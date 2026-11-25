Premierul Niculescu a felicitat Primăria Craiova pentru realizarea târgului de Crăciun și a mărturisit că şi-ar fi dorit să se bucure în copilărie de o astfel de experiență.

„Sunt încă în faza de descoperire a târgului (…) Chiar mă gândeam şi îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut când eram mic să am parte de un asemenea spectacol de lumini, de Moş Crăciun care zboară şi de toate frumuseţile care sunt aici.

Mă bucur că hazardul face să fiu la Craiova chiar în seara în care s-a anunţat acest rezultat”, a spus premierul referindu-se la desemnarea Târgului de la Craiova, cel mai frumos din Europa pentru 2027.

El a spus că se află la Craiova pentru o vizită la Ford Otosan, unul dintre motoarele industriei din Craiova.

Întrebat dacă a fost cucerit de Craiova, şeful Guvernului a mărturisit că este ataşat de acest oraş încă din copilărie, evocând atât performanţele echipei de fotbal, cât şi viaţa culturală a municipiului.

Atașat de Craiova prin nostalgiile trecutului

„Pot să vă recit echipa Craiovei de la 1981, pot să vă spun despre Festivalul Shakespeare, pot să vă spun despre piesa Ilenei Vulpescu care era la Craiova în anii ’80, veneam la Craiova special pentru asta. Este unul dintre oraşele la care ţin foarte, foarte mult”, a afirmat premierul.

La rândul său, primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că Târgul de Crăciun a câştigat competiţia din acest an cu un număr record de voturi, iar succesul evenimentului confirmă strategia administraţiei locale de promovare a oraşului ca destinaţie turistică.

Edilul Craiovei spune că târgul a atras mai multe voturi din Marea Britanie şi din Statele Unite ale Americii decât din România, iar printre turiştii care au ajuns la el sunt persoane din Noua Zeelandă, Venezuela, Statele Unite şi din țări asiatice.

„Sunt oameni care poate nu ştiau unde este România pe hartă şi care au auzit de evenimentul pe care noi îl facem la Craiova”, a mai spus primarul.

Târgul de Crăciun de la Craiova a câştigat pentru a doua oară titlul „European Best Christmas Market”, pentru ediţia 2026-2027, cu 542.821 de voturi, stabilind un record în istoria competiţiilor organizate de platforma European Best Destinations, a anunţat, miercuri, Primăria Craiova, într-un comunicat de presă.

Competiţia, desfăşurată în perioada 18-25 noiembrie 2026, a atras 1.897.783 de voturi, exprimate de participanţi din 176 de ţări.

Potrivit municipalităţii, Craiova a devenit destinaţia care a obţinut cele mai multe voturi din istoria competiţiilor organizate de European Best Destinations, începând din 2009, indiferent de categorie.

Numărul voturilor obţinute de Craiova în acest an este de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2025 şi depăşeşte numărul cumulat de voturi obţinute de Strasbourg în cele trei ediţii pe care oraşul francez le-a câştigat, conform datelor furnizate de organizatori.