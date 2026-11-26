Un incident violent a avut loc luni, 23 noiembrie, în sediul Primăriei Gălănești din județul Suceava. Filiala județeană a AUR și deputatul Petru Gabriel Negrea au transmis marți comunicate prin care condamnă agresiunea și cer o anchetă urgentă.

Potrivit filialei AUR Suceava, consilierul local Vasile Șorodoc a fost agresat fizic imediat după ședința Consiliului Local. Formațiunea acuză doi consilieri locali ai USR și reproșează conducerii primăriei că nu a intervenit, conform Monitorul de Suceava.

Ce a stabilit Poliția: lovit pe hol, fără camere și fără plângere

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au făcut primele verificări în acest caz. Ancheta arată că altercația a avut loc pe 23 noiembrie, în jurul orei 17:00, pe fondul unor neînțelegeri după ședința de Consiliu Local.

Consilierul local Adrian Babalean (USR) l-a așteptat pe Vasile Șorodoc (AUR) pe holul primăriei. Acesta l-a împins în perete și l-a lovit, iar victima a suferit leziuni.

La fața locului se aflau și consilierii locali Cătălin Corfus și Mihai Galan. Potrivit polițiștilor, cei doi au asistat la scenă, dar nu au intervenit. Un echipaj medical a ajuns la primărie și i-a acordat îngrijiri lui Vasile Șorodoc.

Constatările oficiale contrazic însă două detalii din comunicatul AUR Suceava. Deși partidul a susținut că Vasile Șorodoc a depus plângere penală, polițiștii precizează că acesta nu a formulat momentan plângere prealabilă împotriva lui Adrian Babalean. În plus, pe holul primăriei nu există sisteme de supraveghere audio-video, deși AUR a cerut conservarea imaginilor.

Vasile Șorodoc le-a transmis polițiștilor că nu dorește emiterea unui ordin de protecție extins. Oamenii legii i-au înmânat totuși o cerere, în cazul în care va decide să se adreseze instanței.

Poliția a deschis din oficiu un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Postului de Poliție Gălănești.

Acuzațiile AUR Suceava și reacția deputatului Petru Gabriel Negrea

În comunicatul de presă, filiala AUR Suceava a cerut autorităților să cerceteze rapid cazul și să aplice legea.

„Violența în administrația publică este inadmisibilă, indiferent de apartenența politică a celor implicați, iar asemenea fapte nu trebuie tolerate sau trecute sub tăcere”, a transmis AUR Suceava.

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a reacționat printr-un comunicat separat. Parlamentarul a vorbit despre informații potrivit cărora colegul său ar fi fost agresat de trei consilieri USR și s-a arătat îngrijorat de lipsa de reacție a martorilor.

„În calitate de deputat AUR, condamn orice formă de violență și solicit autorităților competente o anchetă riguroasă, transparentă și imparțială. Am încredere că Poliția Română își va face datoria, că toate probele vor fi valorificate și că persoanele găsite vinovate vor răspunde în fața legii. Violența nu are ce căuta în administrația publică și nici în viața politică”, a declarat Petru Gabriel Negrea.

Parlamentarul i-a transmis colegului său solidaritatea și urări de însănătoșire grabnică. Până în acest moment, filiala USR Suceava nu a transmis un punct de vedere despre incident.