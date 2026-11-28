PSD propune, printr-o inițiativă parlamentară depusă la Senat pe 24 noiembrie 2026 de 32 de parlamentari social-democrați, modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. De ce au făcut-o?

În expunerea de motive, parlamentarii invocă trei probleme:

abuzul de drept – persoane care trimit sute sau chiar mii de solicitări către primării, într-un interval scurt,

blocarea activității administrației – funcționari mobilizați pentru identificarea, selectarea, verificarea și anonimizarea unor volume mari de documente;

folosirea solicitărilor pentru obținerea de despăgubiri – instituțiile ar fi acționate în instanță pentru nesoluționarea cererilor, fiind solicitate penalități și daune.

Dar există și o explicație suplimentară, dată de unul dintre inițiatori, deputatul Adrian Câciu. Care a vorbit de „solicitanți fictivi” și despre riscul ca informațiile cerute de aceștia, corelate din mai multe instituții, să creeze vulnerabilități de securitate.

Câciu a invocat inclusiv războiul hibrid și existența unor „actori non-statali” care ar solicita informații aparent fără legătură, dar care, puse împreună, ar putea contura o imagine vulnerabilă pentru stat.

Așadar, nu este vorba, în explicația sa, doar despre protejarea funcționarilor de prea multă muncă, ci și despre securitatea informațiilor.

Problema nu este, așadar, dacă există solicitări abuzive. Problema este dacă, sub justificarea combaterii lor, statul își creează instrumente suplimentare prin care poate limita accesul la propriile documente.

De ce au considerat cei 32 de parlamentari PSD că este necesară modificarea legii tocmai acum și ce vulnerabilitate concretă a administrației sau a securității naționale au identificat, pe care legislația actuală nu o putea gestiona?

Am discutat despre toate acestea cu Ana Mocanu, director executiv al Funky Citizens, organizație românească din domeniul bunei guvernări. Ana Mocanu a aprofundat subiectul și proiectul până în străfundurile sale și a acceptat să discute cu Cotidianul despre aceste dedesubturi.

Cotidianul: Care sunt cele mai importante modificări pe care le aduce proiectul și ce problemă pretinde că rezolvă?

Ana Mocanu: „Cred că e important de menționat de la început că problema ridicată de proiectul de lege, mai specific de expunerea de motive, pornește de la o problemă reală: instituțiile nu au capacitate în acest moment pentru a răspunde la tot mai multe cereri, unele ample și formulate de jurnaliști ori activiști sau generate automat prin Inteligența Artificială, unde adăugăm și starea în care se află documentele din instituțiile publicele: dispersate, de multe ori nedigitalizate sau care conțin date care trebuie protejate.”

Însă e o diferență majoră între problema expusă și răspunsul pe care îl propune proiectul de lege: nu închiderea robinetului prin restricționarea accesului la informații de interes public este rezolvarea, cu atât mai mult o propunere legislativă vagă care deschide ușa spre abuzuri.

Printre cele mai importante modificări se numără posibilitatea unei instituții de a refuza cererile pe care le consideră „vădit disproporționate’’ la propria apreciere, pentru că proiectul nu prevede niște indicatori clari de incadrare în această situație, posibilitatea de clasare a cererilor repetate, pe cele considerate ofensatoare sau degradante.

Propunerea mai introduce o verificare a identității solicitantului și tarife pentru operațiuni pe care instituțiile oricum sunt responsabile să le facă: anonimizarea datelor cu caracter personal de exemplu.

„Întrebarea e dacă statul român preferă să stingă mici focuri sau să abordeze problema digitalizării și a capacității administrative într-un mod structurat”

În final, expunerea de motive invocă cererile generate automat, dar nu aduce date despre cât de des apar, cât costă sau dacă au fost luate în considerare soluții mai puțin restrictive care ar putea rezolva problema.

Proiectul vine și cu două modificări bune: posibilitatea transmiterii răspunsului la cerere prin indicarea link-ului de pe site-ul instituției care conține informațiile deja publicate și dialogul cu solicitantul în cazul cererilor mari.

Cred că problema ridicată la fileu de proiect e una care trebuie dezbătută, pentru că automatizarea cererilor e un aspect cu care se confruntă multe alte instituții în epoca IA.

Citește și:

Dar o propunere legislativă care nu e bazată pe date, pe o evaluare a situației actuale și pe ce instrumente avem disponibile pentru a face viața mai ușoară instituțiilor nu poate fi soluția.

Soluția poate sta în dezvoltarea unor politici interne pentru instituții, în automatizarea răspunsului, publicarea proactivă a informațiilor de interes public, capacitarea personalului în utilizarea IA și a unor procese de eficientizare și centralizare a informației.

Numărul cererilor va continua să crească, întrebarea e dacă statul român preferă să stingă mici focuri sau să abordeze problema digitalizării și a capacității administrative într-un mod structurat, care ne poate ajuta pe noi toți pe termen lung.

Refuzul cererilor „vădit disproporționate” permite tocmai instituției care ar trebui să dea informația refuzul unei cereri pe criterii extrem de vagi

Cotidianul: În ce măsură aceste modificări limitează efectiv accesul cetățenilor și al jurnaliștilor? Cine stabilește dacă o solicitare este „disproporționată” și ce garanții există împotriva unui refuz abuziv?

Ana Mocanu: Mare parte din modificările menționate anterior pun o barieră în alt punct al drumului între întrebarea pusă și răspunsul instituției.

Refuzul cererilor „vădit disproporționate” permite tocmai instituției care ar trebui să dea informația refuzul total sau parțial al unei cereri pe criterii extrem de vagi.

Criteriile enumerate nu conțin niște indicatori clari pentru aceste situații: din proiect vedem „peste 100 de pagini”, „un număr ridicat de date distince”, „întinderea perioadei la care se referă informațiile solicitate” șamd.

Or, într-o situație reală, așa arată cererile pentru o investigație despre contractele unei primării pentru mai mulți ani sau pentru monitorizarea unui buget pe mai mulți ani de zile.

O intrebare simplă poate trece testul proporționalității, dar una amplă care verifică un tipar de cheltuieli poate fi respinsă și, astfel, informațiile de interes public nu ajung la cetățeni.

Mai departe, clasarea înseamnă că anumite cereri vor rămâne pur și simplu fără răspuns, iar propunerea introduce trei motive noi.

Cererile repetate pot fi clasate, deși cel care revine cu aceeași întrebare vine adesea pentru că n-a primit un răspuns complet prima dată, ori nu s-au respectat termenele din lege pentru răspuns.

Cererile considerate „vădit ofensatoare” pot fi clasate, iar cine decide ce e ofensator și ce nu, este chiar instituția vizată de critică care poate incadra întrebările ca fiind incomode și astfel le poate clasa.

Criteriile care declanșează verificarea sunt neclare

Cererile care ar presupune analize noi pot fi clasate integral, deși instituția ar putea comunica datele pe care le are și ar putea spune ce nu există.

Verificarea identității aduce și ea un obstacol în primirea informațiilor de interes public.

Termenul de răspuns se suspendă cât timp instituția verifică identitatea, iar cererile se clasează dacă identitatea nu e confirmată în 10 zile lucrătoare.

Aici probabil propunerea legislativă vine teoretic în ajutorul instituției în cazul cererilor automate, cu zeci, poate chiar sute de pagini, dar criteriile care declanșează verificarea sunt neclare, așa că o instituție care ar vrea să tragă de timp are la îndemână un instrument perfect legal pentru a evita întrebările incomode.

Această modificare e și în opusul practicii europene: Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø) prevede că solicitantul nu trebuie să își motiveze cererea.

Tarifele transformă accesul într-o chestiune de buget

Cotidianul: Introducerea unor costuri pentru identificarea, extragerea și anonimizarea documentelor nu riscă să transforme accesul la informații într-un privilegiu?

Ana Mocanu: Tarifele transformă accesul într-o chestiune de buget. Aproape orice cerere presupune căutare, selectare, scanare sau anonimizare, deci aproape orice cerere poate fi taxată.

Or, exact aceste acțiuni enumerate de proiect fac parte din fișa postului persoanei responsabile de Legea 544 în instituție care e plătită deja din bani publici de către cetățeni.

Mai mult, în cazul României, unde digitalizarea instituției este o lacună foarte mare, o instituție care nu are documentele digitalizate poate cere bani de la cetățean pentru acces la informație de interes public.

Fiecare instituție și-ar stabili singură tarifele, fără plafon, așa că prețul unei informații de interes public ar depinde de instituția la care ajunge cererea.

Instituția poate alege dacă, când și cu ce cost răspunde. Iar cele mai expuse sunt tocmai întrebările incomode

Costurile pentru accesul la documente poate transforma accesul într-un privilegiu. Cetățeanul ar plăti munca pe care instituția e oricum obligată să o facă și pentru care e deja finanțată din bani publici. Anonimizarea datelor personale din răspunsuri este o obligație legală a instituție, nu un serviciu pentru solicitant.

Luate separat, fiecare pare o măsură administrativă. Împreună, ele creează un sistem în care instituția poate alege dacă, când și cu ce cost răspunde. Iar cele mai expuse sunt tocmai întrebările incomode.

Cotidianul: Ce consecințe poate avea verificarea identității solicitantului?

Ana Mocanu: Legea cere deja nume și adresă. Noutatea e o verificare declanșată pe criterii neclare: instituția poate pune la îndoială identitatea declarată, termenul de răspuns se suspendă, iar dacă identitatea nu e confirmată în 10 zile lucrătoare, cererea e clasată.

Procedura poate deveni un filtru propriu la îndemâna oricărei instituții care vrea să evite sau să amâne un răspuns. În plus, colectarea unor date de care instituția nu are nevoie contravine principiului minimizării datelor din GDPR.

Noile modificări vin în sensul opus practicii la nivel european

Cotidianul: Există riscul ca aceste modificări să intre în conflict cu dreptul la informare și libertatea presei, din punct de vedere constituțional și european?

Ana Mocanu: Da, cum am menționat și anterior: noile modificări vin în sensul opus practicii la nivel european.

Pe lângă Convenția Consiliului Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în cauza Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei (2016) că jurnaliștii și organizațiile care sunt „câinii de pază” ai interesului public beneficiază de o protecție sporită a accesului la informații.

Propunerea legislativă face fix pe dos: criteriile ei îi afectează tocmai pe cei care folosesc legea cel mai des.

Regulamentul UE privind accesul la documentele instituțiilor europene arată și el cum se gestionează cererile mari: printr-o soluție căutată împreună cu solicitantul, nu prin refuz, nu prin clasare.

În ceea ce privește Constituția, Art. 31 din Constituție spune clar că dreptul de acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Art. 53 permite restrângerea unui drept doar prn lege, doar pentru motivele pe care le enumeră și doar dacă e necesară într-o societate democratică și proporțională. Încărcarea administrativă și capacitatea scăzută a instituțiilor nu e printre aceste motive, iar necesitatea restrângerii accesului trebuie demonstrată prin date, care lipsesc cu desăvârșire în expunerea de motive.

Citește și: