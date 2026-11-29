2026 a fost un an greu pentru Armata Română !

Mai mult sau mai puțin, anul acesta, Armata Română a fost pe buzele tuturor românilor! De la dronele care au continuat să cadă pe teritoriul national, inclusiv pe un bloc din Galați, la drona care a explodat în portul Constanța, respectiv cele care lovesc nave comerciale în apele teritoriale de la Marea Neagră sau cele care “plutesc” în proximitatea Neptun Deep sau oriunde în Marea Neagră!

Românii se uită spre cer și spre mare și se întreabă de ce Armata Română nu-i apără! Dar nu Armata Română trebuie să răspundă la întrebările: cum și cu ce! Pentru că a durat aproape doi ani de când prima dronă s-a prăbușit în România și până când a fost promulgată legea care permite doborârea acestora! Drept urmare, avioanele militare românești au demonstrat că pot doborî dronele! Odată acest lucru realizat discuția s-a mutat în registrul eficienței doborârii dronelor de către F16!

După explozia dronei de la Galați, Armata Română atrăgea atenția cu privire la lipsa cadrului legal care să permită dislocarea tehnicii de supraveghere sau interceptare a dronelor pe proprietatea cetățenilor sau administrației locale! Iar după explozia dronei din portul Constanța discuția s-a mutat la competențe! Cine trebuie să distrugă dronele din Marea Neagră? Cine trebuie să protejeze navele comerciale în apele teritoriale? Garda de Coastă sau Armata Română?Până acum nicio veste de la politicieni!

De ce nu suntem SAFE?

Parcă cea mai “dezarmantă” discuție este tocmai despre înarmarea Armatei Române! Trâmbițat ca fiind soluția la toate amenințările la adresa securității României, programul SAFE pare a se fi transformat într-un instrument de scandal politic! Aproape 17 miliarde de euro pe care noi și copiii noștri vom trebui să-i plătim ar trebui să ne garanteze că dronele nu vor mai brăzda nestingherite cerul și pâmântul românesc, nu vor mai lovi nave comerciale în Marea Neagră, nu vor mai cădea pe blocuri sau vor exploda în porturi! Să nu mai spunem de perimetrul Neptun Deep de unde ne pregătim să aducem gaz la țărm!

Întrebările legate de modul în care au fost cheltuiți acești bani au divizat clasa politică, dar nu numai! Este armamentul achiziționat de natură să răspundă provocărilor războiului prezentului și viitorului? Au fost semnate contractele cu bună credință? Vor fi capabili furnizorii să livreze armamentul contractat, la timp și la nivelul de performanță solicitat? Este armamentul de care are nevoie Armata Română cu adevărat? A avut Armata Română un cuvânt de spus în elaborarea listei de achiziții? Are vreun impact asupra modului în care România își asigură securitatea și apărarea în cadrul NATO și prin Parteneriatul strategic cu SUA?

Unele răspunsuri le așteptăm de la Corpul de control ale Ministerului Apărării Naționale, altele de la Curtea Constituțională și Direcția Națională Anticorupție! Cu privire la sesizările deja primite cu privire la oportunitatea și legalitatea achizițiilor! Alte răspunsuri vor trebui să se contureze pe măsură ce achizițiile se vor realiza, iar Armata Română ne va demonstra că armamentul achiziționat este cel de care are nevoie pentru ca țara noastră să devină o fortăreață!

Cât de SAFE mai vrem să devenim ?

Dar oare cât de înțelept este ca, în tot acest context creat de programul SAFE în România să mai turnăm gaz pe foc? Pentru că, politicieni care nu ne-au convins că au luat cele mai bune decizii cu privire la cum ar fi trebuit cheltuite cele 17 miliarde de euro insistă să ne împrumutăm și mai mult! Mai precis, fostul șef al Cancelariei Guvernului, care ar fi trebuit să ne asigure că toate achizițiile deja contractate nu ridică nicio întrebare cu privire la oportunitatea și legalitatea acestora, ne spune că până pe 30 noiembrie, când expiră termenul pentru banii rămași nealocați din SAFE la nivelul UE, România ar trebui să mai ceară bani împrumut! Ne spune că planul era deja făcut de dânsul, pentru încă 1, 2 sau 4 miliarde de euro în plus!

L-aș întreba pe fostul șef al Cancelariei Guvernului dacă crede că este în măsură să dea sfaturi cu privire la nevoile de înzestrare ale Armatei Române! Este cumva membru în CSAT? Sau vreun General al Armatei Române? Sau poate un reputat expert în armament? Știe dânsul dacă UE a fost de acord ca măcar cei 21,3 miliarde euro rămași nealocați și din care mai vrea să-i pună pe români să mai plătească un împrumut suplimentar de 1, 2 sau 4 miliarde de euro, să poată fi folosiți pentru achiziția de armament “Made in NATO” și nu doar “Made în UE”, după cum au solicitat Turcia și SUA? Nu de alta dar poate mai cumpărăm niște corvete sau fregate din Turcia, precum cea deja achiziționată vara aceasta, cu ajutorul cărora să ne apărăm în Marea Neagră (prilej cu care am putea să negociem și o prezență mai consistentă a Turciei într-o misiune comună, precum cea de deminare Turcia-România-Bulgaria)! Sau poate achiziționăm niște sisteme anti-dronă din SUA, prilej cu care să solicităm sporirea numărului de soldați americani în România pentru a sprijini Armata Română în operarea acestora! Sau poate alocăm banii pe care dorește să-i împrumutăm pentru suportarea cheltuielilor privind dezvoltarea bazei de la Mihail Kogălniceanu și pentru co-finanțarea cheltuitelor generate de sporirea numărului de soldați americani în România!

Sau poate ar fi mai bine să se gândească că dacă actualii guvernanți nu doresc să mai împrumute alți bani din SAFE este pentru că nu vor să mai crească datoria externă a României sau pentru că vor să crească pensiile și salariile românilor!

Înapoi la parada militară de 1 decembrie!

Din cele mai vechi timpuri, parada militară a reprezentat un semn al puterii! Acestea erau organizate de armatele învingătoare pentru a sărbători victoria! În prezent, parada militară reprezintă o oportunitate de etalare a puterii unei armate, un factor de descurajare pentru potențialii inamici! 1 decembrie 2026 nu va fi momentul să-i speriem pe ruși cu achizițiile de armament din SAFE! Să sperăm că la paradele din anii următori vom putea face asta! Asta după ce zilele în care dronele rusești explodau pe teritoriul României vor fi devenit doar o mențiune din manualele de istorie! Iar în 2045, anul în care tot armamentul achiziționat prin SAFE va fi plătit integral de noi și copii noștri, doar afișarea acestuia la parada militară de 1 decembrie va fi suficientă pentru ca Rusia să fie descurajată să mai privească spre România!