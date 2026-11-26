Președintele AUR, George Simion, a devenit inculpat în dosarul penal deschis în urma declarațiilor făcute după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025. Parchetul General a anunțat joi, 26 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Decizia procurorilor vine după ce liderul AUR s-a prezentat la sediul Parchetului General, unde a fost citat inițial în calitate de suspect.

Potrivit comunicatului transmis de procurori, ancheta vizează o înregistrare video publicată de George Simion pe pagina sa de Facebook, în seara zilei de 9 martie 2025, după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu.

Declarațiile pentru care George Simion este urmărit penal

Procurorii susțin că, prin intermediul videoclipului intitulat „Reacție la cald”, liderul AUR ar fi îndemnat publicul la comiterea unor infracțiuni grave.

„Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei «ar trebui jupuiți în piața publică», referindu-se la membrii Biroului Electoral Central”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Anchetatorii au prezentat și cifre privind impactul înregistrării publicate pe rețelele sociale:

45.446 de aprecieri;

7.823 de comentarii;

6.143 de distribuiri.

Procurorii atrag atenția și asupra contextului în care au fost făcute declarațiile. În aceeași seară, mai multe persoane, printre care și parlamentari ai AUR, protestau în fața sediului Biroului Electoral Central.

Manifestația a degenerat în acte de violență, soldate cu distrugerea și incendierea unor bunuri, precum și cu rănirea unor jandarmi.

George Simion acuză procurorii că instrumentează un dosar politic

La ieșirea de la Parchetul General, George Simion a confirmat că i-a fost schimbată calitatea procesuală din suspect în inculpat și a respins acuzațiile care îi sunt aduse.

„Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic”, a declarat președintele AUR.

Liderul formațiunii l-a criticat și pe procurorul de caz, Rareș Petru Stan, pe care îl acuză că instrumentează dosare care îi vizează pe reprezentanții opoziției suveraniste.

Înaintea audierii, George Simion a susținut că dosarul ar avea legătură cu refuzul partidului său de a vota actualul Guvern. Acesta a afirmat că procurorii ar fi trebuit să investigheze circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.