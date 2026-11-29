Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a declarat la Digi 24 că Ilie Bolojan „este foarte reținut” în ceea ce privește o posibilă candidatură la următoarele alegeri prezidențiale. Edilul Capitalei spune că acesta se bucură de un nivel important de încredere din partea românilor, fiind „în top trei”.

„Eu zic că se bucură de o bună încredere din partea românilor (…) Cred că este în top trei, după vreo doi extremiști”, afirmă primarul Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL spune însă că mai este timp până la următoarele alegeri prezidențiale.

„Nu știu, mai e mult până departe. Mai sunt 4 ani. Dânsul zice că este foarte reținut pe acest subiect și nu-i place să spună din timp sau să se anunțe. Sunt diferite contexte. Au anunțat și a spus că mai e mult până în 2028, mai mult până în 2030.”, spune Ciucu.

Bolojan, „în top trei, după vreo doi extremiști”

Ciucu este de părere că liderul PNL, Ilie Bolojan se bucură de încredere în rândul românilor, dar decizia de a candida îi aparține exclusiv lui.

„Eu zic că se bucură de o bună încredere din partea românilor, dar zic că e o decizie care-i aparține dânsului. Cred că este în top trei, după vreo doi extremiști, în încrederea românilor în acest moment.”, afirmă acesta.

„Dar lucrurile sunt atât de volatile în politică, încât orice se poate întâmpla”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ilie Bolojan exclude o candidatură

După ce a asigurat interimatul la Cotroceni în urma anulării scrutinelui din 2024, Bolojan a ales să nu candideze la alegerile prezidențiale din mai 2025. Ulterior, a declarat că nu regretă acea decizie.

Ilie Bolojan a respins public intenția de a candida la următoarele alegeri prezidențiale din 2030.

În octombrie 2026, președintele PNL a exclus posibilitatea de a intra în cursa prezidențială din 2030.

Acesta a precizat că obiectivul său principal îl reprezintă alegerile parlamentare din 2028 și consolidarea partidului.

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