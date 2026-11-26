Patrimoniu personal sau activitate de natură economică

Potrivit avocatnet.ro, regimul fiscal depinde de natura operațiunii, pentru că înstrăinarea unor bunuri care țin de patrimoniul personal se deosebește de o activitate de natură economică.

Codul fiscal stabilește că anumite venituri realizate din astfel de vânzări nu se impozitează, dar nu explică în ce condiții concrete se aplică această prevedere.

Cine se desparte din când în când de haine, de mobilier sau de alte lucruri personale ieșite din uz se află într-o situație diferită de cel care face tranzacții regulat și continuu, cu scopul de a obține venituri.

În acest al doilea caz, banii încasați pot fi încadrați la veniturile din activități independente, cu efecte atât asupra impozitului pe venit, cât și asupra contribuțiilor sociale.

Ocazional nu înseamnă automat scutit

Nici faptul că vânzările nu au continuitate nu garantează, conform aceleiași surse, că sumele obținute scapă de impozitare. În unele situații, ele pot ajunge în categoria veniturilor din alte surse.

Bunul folosit și platforma online nu decid singure

În practică, granița dintre cele două situații rămâne adesea greu de trasat.

Normele privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice nu cuprind prevederi dedicate vânzării de bunuri second-hand, așa că regimul fiscal nu e determinat, prin el însuși, nici de starea de bun folosit, nici de vânzarea printr-o platformă digitală.

Decisive sunt, arată sursa citată, împrejurările concrete din fiecare caz.

DAC7, regulile europene de raportare

Dincolo de impozitare, are importanță și ce date despre aceste vânzări primesc autoritățile.

Operatorii platformelor digitale au anumite obligații de raportare, stabilite prin normele europene de cooperare administrativă în materie fiscală, cunoscute sub numele DAC7.

Potrivit analizei citate, DAC7 nu creează prin el însuși taxe, impozite sau contribuții obligatorii noi, ci le oferă autorităților fiscale acces la informații despre o parte dintre tranzacțiile derulate pe platforme.

Simplul fapt că o tranzacție ajunge să fie raportată nu decide, totuși, cum vor fi tratate fiscal veniturile unei persoane fizice.

Două condiții, îndeplinite simultan

Un vânzător de bunuri rămâne în afara raportării DAC7 doar dacă, într-un an calendaristic și pe aceeași platformă, are sub 30 de tranzacții, iar contraprestația totală nu trece de 2.000 de euro, ambele condiții fiind obligatorii.

„Aceste praguri privesc raportarea, nu neimpozitarea veniturilor”, se precizează în analiză. Informațiile transmise le pot fi de folos autorităților fiscale pentru a depista tranzacțiile care merită examinate mai atent.

Verificările Fiscului din primul semestru

Pentru un context mai larg, sursa citată invocă datele Fiscului despre controalele asupra veniturilor persoanelor fizice.

În primele șase luni din 2026, autoritățile fiscale au examinat elementele patrimoniale ale unui număr de 1.214 persoane fizice cu risc de neconformare, iar în 104 dintre aceste cazuri a reieșit nevoia unor investigații suplimentare.

În același interval s-au încheiat 180 de verificări ale situației fiscale personale și 475 de verificări documentare, care au dus la stabilirea unor sume suplimentare de circa 255 de milioane de lei.

Potrivit aceleiași surse, cifrele nu se referă strict la vânzarea bunurilor personale, dar conturează mai larg activitatea Fiscului în privința persoanelor fizice.

Franța, Germania și Țările de Jos, soluții diferite

Dilema nu apare doar în România, însă statele europene o rezolvă în moduri diferite. Franța nu impozitează, ca regulă generală, vânzarea lucrurilor personale de care proprietarul vrea să se despartă, cu excepția unor categorii de bunuri și a tranzacțiilor de valoare.

Germania scoate obiectele folosite zilnic de sub incidența regimului aplicabil anumitor vânzări private, iar la celelalte bunuri pot apărea consecințe fiscale dacă vânzarea are loc în cel mult un an de la cumpărare.

Pentru administrația fiscală din Țările de Jos, vânzările din sfera privată, care în general nu se impozitează, sunt diferite de bunurile cumpărate cu scopul de a fi revândute în profit, din care pot rezulta venituri impozabile.

Dacă raportarea se face după un cadru comun la nivel european, impozitarea rămâne de analizat după normele fiecărui stat.

„Pentru cei care vând astfel de bunuri, este util să verifice ce obligații fiscale li se aplică și să păstreze documentele și informațiile relevante privind bunurile vândute, tranzacțiile efectuate și prețurile de vânzare. Aceste informații pot fi utile dacă autoritățile fiscale solicită clarificări. Întrebarea nu este doar unde vindem, ci și ce vindem și cum desfășurăm activitatea”, se arată în încheierea analizei.