.000 de euro pe lună, echivalentul a peste 90 de alocații.

De asemenea, el remarcă faptul că familia acesteia locuiește în Elveția, sugerând că acuzațiile privind „traiul regește în străinătate din banii contribuabililor germani” sunt ipocrite.

Fritz a precizat că veniturile din care este plătită indemnizația parlamentară provin inclusiv din taxele și impozitele achitate de jumătate de milion de români, asistente medicale, șoferi de TIR sau muncitori în construcții, care muncesc din greu în Germania.

Dominic Fritz despre „remigrare”

În mesajul său, Dominic Fritz a criticat și soluția „remigrării”, pe care a calificat-o drept perfidă și contradictorie.

„Să trecem peste faptul că propunerea e aproape amuzantă: copiii care, după dumneavoastră, nici nu există ar trebui acum să remigreze în România.

Deci vreți să remigreze doar părinții. Adică exact cei care muncesc aici și plătesc impozite și contribuții sociale, apropo, câteva miliarde de euro pe an.”, a spus acesta.

Fritz subliniază că „remigrarea” lucrătorilor români din Germania ar afecta multe industrii vitale.

„Atunci mâine vor lipsi din spitale aproape 5.000 de medici români, sparanghelul va rămâne pe câmp, pentru că majoritatea culegătorilor vin din România, iar coletul dumneavoastră nu mai ajunge, pentru că stă în depozit.

Ați spus odată: „Nimeni nu se atinge de șnițelul meu.” De unde credeți că vine șnițelul și cine îl tranșează la abator?”, spune liderul USR.

„Doamnă Weidel, am șapte frați și știu foarte bine, din copilăria mea în Pădurea Neagră, glumele despre noi că trăim din alocații.

Atunci veneau de la bătăușii din curtea școlii. Azi vin de la dumneavoastră. Și nu vă las să scăpați cu asta, mai ales nu unui partid care pretinde că vrea să sprijine familiile.”, spune Fritz.

„Camarazii dumneavoastră de extremă dreapta din România visează să mă remigreze înapoi în Germania”

Liderul USR a făcut referire la partidele de extremă dreapta din România, inclusiv la AUR, care „visează să îl remigreze înapoi în Germania”.

„Dar nu le fac această plăcere. Așa cum nici românii din Germania nu vă vor face dumneavoastră această plăcere.

Ne puteți jigni, puteți răspândi cifre false despre noi, puteți visa să ne remigrați. Dar cine aparține Europei nu decideți dumneavoastră. Cu toții suntem Europa, doamnă Weidel. Obișnuiți-vă cu asta.”, a încheiat Fritz.

Citește și