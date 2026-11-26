„Așa că să mai lase aceste texte ieftine deoparte”, a completat Natalia Intotero.

Aceasta a mai adăugat că cele peste 60 de persoane au fost încadrate în diferite direcții din centrala Ministerului Mediului. Ministra susține că angajații au fost aduși prin transfer. Întrebată ce se va întâmpla cu ei, dacă îi păstrează sau îi va da afară, Natalia Intotero a răspuns că ar fi un abuz să nu se respecte legea.

„Le-am spus că toți ce care muncesc și se dovedesc a fi serioși își păstrează activitatea în continuare. Desigur, cei care nu muncesc și nu se dovedesc a fi serioși, și aici nu mă refer doar la acele persoane, există acele proceduri, conform contractului colectiv de muncă, prin care pot să înceapă să fie sancționați și, până la urmă, să se ajungă la desfacerea contractului de muncă. Dar asta înseamnă parcurgerea mai multor etape”, a completat aceasta.

Dialogul cu ministrul Mediului, la 1:11:10.

„Atât timp cât a fost aici, din păcate, marketing, ură, dezbinare între oameni. Altceva nu am întâlnit”

Una dintre acuzațiile lansate în spațiul public de Diana Buzoianu este că Doru Cazan, directorul de la Apele Române pe care l-a demis în urma scandalului balastierelor ilegale din Olt, a revenit pe funcție când Natalia Intotero a ajuns la Minister. În tot acest timp, directorul s-a aflat în concediu medical timp de patru luni, mai spune Diana Buzoianu.

Natalia Intotero spune că Doru Cazan a fost adus de Diana Buzoianu, care a lăudat numirea sa. Aceasta a mai spus că i-a uitat numele Dianei Buzoianu, „care un an și jumătate la Minister a făcut doar marketing. Activitate, din păcate, nu”.

„A achiziționat o aplicație pentru radarul balastierelor, dar cadrul legal nu exista. Inclusiv directorul actual de la ANAR a confirmat că nu a găsit nici măcar un draft al cadrului legal. Nu poți să pui în implementare o aplicație care să stopeze jaful din balastiere fără să ai cadrul legal. Am trimis Corpul de control, a verificat și mi s-a spus foarte clar că acea aplicație nu poate fi implementată fără un cadru legal. Ce am făcut eu? Le-am cerut și au stat oamenii de la ANAR până după miezul nopții câteva zile bune pentru a face acel cadrul legal, pentru a avea discuții interinstituționale cu ANRMPSG, cu Ministerul Afacerilor Interne, cu STS, pentru că ulterior această aplicație va trebui să fie gestionată de STS, pentru a ieși în transparență. Cred că zilele acestea urmează să se încheie transparența acelui proiect de hotărâre de guvern și ulterior să plece pe circuitul de avizare.

Deci, eu cred că înainte de a face orice demers, pentru că dânsa, totuși, a avut un mandat destul de bun aici la minister, ar fi trebuit prima dată să înceapă cu cadrul legal și după aceea cu achiziții. O să vedem în final, când iese această hotărâre de guvern, dacă celelalte instituții vor spune că acea aplicație ar trebui să aibă caracteristici în plus. Cine va da socoteală și cine va veni cu bani în plus pentru îmbunătățirea acelei aplicații? Pentru că eu știu că lucrurile se fac într-o altă ordine. Acesta este un alt motiv pentru care spun că atât timp cât a fost aici, din păcate, marketing, ură, dezbinare între oameni. Altceva nu am întâlnit”, a completat Natalia Intotero.

Reorganizarea Romsilva, motiv de dispută

Tot ea mai acuză că a găsit la minister foarte multe documente blocate.

„Reorganizarea Romsilva, nu așa cum a fost făcut dânsa. A luat decizia să fie un număr de direcții, comandând, în același timp, un audit prin Romsilva, care a costat aproximativ un milion de lei, a dat drumul hotărârii de guvern care a fost adoptată în luna martie și auditul a venit ca răspuns în luna august a acestui an.

Nu era normal să aștepte auditul și ulterior să pună la masă pe cei care au făcut acest studiu comandat chiar de conducerea ministerului, bineînțeles, cu participarea în calitate de observatori ai sindicatelor și a unei comisii mixte formată din reprezentanți de la Romsilva și reprezentanți de la minister? Eu am fost după două zile la Romsilva, i-am pus la masa dialogului și vreau să vă spun că am dat drumul, deja este pe circuitul de avizare, ordonanței de urgență privind reorganizarea Romsilva”, a declarat Natalia Intotero.

„Să facă sesizare la instituțiile abilitate”

Întrebată și despre acuzațiile Dianei Buzoianu privind arborii sănătoși marcați ca fiind uscați din Cheile Nerei, Natalia Intotero a precizat că „eu nu mă mai iau după vorbele acestei doamne”.

Diana Buzoianu a semnalat în spațiul public că mai mulți arbori sănătoși au fost marcați ca fiind uscați, iar la licitație s-ar fi prezentat două firme gestionate de rude ale lui Alfred Simonis (PSD), președintele Consiliului Județean Timiș.

„Să facă sesizare la instituțiile abilitate. Sunt foarte multe instituții abilitate, sunt convinsă că dânsa le cunoaște mai bine”, a fost răspunsul Nataliei Intotero.

„Nu știu ce a făcut dânsa pe aici cu echipa dânsei”

Aceasta mai susține și că România riscă să piardă bani europeni din cauza unul plan nerealizat la timp.

„Până la 1 septembrie, în acest an, România trebuia să aibă finalizat Planul Național de Restaurare a Naturii. În funcție de finalizarea acestui plan, România va mai primi sau nu banii pentru următorul cadru exercițiu financiar. Și până la 1 septembrie trebuia finalizat. Din păcate, nu știu ce a făcut dânsa (n.r. Diana Buzoianu) pe aici cu echipa dânsei. Nu există așa ceva.

Am fost la Ministerul Investițiilor Europene alături de domnul ministru Ghigiu, alături de experți din minister și pe un calendar foarte-foarte-foarte strâns, respectând toate procedurile, nu vom reuși mai repede de 7 aprilie să ducem un astfel de plan prin hotărâre de guvern. Or, de la Comisia Europeană avem următorul semnal: nu finalizați acest plan până în martie, România nu va mai avea banii pe următorul cadru multianual de finanțare. Așa că să mă lase în pace cu toată gargara, pentru că noi suntem aici pentru a munci”, a declarat Natalia Intotero.