Președintele AUR, George Simion, este așteptat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, unde urmează să fie audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică. Ancheta vizează declarațiile făcute de liderul formațiunii în martie 2025, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

George Simion a anunțat marți, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că a fost citat la Parchetul General pentru ora 11:00. Liderul AUR a acuzat actuala putere de folosirea unor mijloace nedemocratice împotriva sa.

Ulterior, acesta a precizat că a primit citația încă de vineri și că a fost contactat de un polițist de la cercetări penale pe telefonul soției sale.

Parchetul General respinge acuzațiile politice

Reprezentanții Parchetului General au transmis că procedura de citare a fost efectuată în data de 20 noiembrie, iar confirmarea primirii documentului a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Instituția a respins acuzațiile privind existența unei motivații politice în acest dosar și a precizat că activitatea procurorilor se desfășoară cu respectarea principiilor legalității, imparțialității și obiectivității. Precizările procurorilor vin în contextul în care liderul AUR a asociat audierea sa cu acțiunile actualei conduceri politice a țării.

De la ce a pornit dosarul penal

Parchetul General a deschis, în 10 martie 2025, un dosar penal pentru instigare publică, în urma unor declarații făcute de George Simion.

La momentul respectiv, liderul AUR a susținut, într-o înregistrare publicată pe Facebook, că persoanele pe care le considera responsabile de o lovitură de stat „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Declarațiile au venit după ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025.

Simion și-a nuanțat ulterior afirmațiile, susținând că s-a referit la eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale, precum și la înlăturarea pe cale democratică a persoanelor pe care le considera responsabile.

Audierea vine în contextul unui nou scandal privind anularea alegerilor

Luni, AUR a prezentat un raport amplu privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Formațiunea contestă temeiurile deciziei Curții Constituționale și susține că acuzațiile care au stat la baza anulării scrutinului nu au fost demonstrate.

Administrația Prezidențială a reacționat marți, precizând că documentul prezentat de AUR nu aduce argumente juridice noi în această dezbatere. Parchetul General a subliniat însă că George Simion a fost citat înainte de prezentarea raportului AUR.