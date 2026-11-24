Cristian Pîrvulescu desființează reforma administrativă promovată de PSD, prin vicepreședintele său, Dragoș Benea, care propune împărțirea României în 15 județe.

„Să arunce România în război civil?”, a exclamat Cristian Pîrvulescu la auzul acestei propuneri. Politologul a explicat că este o împărțire teritorială clar îndreptată împotriva UDMR. Pîrvulescu crede că e o vendentă de fapt.

„Reorganizarea administrativă va trezi o reacție de refuz din partea minorității maghiare care ne trimite înapoi în anii ‘90. Este evident că vor să pedepsească UDMR pentru că nu a intrat la guvernare.”

Ce spune Cristian Pîrvulescu că se ascunde în spatele propunerii de reformă administrativă a PSD: „Au preluat de la AUR aceste tente antimaghiare”

Decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA spune că „iresponsabilitatea PSD este crasă din acest punct de vedere, pe linia național-comunismului”.

Politologul crede că există o influență a AUR asupra PSD.

„Au preluat de la AUR. Este expresă tendința spre extremă dreapta a PSD-ului. Au preluat de la AUR aceste tente antimaghiare.”

Lecția de istorie a lui Cristian Pîrvulescu: cum a fost împărțită România pe vremea lui Dej

„L-am auzit și pe domnul Eugen Tomac spunând că nu putem rămâne cu harta administrativă a lui Ceaușescu. Este evident că unii nu mai cunosc istoria lumii.

Nicolae Ceaușescu, în 1968, a restabilit organizarea administrativă a României istorice. În județe. Uniunea Sovietică și România Populară au avut România împărțită în raioane și regiuni. Așa cum a fost Republica Moldova, așa cum era, până la reformă, Ucraina.”

Reforma administrativă a PSD, asemănată cu reforma lui Dej

„Este exact politica lui Dej, care a cunoscut apogeul sub Ceaușescu. Pentru că puțină lume știe că, în 1964, Gheorghiu Dej a făcut o primă reformă, distrugând regiunea autonomă maghiară și creând în mare măsură frustrările care au dus la o situație tensionată în zonă, pe care național-comunismul a dus-o la apogeu.

În regiunea autonomă de la 1948, populația maghiară era de peste 80%. În noua regiune autonomă, de după 1964, era de 60%. Acum, pur și simplu, vor să spargă județele maghiare. Afectează legislație care face parte din legislația constituțională a României. Tratatele referitoare la drepturile minorităților, la care România este parte și care sunt obligatorii.”

AUR va câștiga din reforma administrativă a PSD, crede Cristian Pîrvulescu. Despre tendințele sincigașe din PSD

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că cel mai mult de pe urma reformei administrative propuse de diverși lideri ai PSD va câștiga AUR.

„Este irațional. Fac jocul AUR și vă spun de ce. Noile județe vor fi, în condițiile economice și sociale pe care vi le-am descris, o bună oportunitate pentru AUR să câștige. Pentru că, fiind circumscripții mai mari, AUR va putea obține mai multe mandate. Va putea utiliza mai bine, la nivel de nou județ, voturile pe care le are.

Este matematică simplă pe care, se pare, oamenii aceștia nu o înțeleg. Sau joacă teatru sau, dacă nu joacă teatru, tendințele sincigașe din PSD sunt la cel mai înalt nivel.”

Pîrvulescu: PNL, obligat să depună moțiune de cenzură

Pîrvulescu spune că PNL nu va avea de ales, va fi nevoit să depună moțiune de cenzură, dacă PSD merge mai departe pe variantele vehiculate. Profesorul de Științe Politice atrage atenția că reorganizarea administrativă nu a fost negociată de Luca Niculescu cu PNL și UDMR, atunci când cele două partide s-au angajat să nu depună moțiune de cenzură până la primăvară.

„PNL nu poate fi un partid sinucigaș care să asiste la o împărțire care îi afectează grav bazele. Mai puțin decât PSD, dar în mare măsură.”

Despre comasarea celor 429 de localități, Cristian Pîrvulescu dă exemplul Germaniei care de ani de zile a început o astfel de reformă. Dezavantajul este că procesul este foarte lent, spune profesorul.

Comisie de mediere la Cotroceni pentru reforma administrativă

Cristian Pîrvulescu crede că Nicușor Dan ar trebui să înființeze o comisie de mediere la Palatul Cotroceni care să supravegheze și să coordoneze procesul de reorganizare administrativă a României. O reformă necesară, subliniază politologul, dar nu făcută oricum și, mai ales, în detrimentul oamenilor.

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