Primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș, a fost atras într-un apartament din București, unde a fost sechestrat, amenințat și supus unei tentative de agresiune sexuală. Edilul ar fi fost obligat să consume cocaină și filmat în ipostaze degradante, pentru ca ulterior să fie șantajat. Doi bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, sunt membri ai aceleiași familii și dețin mai multe societăți comerciale. Firmele acestora fuseseră amendate de reprezentanții Primăriei Baia Mare pentru mai multe nereguli, iar activitatea lor fusese suspendată temporar.

Totul ar fi pornit de la sancțiunile aplicate unor firme

Cei doi îl considerau responsabil pe edil pentru sancțiunile primite și ar fi pus la cale un plan prin care să îl constrângă să acționeze în interesul lor. În luna septembrie, unul dintre bărbați i-ar fi cerut femeii implicate în dosar, în vârstă de 34 de ani, să îl atragă pe primar în locuința sa din București.

Primarul, amenințat și obligat să consume droguri

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi bărbați purtau cagule și l-ar fi imobilizat pe edil, amenințându-l cu un cuțit și un aparat cu electroșocuri.

Aceștia ar fi încercat să îl agreseze sexual, însă s-ar fi oprit după ce au auzit zgomote la ușa apartamentului. Ulterior, primarul ar fi fost constrâns să consume cocaină, procurată anterior de femeia implicată în dosar. Întreaga scenă ar fi fost filmată, scopul inculpaților fiind obținerea unor imagini compromițătoare pe care să le folosească pentru șantaj.

Ce i-ar fi cerut cei trei primarului din Baia Mare

Anchetatorii susțin că edilul ar fi fost constrâns să faciliteze înscrierea unuia dintre bărbați într-un partid politic. De asemenea, acesta ar fi fost obligat să îi solicite unui jurnalist ștergerea mai multor înregistrări publicate pe rețelele sociale, care vizau familia celor doi bărbați și afacerile acestora. Potrivit procurorilor, victima ar fi dat curs solicitărilor în perioada următoare.

Șapte percheziții în București și Baia Mare

Polițiștii au efectuat marți șapte percheziții domiciliare, dintre care cinci în Baia Mare și două în București. În urma acestora au fost ridicate mai multe obiecte care ar fi fost folosite în timpul sechestrării, precum și alte probe relevante pentru anchetă.

Cei trei inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. În cazul femeii și al unuia dintre bărbați, ancheta vizează și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

Tribunalul București a dispus miercuri, 25 noiembrie, arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile. Cercetările sunt coordonate de procurorii DIICOT din cadrul Structurii Centrale.