Cristian Tudor Popescu a publicat pe rețeaua de socializare Facebook un text în care abordează cinci subiecte de actualitate din România: condițiile de trai la începutul sezonului de iarnă, documentele referitoare la anularea alegerilor, declarațiile privind creșterea pensiilor din luna ianuarie, situația medicamentelor și reacțiile din sistemul de sănătate, precum și modul de organizare a ședințelor dedicate zilei de 1 Decembrie în Parlament.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat, într-o postare pe Facebook intitulată „Vindecarea prin insulte”, evoluțiile de pe scena politică și administrativă din România, structurându-și observațiile în cinci puncte distincte.

Debutul sezonului de iarnă și situația cetățenilor

În primul punct al intervenției sale, autorul face referire la expresia utilizată în buletinele de știri de la televiziuni, conform căreia „Iarna și-a intrat în drepturi!”.

Cristian Tudor Popescu notează că, în opinia sa, anotimpul este singurul care beneficiază de această situație, în timp ce milioane de cetățeni ai României își pierd din drepturi odată cu scăderea temperaturilor.

Documentele despre anularea alegerilor și poziția Curții Constituționale

Un alt subiect abordat privește schimbul de documente dintre Nicușor Dan și George Simion pe tema anulării alegerilor. Gazetarul menționează că George Simion a lansat în spațiul public un raport format din sute de pagini, redactat sub coordonarea parlamentarului AUR, Laura Gherasim.

În text se precizează că parlamentarul ocupă funcția de președinte al Comisiei de Abuzuri, a activat anterior ca fotomodel și deține contracte cu statul în valoare de 65 de milioane de euro.

Ca reacție la acest raport, Nicușor Dan a formulat un răspuns. Din cuprinsul acestui răspuns, Cristian Tudor Popescu extrage o singură frază: „CCR a avut indicii pentru a anula alegerile, probele le-a găsit mai târziu”.

Autorul compară această succesiune a faptelor cu practicile Securității din anii 1950, explicând că în acea perioadă o persoană era considerată vinovată din momentul reținerii, iar dovezile erau fabricate ulterior arestării.

În evaluarea gazetarului, prin această formulare, Nicușor Dan a afectat imaginea Curții Constituționale a României în fața publicului, asociind instituția cu fapte de corupție, trafic de influență și aroganță.

Deciziile privind majorarea pensiilor în luna ianuarie

În secțiunea dedicată politicilor economice și sociale, Cristian Tudor Popescu citează declarația liderului politic Sorin Grindeanu: „În ianuarie vom mări pensiile, este nenegociabil”.

Gazetarul subliniază că afirmația a fost făcută de un președinte de partid, trecând peste autoritatea premierului Necșulescu și implicându-l în acest context și pe ministrul de Finanțe, Nazare.

Pentru a ilustra mecanismul decizional, autorul face o paralelă cu filmul de propagandă „Răsună valea”, realizat în anul 1949. În acea producție cinematografică, un inginer afirmă că finalizarea unui obiectiv necesită șapte ani, iar secretarul de partid intervine cu replica: „Ba se va face în 7 luni, pentru că așa cere Partidul”.

Cristian Tudor Popescu indică faptul că rolurile din acea scenă sunt jucate în prezent de Sorin Grindeanu și de ministrul de Finanțe, Nazare.

Situația medicamentelor din farmacii și reacția ministrului Sănătății

Referitor la domeniul sănătății, gazetarul consemnează lipsa medicamentelor din farmacii și atitudinea medicului Alexandru Rogobete față de pacienții diagnosticați cu cancer. Potrivit textului, după ce a ridicat tonul la acești pacienți și a observat reacția societății, Alexandru Rogobete și-a prezentat scuze.

Ulterior, Parlamentul a adoptat o moțiune simplă pe teme de sănătate publică, reprezentând o demitere la nivel simbolic.

Cristian Tudor Popescu relatează că, în fața legislativului, Alexandru Rogobete a răspuns prin adresarea unor insulte la adresa unor foști miniștri din guvernarea anterioară. Gazetarul compară acest comportament cu situația unui medic care, aflat la patul unui pacient, îi insultă pe cei din jur în loc să administreze tratamentul necesar pentru vindecare. În încheierea acestui punct, autorul îl califică pe demnitar drept cel mai agresiv reprezentant din PSD.

Organizarea ședințelor dedicate zilei de 1 Decembrie în Parlament

Ultimul punct al postării vizează modul în care instituțiile statului marchează Ziua Națională a României. Cristian Tudor Popescu semnalează faptul că Camera Deputaților și Senatul României au organizat ședințe festive separate dedicate zilei de 1 Decembrie.

Evenimentele din Parlament au avut loc cu o săptămână înainte de data oficială a sărbătorii și fără participarea președintelui României, aspect pe care autorul îl pune în antiteză cu ideea de unitate asociată Marii Uniri.