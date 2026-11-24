Deputata AUR Laura Gherasim îi cere președintelui Nicușor Dan să își demită consilierii și să desecretizeze documentele CSAT referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Solicitările au fost formulate marți, după ce Administrația Prezidențială a criticat raportul prezentat de AUR cu o zi înainte. Gherasim susține că reacția Cotroceniului confirmă faptul că decizia CCR a fost luată fără probe suficiente.

Într-un comunicat de presă, deputata AUR, care conduce Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, a contestat argumentele prezentate de Administrația Prezidențială. Gherasim susține că documentul de 432 de pagini, realizat în urma a șase luni de cercetări, ridică probleme juridice la care instituția prezidențială nu ar fi oferit răspunsuri.

„Sunt oricând disponibilă pentru o dezbatere juridică serioasă. Nu consider însă că datorez răspunsuri unor aprecieri politice formulate fără înțelegerea normelor constituționale și legale analizate în raportul parlamentar”, a transmis deputata.

Gherasim acuză CCR că a anulat alegerile fără probe suficiente

Una dintre principalele critici formulate de Laura Gherasim privește probele folosite de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Administrația Prezidențială a transmis marți că probele disponibile la momentul respectiv nu erau complete, deoarece timpul nu permitea verificarea lor integrală. Instituția a precizat însă că cercetările ulterioare au confirmat indiciile pe baza cărora judecătorii constituționali au luat decizia.

Deputata AUR consideră că această explicație confirmă una dintre concluziile raportului prezentat luni.

„Într-un stat de drept, probele trebuie să preexiste actului prin care autoritatea dispune o măsură atât de gravă. Cercetările efectuate ulterior nu pot conferi retroactiv legalitate unei hotărâri pronunțate în alte condiții de fapt și de drept”, a declarat Gherasim.

Aceasta contestă și competența Curții Constituționale de a anula întregul proces electoral. În opinia sa, articolul 52 din Legea nr. 370/2004 stabilește condiții clare pentru anularea alegerilor, pe care judecătorii nu le-ar fi respectat. Gherasim susține că CCR nu avea dreptul să se autosesizeze după expirarea termenului legal de contestare și după validarea rezultatelor primului tur.

Deputata a criticat și argumentul Cotroceniului referitor la diferența dintre sondajele de opinie și rezultatul votului. Administrația Prezidențială a invocat faptul că un candidat cotat cu 3% înaintea alegerilor a câștigat primul tur cu aproximativ 23%.

„Cetățenii României nu au obligația de a vota în conformitate cu rezultatele sondajelor de opinie, iar diferența dintre estimările unei societăți comerciale care efectuează sondaje și votul exprimat de cetățeni nu poate constitui temei pentru anularea alegerilor”, a afirmat Gherasim.

Deputata AUR îi cere lui Nicușor Dan să-și schimbe consilierii

Laura Gherasim i-a adresat președintelui Nicușor Dan mai multe solicitări. Prima vizează demiterea consilierilor pe care îi consideră responsabili pentru argumentele prezentate de Administrația Prezidențială.

„Să dispuneți de urgență eliberarea din funcție a consilierilor care, prin lipsa pregătirii profesionale necesare exercitării atribuțiilor ce le revin, aduc prejudicii instituției prezidențiale”, i-a transmis deputata președintelui.

Gherasim l-a îndemnat pe Nicușor Dan să își aleagă colaboratorii în funcție de pregătirea profesională, nu de legăturile politice.

„Să aduceți în preajma dumneavoastră oameni cu o temeinică pregătire profesională, nu neapărat dintre foștii lipitori de afișe din campania dumneavoastră”, a mai transmis aceasta.

Deputata susține că președintele ar trebui să se implice în clarificarea circumstanțelor anulării scrutinului, inclusiv prin desecretizarea documentelor și stenogramelor ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării. De asemenea, Gherasim a cerut ca documentele relevante aflate la Administrația Prezidențială să fie puse la dispoziția procurorilor. Aceasta a reluat acuzația potrivit căreia anularea alegerilor ar fi reprezentat o lovitură de stat, concluzie formulată în raportul prezentat de AUR, dar care nu a fost stabilită de o instanță.

„Faptul că dumneavoastră ați fost unul dintre beneficiarii politici direcți ai anulării alegerilor prezidențiale din anul 2024 nu ar trebui să vă împiedice să faceți acest demers”, i-a transmis Gherasim lui Nicușor Dan.

Ce a transmis Administrația Prezidențială despre raportul AUR

Replica deputatei vine după ce Administrația Prezidențială a respins, marți, principalele concluzii ale raportului AUR. Cotroceniul a susținut că documentul nu aduce argumente juridice noi și că majoritatea criticilor au primit deja răspuns prin motivarea hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

Potrivit Administrației Prezidențiale, anularea scrutinului a avut la bază trei nereguli: promovarea netransparentă a unui candidat în mediul online, publicitatea electorală nemarcată și încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale.

Instituția a mai precizat că decizia CCR nu s-a bazat exclusiv pe suspiciunile de ingerință străină, ci și pe finanțarea ilegală a campaniei, indiferent de proveniența banilor.