Proiectul de lege privind limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații merge la votul final din Senat fără prevederea care ar fi dus la plecarea lui Lucian Pahonțu de la conducerea Serviciului de Protecție și Pază. Amendamentul propus de USR a fost respins marți, 24 noiembrie, în Comisia pentru apărare a Senatului.

În forma aprobată de comisie, directorii SRI, SIE și SPP vor putea ocupa aceste funcții pentru maximum două mandate de câte cinci ani. Proiectul nu stabilește însă când trebuie să înceteze mandatele actualilor șefi ai instituțiilor.

Astfel, Lucian Pahonțu, aflat la conducerea SPP din decembrie 2005, ar putea beneficia de încă două mandate, ajungând la peste trei decenii în fruntea instituției, potrivit HotNews.ro.

Cum au votat senatorii

Amendamentul USR a primit șapte voturi favorabile și opt abțineri, fiind respins. Propunerea a fost susținută de reprezentanții USR și AUR, precum și de senatorul liberal Vasile Blaga. Printre cei care s-au abținut s-au numărat reprezentanții PSD și senatorii PNL Silviu Coșa și Nicoleta Pauliuc.

Președintele Comisiei pentru apărare, Silviu Coșa, a confirmat că au existat discuții între reprezentanții partidelor înaintea votului, pentru ca proiectul legislativ să primească un raport favorabil și să ajungă în plen.

Acesta a respins însă ideea existenței unei înțelegeri politice pentru menținerea actualilor directori în funcții. Decizia a fost criticată de senatorul AUR Mircea Chelaru, care a susținut că eliminarea prevederii tranzitorii afectează scopul inițial al proiectului legislativ.

„Ați distrus toată structura acestui proiect”, a declarat senatorul în timpul dezbaterilor.

Ce prevedea amendamentul respins

Propunerea USR stabilea două situații pentru directorii aflați deja la conducerea serviciilor:

persoanele care ocupă funcția de peste nouă ani urmau să își încheie mandatul la un an după intrarea în vigoare a legii;

directorii cu o vechime de cel mult nouă ani urmau să părăsească funcția după împlinirea a zece ani de activitate la conducerea instituției.

Prevederea îl viza și pe Gabriel Vlase, directorul Serviciului de Informații Externe din iulie 2018. În cazul acestuia, amendamentul ar fi determinat încetarea mandatului în 2028.

Situația este diferită în cazul Serviciului Român de Informații. Instituția nu are un director civil de peste trei ani, după demisia lui Eduard Hellvig. Conducerea interimară este asigurată de Răzvan Ionescu.

USR nu renunță la amendament

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a anunțat că formațiunea va solicita din nou votarea amendamentului în plenul Senatului, care este for decizional.

Inițiativa legislativă a fost depusă în 2024 de parlamentarii USR Diana Stoica și Emanuel Ungureanu. În varianta inițială, aceștia propuneau mandate de patru ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri, potrivit informațiilor publicate de Senatul României. Forma aprobată în comisie extinde durata maximă la zece ani.