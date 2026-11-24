Taxa pe supraprofituri, una dintre variante

Potrivit ministrului, la nivelul instituției sunt studiate mai multe variante de intervenție, iar taxa „Robin Hood” reprezintă doar una dintre ele.

„Avem mult mai multe scheme în analiză la nivel instituțional. Una dintre scheme ia în calcul taxa Robin Hood”, a declarat Chisăliță, conform Antena3.

Prosumatorii, în afara măsurii

Chisăliță a precizat că măsura nu se adresează prosumatorilor, adică persoanelor care produc singure curent, de pildă cu ajutorul panourilor fotovoltaice, și livrează în rețea energia pe care nu o consumă.

Atenția se îndreaptă, potrivit acestuia, spre câștigurile excesive.

„Nu taxăm prosumatorii. E vorba de a ne uita la supraprofituri”, a adăugat ministrul.

Cine ar putea beneficia de bani

Banii obținuți din suprataxă „ar putea fi direcționați către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub forma unor credite fiscale”, a susținut ministrul.

Un instrument de presiune asupra producătorilor

În viziunea ministrului, taxa „Robin Hood” ar avea rolul principal de a pune presiune pe producători.

Chisăliță a explicat că „această suprataxă ar trebui să îi determine pe unii să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa”.

Un pachet etapizat, cu orizont 2030

Suprataxa se înscrie într-un set mai amplu de proiecte legislative elaborate de Ministerul Energiei, care urmăresc să frâneze scumpirea electricității.

Ministrul vorbise despre structura acestui pachet.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare”, a spus acesta.

Valabilă doar pentru iarna aceasta

Perioada de aplicare ar acoperi strict această iarnă, cu termen limită 1 aprilie. Cuantumul taxei nu a fost încă decis, la fel ca pragul de preț de la care ar intra în vigoare. Chisăliță a insistat asupra caracterului temporar al măsurii.

„Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând”, a conchis ministrul.