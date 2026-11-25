La Parlamentul României a fost organizat astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, o conferință, „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”.

La eveniment au participat politicieni, de la premier, la președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ministra Culturii, până la deputatele care s-au implicat în astfel de activități de-a lungul timpului.

În cadrul acestui eveniment s-a vorbit despre problemele cu care se confruntă femeile zi de zi, pe stradă sau acasă, despre reprezentarea femeilor în funcții publice și despre soluții legislative.

Participanților din sală li s-au împărțit cărți. Una dintre ele ne-a atras atenția, fiindcă pe coperta de pe spate apare mică, într-un colț, figura lui Cristian Andrei, medic psihiatru cercetat pentru viol și agresiuni sexuale.

Mai mult, deschizând cartea, vedem că doctorul Cristian Andrei a scris și cuvânt-înainte.

Redăm mai jos prefața

Explicația reprezentatei editurii: Am căutat cărțile care se pliază pe tema violenței domestice

Cartea este publicată de editura Bookzone. O reprezentantă a editurii a fost invitată să vorbească în cadrul evenimentului. Ulterior, Cotidianul a întrebat-o pe reprezentantă despre cum a ajuns cartea prefațată de Cristian Andrei să fie oferită în cadrul unui eveniment despre violența domestică. Redăm mai jos răspunsul reprezentantei.

Reporter: Cum de ați decis să oferiți aceste cărți? Cum ați făcut selecția?

Reprezentanta Bookzone: Selecția cărților a fost făcută împreună cu cei care au organizat acest eveniment. Am căutat cărțile care se pliază pe tema aceasta, legat de violența domestică, de psihologie și dezvoltare personală, astfel încât oamenii să poată să treacă peste o astfel de situație…

Reporter: Deci și cu Camera Deputaților (n.r. s-a făcut selecția).

Reprezentanta Bookzone: Și cu Camera Deputaților.

Reporter: Voiam să vă întreb dacă ați observat că pentru una dintre cărți cuvântul înainte este scris de doctorul Cristian Andrei, cercetat pentru viol și agresiune sexuală.

Reprezentanta Bookzone: Da, selecția aceasta a fost făcută cu mult înainte de situația actuală.

Reporter: Ne puteți spune când anume?

Reprezentanta Bookzone: Nu mai știu.

Reporter: Totuși, acuzațiile acestea au apărut anul trecut, din noiembrie…

Reprezentanta Bookzone: Aș vrea să ne oprim aici, se poate?

Alina Gorghiu: Dacă este așa, îmi cer eu scuze

Alina Gorghiu, deputat PNL și unul dintre organizatorii evenimentului, a vorbit de asemenea pentru Cotidianul despre apariția acestei cărți printre cele împărțite la eveniment. Gorghiu spune că dacă o astfel de carte a apărut în cadrul evenimentului, își cere scuze.

Reporter: Voiam să vă întrebăm dacă știți că la acest eveniment dedicat violenței împotriva femeilor, una dintre cărțile care se împart are cuvânt-înainte scris de Cristian Andrei, cercetat pentru viol și agresiune sexuală.

Alina Gorghiu: N-am văzut, n-am văzut toate cărțile distribuite, dar vă asigur că dacă este așa, o să-i rog pe colegii mei să le retragă, pentru că dacă vorbim de acel Cristian Andrei cu… haideți să le spunem fapte legate de hărțuiri sexuale și așa mai departe, este regretabil că e așa și-mi cer eu scuze. Verific.

Reporter: Cum a ajuns…

Alina Gorghiu: Am primit această donație de la Bookzone, de la colegii de la Bookzone, pe care i-am apreciat astăzi pentru colaborarea la toate evenimentele, ne pun la dispoziție cărți pe care le au pe platforma domniilor lor, sunt foarte multe cărți. Nu știu să vă răspund care este cartea la care faceți referire, dar repet, dacă este așa, îmi cer eu scuze și vom remedia situația.

Reporter: Dar ne puteți spune cum s-a făcut selecția, pentru că am discutat și cu reprezentanta Bookzone aflată aici, care spunea că a fost făcută selecția împreună cu reprezentanții Camerei?

Alina Gorghiu: Dați-mi voie să vă spun că nu m-am ocupat de demersul acesta, dar o să discut cu cabinetul, o să văd cine din comisia specială a făcut acest lucru, dacă a fost o neatenție, sigur a fost o neglijență sau o neatenție și dacă s-a întâmplat acest lucru, îmi cer eu scuze, fără să fi participat la această decizie, în numele lor și vă promit că vom contacta, voi vedea ce s-a distribuit din acest volum și le voi ruga să nu le mai distribuie și pe viitor voi ruga această platformă să fie atentă la materialele pe care le promovează.

Cristian Andrei, cercetat într-un dosar pentru viol și agresiune sexuală

În luna noiembrie 2025, publicația PressOne a dezvăluit că doctorul Cristian Andrei nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe paciente îl acuză pe medic de avansuri sexuale și manipulare emoțională.

Mai târziu, în ianuarie 2026, Poliția a deschis un dosar penal pe numele doctorului Cristian Andrei, anchetat, după dezvăluirile publicate în PressOne, pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

Pressone relatează că potrivit anchetatorilor, „bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.” În cazul unei alte victime, Cristian Andrei ar fi „profitat de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, susțin procurorii”, scrie publicația.

Doctorul Cristian Andrei este prezentat în spațiul public drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România. El are apariții în mai multe emisiuni în care se discută despre subiecte din zona psihoterapiei. Inclusiv în urma dezvăluirilor și anchetei, acesta promovează în continuare cursuri de terapie de cuplu.