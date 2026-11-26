Un proiect legislativ depus la Senat de mai mulți social-democrați prevede mai multe măsuri prin care ar fi îngreunat accesul la informații publice. În prezent, legea 544/2001 privind accesul la datele publice prevede că orice cetățean poate solicita gratuitprin e-mail date de interes public de la instituții, pe care le va primi, dacă furnizarea acestora este legală, în termen de maxim 30 de zile.

Proiectul depus de PSD prevede mai multe piedici în calea solicitării de date publice. În primul rând, parlamentarii propun ca pentru anumite cereri să poată fi cerut bani, sumă stabilită de instituția la care se face cererea după anumite criterii. Proiectul prevede că suma nu poate fi folosită „punitiv”, însă. Totodată, modificările propuse prevăd și posibilitatea instituției de a cere acte doveditoare pentru identitatea unei persoane.

În plus, PSD propune și ca instituția să poată refuza anumite cereri pe motiv că solicitarea este „vădit disproporționată”, adică cel care a făcut demersul solitică prea mult efort din partea instituției.

Ce modificări propun social-democrații

Social-democrații propun ca instituțiile să poată solicita dovezi pentru identitatea unei persoane care face o solicitare prin Legea 544/2001.

„La articolul 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)–(6), cu următorul cuprins:

(4) În cazul în care există indicii temeinice și obiective cu privire la caracterul real al datelor de identificare declarate de solicitant, autoritatea sau instituția publică poate solicita acestuia confirmarea identității, printr-o modalitate rezonabilă și proporțională, adecvată mijlocului prin care a fost transmisă cererea. Simpla funcționare a adresei de poștă electronică indicate de solicitant nu înlătură posibilitatea verificării identității. (5) Solicitarea confirmării identității se comunică solicitantului, cu indicarea motivelor concrete care justifică verificarea, precum și a modalităților prin care aceasta poate fi realizată. Verificarea se limitează la datele strict necesare confirmării identității, fără a putea fi solicitată sau păstrată copia integrală a actului de identitate, în lipsa unui temei legal distinct. (6) În cazul în care solicitantul nu confirmă identitatea în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării prevăzute la alin. (4), cererea se clasează, iar solicitantul este informat cu privire la măsura dispusă și la motivul acesteia. Termenul legal de soluționare a cererii se suspendă pe perioada acordată pentru confirmarea identității.”



Totodată, legea prevede și posibilitatea ca o instituție să refuze cereri „vădit disproporționate”, care ar putea îngreuna activitatea instituției prin volumul mare de muncă necesar. Înainte de o astfel de decizie, însă, autoritatea trebuie să-i ofere posibilitatea solicitantului de a-și restrânge cererea.

Proiectul prevede și posibilitatea de a adăuga noi tarife pentru cererile făcute prin legea 544/2001.

PSD acuză că legea actuală poate fi folosită ca un instrument de presiune

În expunerea de motive, parlamentarii PSD susțin că legea 544/2001 poate fi folosită drept un instrument de presiune.

„Legea nr. 544/2001 a fost adoptată pentru a garanta transparența administrației și accesul efectiv al cetățenilor la informațiile de interes public. În practică, au fost însă semnalate situații în care mecanismul legal este utilizat într-un mod care se îndepărtează de această finalitate: același petent formulează, într-un interval scurt, un număr foarte mare de solicitări către mai multe primării, uneori de ordinul sutelor într-o lună sau chiar al miilor, solicitând volume extinse de documente, informații aferente unor perioade îndelungate ori date care trebuie identificate în arhive și evidențele mai multor compartimente.

În practică au fost semnalate dificultățile administrative generate de asemenea solicitări și riscul afectării activității curente a autorităților locale. În unele situații semnalate, volumul cererilor impune mobilizarea unui număr semnificativ de funcționari pentru identificarea, verificarea, selectarea, anonimizarea și comunicarea documentelor. Aceste operațiuni pot întârzia sau afecta îndeplinirea atribuțiilor obișnuite ale instituției. Au fost semnalate și situații în care un număr foarte mare de solicitări este urmat de acțiuni în instanță întemeiate pe pretinsa nesoluționare a acestora, precum și de solicitări de penalități ori de daune materiale sau morale, inclusiv în temeiul art. 22 alin. (2) din Legea nr. 544/2001.

Privite împreună, asemenea practici pot crea riscul ca procedura de acces la informații să fie utilizată nu doar pentru obținerea informațiilor, ci și ca instrument de presiune și de obținere a unor beneficii patrimoniale.”

Instituțiile pot cere plata cu ora

Totodată, parlamentarii PSD vorbesc și despre sumele pe care instituțiile le-ar putea cere pentru soluționarea cererii. Aceștia indică faptul că forma actuală a legii prevede perceperea unor sume pentru furnizarea documentelor pe hârtie. În același sens, aleșii propun ca anumite costuri de căutare în arhivă sau scanare să poată fi cerute și pentru cereri din digital.

În plus, expunerea prevede și o situație în care persoana care face cererea ar putea plăti un tarif orar pentru soluționarea cererii. „Din acest motiv, se justifică instituirea unei excepții strict delimitate: atunci când consultarea documentelor presupune alocarea a cel puțin o treime din timpul efectiv de lucru al angajatului desemnat, să poată fi aplicat un tarif orar, prevăzut distinct în documentul de fundamentare a tarifelor, pentru întreaga perioadă de consultare.

Mecanismul nu urmărește tarifarea accesului obișnuit la documente și nici descurajarea solicitărilor, ci acoperirea unei părți din costurile efective generate de alocarea prelungită a resursei umane pentru soluționarea unei singure cereri, în condițiile în care atribuțiile curente ale angajatului trebuie preluate sau redistribuite.”