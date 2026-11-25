Ora de chimie din februarie 2022

Totul a pornit în februarie 2022, la o oră de chimie de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare.

Elevul de 13 ani nu a putut răspunde la întrebări, așa că profesoara l-a avertizat că la ora următoare va fi chemat iar în fața clasei. Colegilor lui le-a spus, potrivit sursei citate, să vină cu popcorn și să se pregătească de „un spectacol de cinema”. La două săptămâni distanță, băiatul s-a sinucis, iar Poliția a deschis ulterior un dosar penal.

Decizia de la Bistrița

Dosarul a fost strămutat la Judecătoria Bistrița, care a dat o soluție pe 16 octombrie 2026, la peste patru ani după evenimente.

Instanța a reținut în sarcina profesoarei infracțiunea de abuz în serviciu și a stabilit o pedeapsă de trei ani de închisoare. Executarea ei a fost suspendată sub supraveghere, iar termenul de supraveghere a fost fixat tot la trei ani.

Ca pedeapsă complementară, timp de doi ani, femeia nu va avea dreptul să fie aleasă în autoritățile publice sau în alte funcții publice și nici să ocupe o funcție care presupune exercitarea autorității de stat. Aceeași interdicție i-a fost aplicată și ca pedeapsă accesorie.

Obligațiile impuse de instanță

Judecătoria i-a stabilit profesoarei și o serie de obligații. Va trebui să anunțe dinainte orice schimbare a locuinței sau a locului de muncă, precum și deplasările mai lungi de 5 zile.

Totodată, cadrul didactic are de prestat 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Primăria Baia Mare, fie la un lăcaș de cult din comunitate.

Activitățile țin de serviciile publice, de la întreținerea parcurilor, a drumurilor și a locurilor de agrement și salubrizarea localității, până la sprijin pentru unități școlare, educative sau socio-culturale.

Despăgubiri pentru familia elevului

Instanța a admis integral acțiunea civilă formulată de rudele băiatului. Profesoara trebuie să le plătească acestora, în total, 20.000 de euro daune morale, iar statului îi datorează 10.000 de lei cheltuieli judiciare.

Ce a reținut instanța

Motivarea sentinței, preluată de presa locală, descrie felul în care elevul a fost expus în fața clasei.

Potrivit instanței, cadrul didactic „a creat o situație umilitoare când a anunțat că acesta (n. red. – elevul) va fi protagonistul unui spectacol de cinema, urmată de permisiunea acordată elevilor de a consuma popcorn, de a se amuza și a face comentarii pe seama prestației colegului lor”, se arată în motivarea citată de presa locală.

Urmează apelul de la Cluj

Hotărârea de la Bistrița poate fi încă schimbată, pentru că profesoara a contestat-o la Curtea de Apel Cluj. Instanța de apel a fixat termen pe 10 decembrie 2026, când ar urma să dea o decizie definitivă în acest caz.

La catedră, în aceeași școală

Conform aceleiași surse, femeia predă în continuare la aceeași școală. Conducerea interimară a unității de învățământ a confirmat informația, dar a refuzat să ofere alte detalii.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a cerut documente de la școală și verifică dacă profesoara ar fi trebuit mutată pe un post care să nu implice contactul cu elevii.

Inspectorul școlar general Mihai Pop a declarat pentru presa locală că ISJ va recomanda școlii, dacă situația o va cere, ca profesoara să fie suspendată de la cursuri până la o sentință definitivă.