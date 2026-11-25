„Este prima dată când iau cuvântul pentru că am uitat cartela și vreau să votez împotriva moțiunii”, a spus Gigi Becali, parlamentar ales pe listele AUR, cunoscut însă mai bine pentru declarațiile pe care le face ca patron al echipei FCSB, imediat după ce aude Bună seara, domnule Becali. Declarația de acum, din Parlament, venea prea târziu și degeabă. PNL și USR au pus vot de la vot cu AUR pentru a trece o moțiune simplă împotriva lui Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Polul modernizator, așa cum le place celor din USR și PNL să-și descrie uneori alianța, au depus o moțiune a cărei fitil a fost contra publică a ministrului cu Liliana Ruse, jurnalistă și pacientă oncologică. Ruse a explicat pe rețelele de socializare că un medicament esențial pentru ea lipsește din farmacii. Rogobete i-a răspuns contabilicește, că medicamentul se găsește. N-a spus tocmai și unde. Ulterior, după ce toată societatea i-a sărit în cap, ministrul și-a cerut scuze. Dar asta n-a oprit moțiunea.

Înțelepciunea bătrânului uituc Becali

Deputații au votat că Alexandru Rogobete nu ar mai trebui să fie ministru. Votul are însă mai mult valoare simbolică. După luări de cuvânt dure, acuze și un vot public, Rogobete a anunțat că nu-și dă demisia, deși Parlamentul i-o cere. „Nu am cum să-mi dau demisia”, a spus Rogobete, la finalul votului, înainte să se lanseze în atacuri mai ales la adresa USR.

După vot a apărut la pupitru însă și uitucul Gigi Becali, prezență rară pe holurile Parlamentului, dar și la microfon. Prinzând însă ocazia să spună ceva în plen, dacă tot a trebuit să semnaleze că și-a uitat cartela, patronul FCSB a avut și un mesaj pentru USR, pe care pare să-i trateze mai rău decât pe jurnaliștii care-l deranjează cu vreo întrebare cvasi-incomodă.

„Dar, pentru că așa a fost să fie, vreau să vă dau un sfat din înțelepciunea vârstei”, a spus Becali, întrerupt însă de vuietul sălii. Nemulțumit că nu-și poate zice sfatul în liniște, latifundiarul a decis să se rezume la un singur aspect, direcționat către o fostă ministră.

„Doamna deputată Buzoianu, ați dărâmat o biserică. Așa că nu vă enervați când vă numesc pe USR sataniști”, a spus Becali, înainte să-și facă o cruce largă, în stilul caracteristic.

Circul și „clovnul care se crede rege”

Declarația lui Gigi Becali a venit însă după un șir lung de alte acuzați aduse înainte și după votul pe moțiune. Primul care a început cu atacurile a fost chiar Rogobete, care a venit la microfonul plenului imediat după ce deputatul Ungureanu de la USR a citit textul moțiunii.

„Inițial am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi am realizat că e USR în sală, iar unde e USR-ul e circ”, a fost gluma cu care Rogobete a deschis un discurs de apărare ultra-ofensiv. „Se pare că nu reușesc să coabitez cu USR-ul”, a spus ministrul, „și nici cu USR-ul din PNL”.

Alexandru Rogobete a tot atacat cele două partide pe tot parcursul discursului. A vorbit și de „integritatea” liderilor Fritz și Miruță, i-a acuzat pe liberali că au depus moțiunea pentru că a pornit un audit la CNAS. Din discurs, însă, ponderea referirilor la AUR a fost mult mai mică. Războiul lui Rogobete s-a dat în tabăra „pro-occidentală”, cum ar spune împărțirea făcută de un Moise de la Cotroceni.

Rogobete și-a primit apoi însă răspunsul de la Diana Buzoianu, personaj secundar cu multe replici în cadrul acestei moțiuni. „Domnule Rogobete, palatul devine circ când clovnul intră în el crezându-se rege”.

Nasul roșu și paralela dintre Alexandru Rogobete și Diana Buzoianu

Relaționarea dintre Diana Buzoianu, singurul ministru din Guvernul Bolojan față de care s-a trecut o moțiune simplă, și Alexandru Rogobete, primul ministru din Guvernul Niculescu față de care acum a trecut o moțiune simplă, a funcționat pe un principiu definit în trecut chiar de cel cu care am început textul.

„El m-a facut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am insultat”, spunea Gigi Becali după o ceartă mereu prezentă în viața latifundiarului din Pipera. Cam așa a fost și lupta dintre Rogobete și Buzoianu. Până la final, nici nu știm cine a ieșit din circ cu nasul roșu.

Dar, cu siguranță, după votul din Parlament, Rogobete a ieșit cu o mare tinichea de coadă. Așa cum PSD i-a cerut Dianei Buzoianu să demisioneze după ce moțiunea simplă a trecut, așa și reprezentanții PNL și USR au cerut ca Rogobete să plece din Guvern după acest vot. Cu pancarte negre, pe care scrie demisia, USR i-a cerut demisia ministrului Rogobete, imediat după vot, când acesta a luat iar cuvântul.

Alexandru Rogobete a refuzat să plece de la Sănătate, așa cum și Diana Buzoianu refuza să plece de la Mediu după moțiunea simplă împotriva sa. Poate că, până la urmă, cei doi nu sunt așa diferiți până la urmă.

Oferta lui George Simion pentru Ilie Bolojan

După ce certurile s-au consumat, iar la microfon ajunseseră pentru reacții chiar și deputații neafiliați, s-a ridicat dintre deputați și liderul AUR, George Simion, pentru a-i certa pe cei doi protagoniști ai zilei, Alexandru Rogobete și Diana Buzoianu.

„Un alt ministru nu își dă demisia. Înseamnă că noi, în Parlament, nu mai contăm deloc”, a spus șeful AUR, care mai apoi a întins o mână către Ilie Bolojan. „Am demonstrat că există o majoritate, că dacă nu ați mai susține acest Guvern, ar pica”, a spus Simion, înainte de a face o invitație pentru opoziția care s-a arătat mai puternică azi decât Guvernul Niculescu.

„Vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie. Poate vă gândiți să votați împotriva Guvernului, nu doar a unui ministru”, a spus George Simion, care i-a mai întins o mână politică lui Bolojan și după moțiunea de cenzură. Atunci, Simion s-a arătat gata să negocieze cu orice partid care trece cu AUR mai multe reforme. Bolojan l-a dat atunci pe mute pe liderul AUR și l-a ignorat.

Acum, însă, Ilie Bolojan are pe masă șansa de a-i întoarce moneda lui Sorin Grindeanu și să treacă cu AUR o moțiune împotriva unui guvern în mare parte social-democrat. Fostul premier are însă și o altă variantă. Poate să întoarcă și celălalt obraz și să refuze oferta lui George Simion, uitându-se din opoziție cum AUR și PSD fac numiri la TVR, SRR și alte instituții ca acestea.

Până se va decide Ilie Bolojan, însă, un lucru e sigur. Moțiunea simplă împotriva lui Alexandru Rogobete a trecut, rămâne cum am stabilit, nu se schimbă nimic.

Cum ar spune înțeleptul uituc Becali, „să fiți sănătoși”!