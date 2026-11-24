La o zi distanță după prezentarea raportului propriu al AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, George Simion a postat pe Facebook faptul că joi, 26 noiembrie 2026, a fost chemat la audieri de Parchetul General.

Fără să ofere detalii, acesta pare că insinuează faptul că între audiere și prezentarea raportului ar exista o „coincidență”.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion pe Facebook.

Parchetul General infirmă „coincidența”

Reprezentanții Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție susțin faptul că procedura citării lui George Simion a fost parcursă la finalul săptămânii trecute. Procurorii susțin că l-au chemat la audieri pe Simion în ziua de vineri, 20 noiembrie 2026.

„Procedura de citare a fost efectuată în cursul zilei de 20 noiembrie 2026, confirmarea de primire a citației fiind transmisă prin e-mail în aceeași zi. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, au transmis reprezentanții PÎCCJ.

Ce acuzații i-au fost aduse lui Simion

Cauza care-l vizează pe Simion și care este investigată de Parchetul Curții Supreme a fost constituită în urma afirmațiilor pe care acesta le-a făcut în 2025 și în care incita la violențe.

„Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce-au făcut. Își bat joc de democrație. Mă, vă place sau nu vă place de Călin Georgescu, este omul votat de români. Așteptăm mâine să vedem ce spune el”, a declarat George Simion, în 2025, notează Euronews.ro.

La scurt timp, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis un comunicat referitor la faptul că s-a autosesizat ca urmare a declarației.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu, în data de 10 martie 2025, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, prevăzută de art. 368 alin. 1 și 2 Cod penal.

În fapt, s-a reținut că, în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în București, președintele unui partid politic, care este, totodată, și deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declarații prin care a incitat la violență. Menționăm că în cauză urmărirea penală se desfășoară in rem”, preciza, în 2025, PÎCCJ.

Ce spune Nicușor Dan despre raportul AUR

Cotroceniul a reacționat față de raportul prezentat de AUR. Președintele României, Nicușor Dan, a precizat într-un comunicat de presă faptul că acesta: „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”.

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