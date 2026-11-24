Unul dintre primarii cu care am stat de vorbă este social-democratul Iulian Preda, edilul comunei Pardoși din județul Buzău. Datele consultate de Cotidianul arată că Pardoși are puțin peste 300 de locuitori. Acesta susține că reforma este necesară, „dar trebuie făcută cu cap”. În ceea ce privește comasarea voluntară, primarul susține că există niște discuții purtate cu edilii din comunele vecine, doar că în acest moment nu cunosc condițiile exacte pentru un astfel de proces.

„E pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre, dar asta e doar la nivel declarativ. (…) La momentul ăsta au dat comunele sub 1.500 de locuitori. Dar nu știm și pragul minim la care trebuie să ajungă. Sunt discuții. S-au auzit fel de fel: minim 2.500, că 3.000, că 5.000, dar nu se știe nimic.

Nu ne opunem. Și ar fi de bun augur făcută o reorganizare, dar care să aducă într-adevăr beneficii reale. Nu numai pentru cei care au sub 1.500 de locuitori, ci și pentru cei care au peste 2.500 și peste 3.000. Pentru că sunt comune cu locuitori mult mai mulți decât comuna Pardoși, dar care, ca venituri în ultimii ani de mandat, au veniturile de câteva ori bune mai mici decât noi, raportate la cap de locuitor”, a completat Iulian Preda.

„Facilitățile fiscale nu vor ajuta cu nimic comunitatea”

Totodată, acesta susține că reforma va trebui să țină cont de problemele fiecărei în parte.

„Chestia e că în momentul în care vrem să reorganizăm comune mici cu alte comune la fel de mici și cu nevoi mai mari sau chiar cu comune mai mari, dar cu datorii mai multe decât noi, nu va ieși nimic concret”, a explicat primarul.

Iulian Preda mai adaugă și că, în opinia sa, facilitățile fiscale anunțate de ministrul Dezvoltării „nu vor ajuta cu nimic comunitatea”. Primarul nu își pune mari speranțe nici în promisiunea că taxele și impozitele vor fi reduse la jumătate în comunele care se vor comasa voluntar. Mai exact, acesta se îndoiește că această măsura va convinge cetățenii să voteze pentru comasare la un referendum.

„Pentru că la noi oricum impozitele sunt la un nivel destul de jos și suprafețele în zonele de deal și de munte de intravilan la care se referă dumnealor, atât cât impozitul la casele, care sunt bătrânești și cu suprafețe mici, nu-s foarte mari. Chestia e că pentru populație noi trebuie pe viitor să asigurăm exact ce dumnealor declară, adică servicii mai bune, infrastructură mai bună, utilități mai bune. Dar e doar la nivel declarativ.

Vom vedea în proiectul de hotărâre care se va face după terminarea dezbaterii publice, când vor exista proiecte concrete în care vom asigura servicii de apă și canalizare în toate satele componentele ale viitoarei comune, dacă vom avea toate drumurile de acces între localități, mai ales că multe sunt drumuri județene, că-n general în comună cred că suntem asfaltați peste 80%. În primul rând, ar trebui gândit modul în care viitoarea comună să aibă și venituri din activități economice”, a spus Iulian Preda.

„Interesul este marea aglomerare”

Un alt primar social-democrat cu care am discutat este Ion Gheorghevici, edilul comunei Godeanu (500 de locuitori) din județul Mehedinți. Și acesta susține că reorganizarea este binevenită, însă doar „atâta timp cât există consultare și se iau în calcul adevăratele nevoi ale cetățenilor”.

Întrebat dacă reforma prezentată în spațiul public în acest moment ia în considerare aceste nevoi, primarul a răspuns: „Eu categoric sunt de părere că nu”. Argumentul său a fost că ideea „n-are nicio treabă cu realitatea”.

„Adică să vii peste noapte să spui că este imperios necesar ca această comasare să aibă loc într-un moment în care nu ai discutat cu nimeni…De ce credeți dumneavoastră că noi, primarii, am făcut atâtea eforturi? Hai să vorbim de ultimii doi ani din mandatul acesta. Nu vorbim de restul mandatelor, unde toți primarii, indiferent de capacitatea pe care a avut-o fiecare primărie, a depus cel puțin un proiect pentru modernizarea satului românesc.

Ce modernizare a satului românesc dacă totul se comasează? Cât interes credeți dumneavoastră că o să aibă cineva pentru satele micuțe? Pentru că se observă cu ochiul liber că interesul este marea aglomerare. Asta se vrea, asta se va face, posibil. Dar, repet, n-am nimic împotriva comasării în sine, dar făcută cu cap și în interesul cetățeanului”, a completat acesta.

„Rețeaua de alimentare cu apă am adus-o în baza unui proiect de modernizare a satului românesc”

Totodată, Ion Gheorghevici susține că un sat cu 30 sau 40 de locuitori „nu trebuie să dispară”.

„El nu dispare prin comasare. El va dispărea de la sine prin neimplicarea cuiva și prin lipsa de interes. Asta vreau să se rețină, nimic altceva. Nu o spun sub o formă răutăcioasă, o spun pentru că așa simt eu lucrurile. Eu știu câtă implicare am avut în proiectele pe care le am eu la nivel de comuna Godeanu. Și știu foarte bine că tot ce am făcut acolo a fost pentru dezvoltarea satului românesc.

Dar nu numai că o voiam eu. Așa o susțineau și programele pe care le derulam. Noi rețeaua de alimentare cu apă am adus-o în baza unui proiect de modernizare a satului românesc. Extinderea la fel, asfaltări la fel. Și multe alte proiecte au fost făcute special pentru a moderniza satul românesc, care se pare că acum cineva a constatat că de fapt nu mai e populat”, a explicat primarul.

„Sunt convins că se va realiza”

Ion Gheorghevici a mai adăugat că nu îi suspectează de rea-credință pe cei care lucrează la proiectul comasării.

„Ei poate vor s-o facă cu bună-credință. Însă lipsa de informație, lipsa de experiență la administrația publică locală să știți că de data asta își va pune amprenta. Și repet: dispariția nu e din cauza comasării, ci din cauza lipsei de interes pentru aceste comunități micuțe”, a precizat primarul.

Întrebat dacă și-a exprimat aceste nemulțumiri în partid, având în vedere proiectul a fost propus de PSD, primarul a răspuns:

„Partidul din care fac eu parte practic încurajează această reformă, da? Ce pot eu să spun? Eu cred că e greu să iei decizii de unul singur într-o familie, dar când vorbim de un partid politic. Credeți că e atât de important ceea ce spun eu sau părerea mea despre situația în care ne aflăm acum?

Asta e. Asta s-a dorit, asta se va face. Sunt convins că se va realiza, pentru că până la urmă despre asta vorbim. Adică vor să elimine cumva niște cheltuieli despre care consideră ei că sunt atât de mari, dar eu cred că nu pun în balanță întotdeauna și întocmai așa cum ar trebui să se pună”, a spus Ion Gheorghevici.

„Nu poate cineva să ne comaseze forțat”

În ceea ce privește comasarea voluntară, primarul spune că până acum nu au existat discuții cu primarii din comunele vecine, însă e deschis la dialog.

„Nu, pentru că nu s-au generat nicio discuție în rândul colegilor mei. Vă dați seama că totul s-a întâmplat atât de repede încât vorbim de treaba asta de două-trei săptămâni. La modul că se dorește, că zvonistică e de mult.

Nimeni n-a generat o discuție și vă dați seama că o să studiez și eu întocmai ordonanța, văd cât de benefică e pentru comunitate, întreb și eu colegii cu care mă învecinez dacă iau în calcul acest aspect. Dacă va fi luat în calcul, eu sunt dispus la discuții. Dar să fie constructive și să nu cumva să ajungem în situația în care să regretăm vreodată că am luat decizia asta.

Forțat (n.r. comasare forțată) nu va face nimeni, pentru că Constituția ne garantează și niște drepturi. Nu poate cineva să ne comaseze forțat. Aici e vorba de un referendum. Chiar dacă el e consultativ, totuși va fi un referendum. Se face tot prin referendum. Credeți că pot să facă altfel? Va fi atacată la Curtea Constituțională probabil, dacă se va face altfel”, a spus Ion Gheorghevici.

„O să fie cea mai apropiată comună undeva la 20-30 de km”

Din partea PNL am vorbit cu Romulus Stroia, primarul comunei Bunila din județul Hunedoara. Comuna pe care o conduce are aproximativ 300 de locuitori, iar primarul spune că este de acord cu comasarea.

„Vă dați seama că, fiind o comună de 300 de locuitori, nu te poți finanța singur dacă nu primești de la bugetul de stat. Depinde în ce condiții se comasează. Că UAT-ul nostru se întinde pe 7400 de hectare. Ori numai între sate acum avem 12-15 km distanță, dar când se va comasa. O să fie cea mai apropiată comună undeva la 20-30 de km”, a spus primarul.

Romulus Stroia recunoaște că din taxele și impozitele încasate nu poate susține funcționarea comunei, astfel că are nevoie de fonduri suplimentare.

Despre comasarea voluntară spune că „încă nu știe nimeni cum, ce, de când”.

„La comasarea voluntară, noi trebuie să fim patru comune care facem un referendum. Dacă nu-mi trece referendumul meu sau nu trece al vecinului, al lui colegul primar, nu putem să ne comasăm”, adaugă Romulus Stroia.

„Ei nu sunt în stare să ne ducă la capăt proiectele pe care le avem făcute”

În ceea ce privește facilitățile fiscale promise de la București, primarul spune că acestea „îngreunează bugetul statului”.

„Dacă faci reducere cu 50%, din câte UAT-uri sunt numai în județul Hunedoara, o să fie o povară pe buget. Ce reducere să facă? Că n-o să mai fie primar și consilieri? Câțiva angajați tot trebuie să-i preia comuna nou înființată. Dacă e o comună de 3000 de locuitori sau cât se adună, 2000 sau 5000, nu poți să funcționezi cu șase angajați, cu cât funcționează acuma comuna noastră.

(…) Dacă face și reducere la taxe și impozite, eu nu văd unde e economia. Economiile sunt la directorii de deconcentrate, unde iau sute de milioane. Cu un salariu de senator, de parlamentar, plătești angajații dintr-o comună din asta mică”, a explicat primarul.

Edilul a criticat și promisiunea ministrului Dezvoltării că vor exista programe de investiții pentru comunele comasate voluntar.

„Ei nu sunt în stare să ne ducă la capăt proiectele pe care le avem făcute noi, fiecare primărie. Pe Anghel Saligny avem pe el 80% și nu primim finanțare pe mai departe. Ce vorbim?”, a declarat Romulus Stroia.

„Ceva nu se leagă. Sunt povești electorale, atât”

Cotidianul l-a contactat și pe Dumitru Drăsleucă, primarul AUR al comunei Adășeni (aproximativ 1.400 de locuitori) din județul Botoșani. Edilul spune că este convins de faptul că reforma va fi realizată și că varianta optimă este cea a comasării voluntare.

„Până la urmă o să fie referendum și vedem populația dacă va hotărî, că nu ține numai de mine. (…) Vă dați seama că nu o să convină la foarte multă lume chestia asta cu comasare obligatorie”, a spus primarul.

Întrebat ce crede personal despre varianta comasării voluntare, Dumitru Drăsleucă a răspuns că „nici nu mă deranjează, nici nu mă supără”.

Totodată, și acesta s-a arătat sceptic în ceea ce privește stimulentele promise de la București pentru comasarea voluntară.

„Eu nu-s convins deloc. Atât timp cât se plâng că nu sunt bani, peste tot datorii și acuma zic dintr-o dată că au bani de dat cât mai mult…Ceva nu se leagă. Sunt povești electorale, atât. Atâta timp cât de doi ani de zile nu s-a mai dat un ban, se taie de peste tot și acum ai bani de dat…”, a declarat primarul.

În ceea ce privește funcționarea comunei sale, edilul susține că nu reușește să se descurce cu ceea ce strânge din taxe și impozite și „mai trebuie și de la guvern”.

„Dar ne descurcăm binișor, momentan”, a mai adăugat acesta.

„Decât să mă comaseze ei cu nu știu cine, atunci mai bine mă comasez eu cu o comună alăturată”

Am discutat, de asemenea, și cu un primar din partea UDMR. Este vorba despre Balázs István Botond, primarul comunei Suatu din județul Cluj. Datele Ministerului Dezvoltării, consultate de Cotidianul, arată că localitatea are 1.463 de locuitori.

Primarul a declarat pentru Cotidianul că nu este, însă, foarte clar dacă comuna pe care o conduce se încadrează sau nu pentru comasare.

„Acum depinde pe ce listă ne uităm. Pentru că din 2021 până în 2023 nu am fost (n.r. sub 1.500 de locuitori) și din 2023 încoace, da, suntem sub 1500. Așa zice Prefectura, nu știu exact. Nici noi nu știm încă ce și cum va fi. Dacă ne luăm după ultima populație, suntem peste 3000”, a declarat Balázs István Botond.

Edilul a precizat, însă, că ar fi de acord cu o comasare voluntară, în cazul în care comuna sa intră în proiectul de reorganizare teritorială.

„Până la urmă trebuie să facă ceva. Acesta e adevărul, că trebuie să se reorganizeze, doar că trebuie gândită bine treaba asta. (…) Aș fi de acord cu comasarea voluntară. Decât să mă comaseze ei cu nu știu cine, atunci mai bine mă comasez eu cu o comună alăturată, cu cea mai apropiată comună. Bineînțeles că trebuie să ne uităm și la cetățeni. Trebuie să ne uităm la servicii, la tot ce oferim noi, să fie cât mai aproape”, a explicat primarul.

„Suntem toți la fel, trăim toți după aceeași lege”

Acesta a mai vorbit și despre situația comunităților maghiare. Edilul susține că dacă reforma va fi pusă în practică, etnicii maghiari din județul Cluj își vor pierde reprezentanții la comasare.

„Nici nu știu ce să spun. Nu văd cum ar trebui să rămână. Suntem toți la fel, trăim în România și trăim toți după aceeași lege. Adică nu suntem cu nimic mai presus decât alții”, a completat acesta.

În ceea ce privește comasarea voluntară, Balázs István Botond susține că reducerea taxelor și impozitelor i-ar convinge pe cetățeni să voteze la referendum.

„Ar fi o povară la buget să plătească jumătate din taxe și impozite. Dar i-ar convinge. Că până la urmă, dacă o luăm așa, totul este despre taxe și impozite. Sunt oameni care plătesc, nu știu, 8.000, 9.000, 10.000. Nu le e tot una să plătească 10.000 de lei sau 5.000 de lei”, a spus edilul.