O stradă a negustorilor, artiștilor și gurmanzilor

Pe strada Covaci, Bucureștiul de atunci își punea în evidență, poate mai clar decât oriunde, amestecul de mahalale, comercianți, artiști, oameni politici, gazetari și iubitori ai mesei bune.

În acest decor de prăvălii, hanuri și cârciumi s-a ridicat, cu timpul, un local care avea să intre în legenda orașului. Numele „La o idee” i-a fost dat datorită umorului lui Nae Orășanu, potrivit bucuresti.ro.

Renumele restaurantului s-a sprijinit pe mai multe elemente care au definit Bucureștiul de odinioară: bucătăria românească, vinurile din țară, muzica lăutarilor, gazetele satirice, politicienii și clienții veniți atât pentru mâncare, cât și pentru atmosferă.

Mititeii i-au adus o faimă aparte, iar legenda îl prezintă drept locul unde, din lipsa mațelor pentru cârnați, compoziția a ajuns direct pe grătar, dând naștere micului românesc.

Un negustor din Ialomița și nepoții săi

Începuturile localului țin de George Ionescu, întreprinzător născut în Ciochina, localitate din fostul județ Ialomița.

Venit la București la o vârstă foarte fragedă, acesta a făcut ani buni de ucenicie în comerț, până când a adunat banii de care avea nevoie pentru o afacere pe cont propriu.

Prima lui afacere a fost o băcănie, după care s-a îndreptat spre cârciumărit și spre negoțul cu zahăr, unde a ajuns să ocupe un loc de seamă.

George Ionescu și-a atras în afaceri și nepoții, Iordache și Constantin Ionescu. Iordache a fost cel care a rămas în lumea restaurantelor și care a făcut din localul de pe Covaci un punct de referință al Capitalei de la finalul secolului al XIX-lea.

În sursele istorice, el apare drept Iordache N. Ionescu, patronul restaurantului de la Covaci nr. 3, cunoscut pentru mâncare și pentru atmosfera creată de lăutari.

De la cârciumă modestă la restaurant căutat

Pe măsură ce renumele patronului a crescut, s-a dezvoltat și localul. Cârciuma de la început, amenajată simplu, a devenit un restaurant în care veneau clienți din toate păturile sociale.

Mâncarea avea reputația de a fi consistentă, porțiile erau mari, iar personalul ajunsese apreciat pentru promptitudine și disciplină.

Memorialistul Iuliu Moisil descria localul ca având o sală plăcută și plină de lumină, angajați în haine albe și un serviciu atent. Din amintirile sale reiese că clienții erau impresionați atât de mâncarea românească, cât și de numele ciudate date preparatelor și băuturilor.

Cum un prânz costa doar câțiva lei, restaurantul era la îndemâna unei părți destul de largi a publicului urban, arată sursa citată.

Meniul transformat în joc de cuvinte

Faima localului nu a venit doar din farfurie. Un rol important i-a revenit lui Nae Orășanu, renumit pamfletar și ziarist satiric al Capitalei din a doua parte a secolului al XIX-lea.

Client statornic al restaurantului, Orășanu a făcut din meniu un exercițiu de umor. Comenzile obișnuite deveneau parte dintr-un joc lingvistic născut în cercul lui Orășanu.

Cine voia țuică cerea „o idee”, cine dorea apă spunea „o naturală”, ardeiul iute se numea „un focos”, cafeaua turcească, „un taifas”, iar vinul amestecat cu apă minerală, „o baterie”. Cârnații obișnuiți erau „patricieni”, pe când cei mici purtau numele de „mititei”.

Formulele au rămas în memoria orașului și au contribuit decisiv la aura de legendă a localului. Una dintre cele mai cunoscute contribuții verbale atribuite lui Orășanu a dat și porecla restaurantului, „La o idee”.

Ziariști, scriitori și politicieni la aceeași masă

Atmosfera era cea a Bucureștiului boem de altădată, în care gazetari, scriitori, oameni politici și artiști împărțeau aceleași mese, iar discuțiile, mâncarea și muzica alcătuiau o singură experiență urbană.

Asemenea cercuri erau frecventate de C.A. Rosetti, Manolache Costache Epureanu, Emil Costinescu și de alte nume importante ale vieții politice și culturale. Mai mult decât o cârciumă în sensul vechi, localul lui Iordache era un punct de întâlnire pentru Bucureștiul activ și curios, conform aceleiași surse.

Legenda cârnaților fără maț

Povestea care a făcut celebru localul a fost consemnată mai târziu de Constantin Bacalbașa.

Potrivit acestei tradiții, într-o zi, bucătăria lui Iordache a rămas fără mațe pentru cârnați. Ca să nu se arunce compoziția deja pregătită și ca să poată fi onorate comenzile, carnea ar fi fost modelată și pusă direct pe grătar, fără niciun înveliș. Rezultatul ar fi plăcut, iar preparatul ar fi intrat în meniu sub forma cârnaților mici, adică a „mititeilor”.

Ce spun documentele epocii

Legenda a rămas una dintre cele mai îndrăgite povești culinare ale Bucureștiului, însă cercetările istorice o nuanțează.

„Micii nu apar din senin la Iordache”, se precizează în articol. Încă din jurul anului 1870, Ulysse de Marsillac descria, în grădinile-restaurant aflate pe drumul dintre Gara Filaret și Mitropolie, un „fel de cârnăcior foarte condimentat”, servit alături de ardei iuți.

În 1876, publicația „Ghimpele” nota că la grădina lui Eliad de la Obor se consumau „cârnați mititei”, iar în aceeași perioadă presa amintea și de „mici” pe strada Covaci.

Din aceste motive, ideea că Iordache ar fi inventat efectiv preparatul nu stă în picioare. Mai plauzibil este ca restaurantul să fi avut un rol decisiv în consacrarea micilor, în fixarea unui mod standard de servire și, mai ales, în răspândirea numelui care s-a impus apoi în bucătăria românească.

O rețetă din 1872-1873

Bacalbașa a consemnat ulterior și o rețetă din anii 1872-1873, din care reiese că pregătirea mititeilor avea deja o tradiție. Carnea de vacă se combina cu seu, se condimenta cu chimion, ienibahar, usturoi și zeamă de carne, iar compoziția se frigea apoi pe grătar.

Diferențele mari față de multe dintre variantele de azi arată că micul românesc s-a schimbat în timp, până la forma cunoscută acum.

Bucătăria de pe Covaci, la Paris

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, localul lui Iordache depășise de mult condiția de cârciumă de cartier. Reputația bucătăriei sale crescuse atât de mult încât numele restaurantului a ajuns asociat cu prezența României la marile expoziții internaționale.

La Expoziția Universală de la Paris din 1889, România a fost reprezentată de bucătarul restaurantului, iar mâncărurile și vinurile românești s-au bucurat de atenția publicului.

Sursele istorice despre restaurantele bucureștene de la începutul secolului XX pomenesc explicit localul lui Iordache N. Ionescu de la Covaci nr. 3 pentru fleici și mititei, serviți împreună cu vinuri românești.

Taraful lui Cristache Ciolac

În 1900, restaurantul a ajuns din nou la Paris, de data aceasta într-o formulă în care gastronomia și muzica românească au fost prezentate împreună. Delegația a fost însoțită de taraful lui Cristache Ciolac, unul dintre cei mai importanți lăutari bucureșteni ai vremii, iar prezența lui a legat definitiv numele lui Iordache de muzica lăutărească și de imaginea Bucureștiului boem.

Îmbinarea dintre bucătărie și muzică a devenit una dintre trăsăturile definitorii ale localului. Ciolac a cântat pentru oameni de cultură și politicieni, iar restaurantul a fost pus în legătură cu scriitori și artiști precum Vlahuță, Goga și Delavrancea.

Interesat de repertoriul lăutăresc, George Enescu a avut și el legături cu Ciolac și cu muzica acestuia.

Grădini, târguri și pivnițe cu vin

Renumele localului a depășit adresa de pe Covaci. Afacerea s-a extins și în alte părți ale Capitalei și a fost prezentă sezonier la târguri și în stațiuni. Una dintre aceste locații era grădina de la Obor, unde mâncarea se întâlnea cu muzica, iar taraful lui Ciolac dădea serilor un aer spectaculos.

Restaurantul a ajuns totodată un furnizor de vinuri apreciate. În jurul lui Iordache și al partenerilor săi s-a format o rețea comercială care cuprindea pivnițe cu vinuri românești, căutate și de clienții greu de mulțumit.

Printre cei care prețuiau vinurile de aici se afla și Ion Luca Caragiale, unul dintre marii observatori ai Bucureștiului de odinioară.

Un loc intrat în folclorul urban

Iordache N. Ionescu a murit în 1901, însă faima localului a continuat să trăiască în memoria orașului. Un joc de cuvinte popular spunea că la „nea Radu”, în Covaci, clientul putea bea până „se făcea”, ca apoi să reia totul de la capăt.

Dincolo de umor, astfel de formule arată cât de adânc pătrunsese localul în folclorul urban al Capitalei, potrivit sursei citate.

Mititei pentru câțiva privilegiați, în anii războiului

Primul Război Mondial a adus schimbări profunde în viața Bucureștiului și, inevitabil, în activitatea restaurantelor. Sub ocupația germană, procurarea alimentelor a devenit extrem de dificilă, iar viața publică a fost supusă unor restricții severe.

Mărturiile vremii arată totuși că, pentru un cerc restrâns de clienți privilegiați, restaurantul lui Iordache servea în continuare produse aproape imposibil de găsit.

În jurnalul său, Vasile Cancicov a notat la 1 mai 1917 o masă luată la Iordache în plină criză alimentară. Pe lângă băuturi, relatarea pomenește icre negre, pui, șalău, carne și, mai ales, celebrii mititei.

O asemenea masă era însă rezervată celor privilegiați, în timp ce populația Capitalei suferea din cauza lipsurilor și a raționalizărilor.

Sfârșitul epocii de aur

Strălucirea de dinainte de război nu avea să mai revină. Afacerea a decăzut treptat, iar localul de la Covaci nr. 3 a dispărut, în cele din urmă, de pe harta gastronomică a Bucureștiului. Numele lui Iordache a mai circulat prin alte localuri și la alte adrese, dar legenda marelui restaurant din centru ținea deja de trecut.

Și Cristache Ciolac, unul dintre cei mai cunoscuți lăutari legați de local, a avut un final dramatic. Îmbolnăvit și cu brațul drept paralizat, a fost nevoit să lase vioara.

Lăutarul a murit în februarie 1927, la București, și a fost îngropat în cimitirul „Pătrunjel”, cunoscut astăzi drept Cimitirul Reînvierea din Colentina. Moartea sa a marcat, într-un fel, sfârșitul unei generații de lăutari care transformaseră restaurantul lui Iordache într-unul dintre centrele muzicale ale Capitalei.

Strada Covaci și-a păstrat numele până astăzi, nu însă și atmosfera acelor vremuri. Restaurantul de la numărul 3 a dispărut, dar povestea lui rămâne legată de unul dintre cele mai puternice simboluri ale gastronomiei românești.