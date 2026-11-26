Două recorduri, confirmate în aceeași zi

Casa familiei se află în orașul Sulzriegel, din districtul Oberwart, în landul Burgenland. Institutul Recordurilor din Germania a certificat sâmbătă ambele performanțe.

Recordul mondial a fost dat pentru cele 901.485 de beculețe, iar cel european pentru cele 206 figurine gonflabile cu temă de Crăciun, potrivit ORF Burgenland.

Pregătiri începute din vară

Familia Gollnhuber își împodobește casa cu instalații spectaculoase de mai mulți ani. Anul acesta, montajul a pornit încă din august, cu sprijinul altor oameni, arată sursa citată.

Cei care vor să vadă casa iluminată o pot vizita până pe 6 ianuarie.

Americanii, depășiți la luminițe

Sabine Gollnhuber a spus că i se pare cu adevărat incredibil că a reușit să îi întreacă pe americani la iluminatul de Crăciun.

„Mi s-a împlinit un obiectiv de-o viață, un vis adevărat al meu”, a declarat Sabine Gollnhuber.

Pasiunea familiei Gollnhuber pentru decorațiunile de Crăciun nu e nouă. Încă din 2013, presa austriacă scria despre casa din Sulzriegel, de lângă Bad Tatzmannsdorf, care avea deja peste 40 de figurine mari și aproximativ 20 de temporizatoare pentru jocurile de lumini.

Sabine Gollnhuber povestea atunci, pentru agenția APA, că a prins „febra Crăciunului” în copilărie, în călătoriile făcute cu părinții în SUA.

În 2013, decorarea începea la începutul lui octombrie, iar familia petrecea atunci aproximativ zece ore pe zi afară. Tot atunci, erau programate patru zile de „grădină deschisă”, cu încasările destinate SOS-Kinderdorf din Pinkafeld.

Primele decorațiuni au fost un om de zăpadă și un Moș Crăciun, primite cadou.

Alte recorduri de acest fel au fost stabilite în SUA și Australia. În 2014, familia Gay din statul New York a recâștigat recordul Guinness pentru o locuință, cu 601.736 de beculețe, după ce australianul David Richards i-l luase cu 502.165.

În 2023, americanii afișau peste 720.000 de luminițe, sincronizate cu muzica.