Presa liberă nu mai există în Rusia, mai ales după invazia din Ucraina. Digi24.ro consemnează faptul că marile agenții de la Moscova urmează instrucțiunile clare venite din partea Kremlinului.

Călin Georgescu este un favorit al publicațiilor ruse. Pe tot parcursul reținerii sale, agenția de presă TASS a redactat și câte cinci materiale pe zi pe care i le-a dedicat.

Presa rusă, despre eliberarea lui Georgescu

Momentul eliberării din Arestul Central și plasarea în arest la domiciliu a fost relatat și de presa din Moscova.

Jurnaliștii ruși nu s-au ferit să menționeze în articolele redactate despre Georgescu faptul că se poziționează împotriva NATO.

„La alegerile prezidențiale din 2024, Georgescu a candidat ca independent. Cu un scor de 22,95%, a ieșit în frunte în primul tur, dar ulterior Curtea Constituțională a anulat rezultatele scrutinului. Ulterior, politicianul a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. De asemenea, i se impută propagarea activității „Mișcării Legionare”, o organizație fascistă română. Călin Georgescu a criticat participarea României la NATO și ajutorul militar acordat Ucrainei”, potrivit publicației Kommersant, notează sursa citată.

RBK, o altă publicație cunoscută la Moscova, i-a dedicat suficient spațiu editorial lui Călin Georgescu. Articolul este însoțit și de un clip video care surprinde ieșirea din Arestul Central a fostului candidat la prezidențiale.

„Naționalistul” Călin Georgescu

Agenția de presă TASS revine la relatările despre Călin Georgescu și-l numește „naționalist”.

„Naționalistul Georgescu a câștigat, pe 24 noiembrie 2024, primul tur al alegerilor prezidențiale din România, însă Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral. Decizia a fost luată sub pretextul finanțării ilegale a campaniei, al atacurilor cibernetice asupra infrastructurii digitale utilizate în procesul electoral, precum și al unei intervenții rusești nedovedite”, scrie TASS, potrivit sursei citate.

Georgescu, în arest la domiciliu

Curtea de Apel București a decis să respingă contestația DIICOT la măsura arestului la domiciliu stabilită de Tribunalul București pe numele lui Georgescu. Decizia a fost pronunțată luni, 23 noiembrie 2026, și este definitivă.