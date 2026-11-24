DIICOT a trimis în judecată cinci persoane în dosarul fotografiilor false publicate de Elena Lasconi în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din mai 2025. Potrivit procurorilor, imaginile au fost realizate cu ajutorul unor actori, machiați profesionist pentru a semăna cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Cei cinci inculpați, cu vârste de 26, 29, 30, 52 și 53 de ani, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie în forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Potrivit comunicatului DIICOT din 24 noiembrie 2026, gruparea ar fi fost constituită în luna martie 2025, cu scopul de a influența votul alegătorilor prin prezentarea unei presupuse întâlniri secrete între doi candidați la alegerile prezidențiale și un general în rezervă.

Actori, machiaje profesionale și autoturisme asemănătoare

Anchetatorii susțin că, pe parcursul lunii aprilie 2025, inculpații au finanțat și organizat realizarea materialului video din care au fost extrase ulterior fotografiile.

Întreaga operațiune ar fi fost coordonată de inculpatul în vârstă de 53 de ani. Membrii grupării ar fi închiriat spațiul necesar filmărilor și ar fi apelat la serviciile unor actori, ale unui costumier și ale unui machior.

Pentru ca imaginile să pară autentice, au fost utilizate inclusiv autoturisme de același tip cu cele folosite de persoanele publice vizate. Filmările au fost realizate noaptea, de la distanță și în condiții de lumină redusă. Ulterior, materialul video a fost modificat digital, prin aplicarea unor imagini ale fețelor persoanelor reale.

Elena Lasconi nu ar fi cunoscut caracterul fals al fotografiilor

Pe 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Elena Lasconi a publicat pe Facebook cinci fotografii care sugerau existența unei întâlniri între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Potrivit procurorilor, persoana care a publicat imaginile nu cunoștea caracterul fals al acestora. Fotografiile îi fuseseră transmise prin intermediul poștei electronice.

DIICOT precizează că inculpații ar fi urmărit atât să o convingă pe aceasta de autenticitatea imaginilor, cât și să influențeze opțiunile electorale ale românilor. La momentul apariției fotografiilor în spațiul public, Nicușor Dan și Victor Ponta au negat existența întâlnirii și au depus plângeri penale.

Procurorii susțin că securitatea națională a fost pusă în pericol

Potrivit DIICOT, distribuirea fotografiilor false cu puțin timp înaintea scrutinului prezidențial a pus în pericol securitatea națională, prin încercarea de influențare a votului alegătorilor. Dosarul penal a fost transmis Curții de Apel București, care urmează să soluționeze cauza.

Lasconi nu exclude ca pozele să fi fost trimise de persoane din anturajul lui Nicușor Dan

Din punctul meu de vedere, consider că am fost indusă în eroare, întrucât consecințele, din punct de vedere politic, pentru mine au fost cele mai dramatice și au avantajat în mod evident pe actualul Președinte al României, Nicușor Dan.

Nu am niciun fel de informații concrete care să susțină această teorie, au fost câteva discuții în spațiul public și în emisiuni televizate referitoare la faptul că se știa că există niște fotografii.

Apreciez că este posibil ca persoane din anturajul politic al lui Nicușor Dan să îmi fi transmis aceste fotografii, având în vedere că el a avut cel mai mult de câștigat ca urmare a publicării acestora, cunoscând mecanismele din campania electorală, când acest gen de informații sunt publicate.

Arăt faptul că, fiindu-mi menționate numele celor patru suspecți din cauză, nu îmi este cunoscut niciun nume și nu cred că aș cunoaște pe vreunul dintre ei”, se arată în declarația Elenei Lasconi consultată de Cotidianul din 7 aprilie 2026.