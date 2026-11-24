Pe ce se sprijină poprirea

Articolul 236 din Codul de procedură fiscală îi permite ANAF să își recupereze creanțele fiscale prin poprirea banilor și a altor venituri urmăribile pe care terțe persoane le dețin sau le datorează contribuabilului, arată sursa citată.

În cazul persoanelor fizice, măsura se poate extinde și asupra salariilor și pensiilor, însă recuperarea trebuie să se încadreze în limitele fixate de Codul de procedură civilă.

Alineatul (4) prevede explicit că salariile, pensiile, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială pot fi urmărite la plătitor doar în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă.

Așadar, chiar dacă poprirea este dispusă de ANAF și vizează obligații fiscale, instituția trebuie să respecte aceleași limite legale care se aplică oricărei urmăriri a veniturilor unei persoane fizice.

Cel mult o treime din salariul net, la o singură poprire

Articolul 729 alineatul (1) din Codul de procedură civilă permite urmărirea, în anumite limite, a salariilor, pensiilor și altor venituri periodice din care o persoană își asigură traiul.

Pentru datoriile obișnuite, între care se numără și obligațiile fiscale restante, se poate reține cel mult o treime din venitul lunar net.

Plafonul urcă la jumătate din venitul net atunci când e vorba de sume datorate ca obligație de întreținere sau ca alocație pentru copii.

Rezultă că, în cazul unei singure popriri fiscale, ANAF poate reține maximum o treime din salariul net al contribuabilului, arată sursa citată.

Un angajat cu un venit net de 6.000 de lei pe lună și cu datorii la Fisc poate pierde prin poprire cel mult 2.000 de lei lunar, iar ceilalți 4.000 de lei îi rămân la dispoziție.

Dacă salariul net este de 4.500 de lei, reținerea nu poate trece de 1.500 de lei, iar la un venit net de 3.000 de lei plafonul coboară la 1.000 de lei. Calculul pornește întotdeauna de la venitul net, nu de la salariul brut.

Mai multe popriri, maximum jumătate din venit

Regulile se schimbă atunci când același venit este vizat de mai multe popriri.

Conform articolului 729 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, dacă asupra aceleiași sume există mai multe urmăriri, totalul reținerilor nu poate trece de jumătate din venitul lunar net al debitorului, oricare ar fi natura creanțelor.

Excepție fac doar situațiile în care legea prevede altceva.

Un exemplu ar fi cel al unei persoane cu un salariu net de 6.000 de lei pe lună, care are de plătit atât datorii la Fisc, cât și restanțe la o bancă. Chiar dacă sunt instituite mai multe popriri, din salariul ei nu pot fi reținuți, ca regulă, mai mult de 3.000 de lei lunar.

Conform aceleiași surse, una este plafonul maxim al reținerii și alta este felul în care banii se împart între creditori. Repartizarea se face după regulile de prioritate prevăzute de lege, inclusiv cele care privesc creanțele fiscale.

Protecție în plus pentru veniturile mici

Codul de procedură civilă le oferă o protecție suplimentară persoanelor cu venituri reduse.

Articolul 729 alineatul (3) stabilește că, atunci când veniturile din muncă sau alte sume plătite periodic pentru asigurarea traiului sunt sub salariul minim net pe economie, poprirea poate viza doar partea care trece de jumătate din salariul minim net.

În cazul acestor persoane, calculul ține cont atât de procentul maxim aplicabil datoriei, cât și de suma protejată prin raportare la salariul minim net.

Un venit care nu trece de jumătate din salariul minim net nu poate fi urmărit, potrivit articolului 729 alineatul (3). De aceea, când venitul este sub salariul minim net, plafonul de o treime nu poate fi aplicat înainte de a fi verificată această regulă specială.

Venituri pe care ANAF nu le poate popri

Salariile și pensiile pot fi executate silit în limitele legii, însă există și venituri care nu pot face obiectul popririi. Articolul 729 alineatul (7) din Codul de procedură civilă enumeră, printre veniturile care nu pot fi urmărite pentru nicio datorie, alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate și cele de deces, bursele de studii oferite de stat și diurnele.

Aceeași protecție se extinde și asupra altor indemnizații cu destinație specială prevăzute de lege, dacă intră sub incidența acestor dispoziții.

Alte venituri pot fi urmărite doar pentru anumite tipuri de creanțe.

Potrivit articolului 729 alineatul (4), ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensațiile primite de salariați la încetarea contractului individual de muncă și sumele cuvenite șomerilor pot fi urmărite numai pentru obligații de întreținere și pentru despăgubiri datorate în caz de moarte sau vătămare corporală, dacă legea nu dispune altfel.

Prin urmare, aceste sume nu pot fi poprite pentru datorii fiscale obișnuite.

Cum ajunge poprirea la angajator

Poprirea pe salariu este una dintre căile prin care ANAF își poate recupera obligațiile fiscale neplătite. Articolul 230 din Codul de procedură fiscală prevede că, de regulă, executarea silită începe cu o somație comunicată debitorului.

Dacă, în 15 zile de la comunicarea somației, contribuabilul nici nu plătește datoria, nici nu anunță organul fiscal că vrea să înceapă procedura de mediere, ANAF poate merge mai departe cu executarea silită.

Pentru poprirea salariului, organul fiscal îi trimite angajatorului o adresă de înființare a popririi, iar contribuabilul este înștiințat despre măsura luată.

Poprirea este considerată înființată în momentul în care terțul poprit primește adresa, iar acesta are obligația să înregistreze data și ora primirii.

Angajatorul reține apoi din salariu suma urmăribilă, fără să depășească limitele legale, și o virează organului fiscal.

Codul de procedură fiscală îi dă pentru virare un termen de trei zile lucrătoare, socotit, după caz, de la înființarea popririi sau de la data la care creanța devine exigibilă.

În cazul salariilor viitoare, reținerea se face în momentul în care banii ajung să fie datorați salariatului, iar angajatorul nu are voie să treacă de plafoanele prevăzute de lege.

Contestația, în cazul reținerilor peste limită

Cei care consideră că poprirea le-a fost aplicată fără respectarea limitelor legale pot contesta actele de executare silită.

Conform articolului 260 din Codul de procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestație împotriva actelor de executare care încalcă prevederile legale.

Articolul 261 fixează, ca termen general, 15 zile de la data la care persoana a aflat de executarea silită sau de actul contestat, în condițiile legii.

Contribuabilul îi poate cere, de asemenea, organului fiscal să clarifice sumele urmărite și să corecteze eventualele greșeli.

Atunci când datoriile fiscale sunt achitate integral, executarea silită încetează, potrivit articolului 234 din Codul de procedură fiscală. Măsurile aplicate trebuie ridicate printr-o decizie emisă, de regulă, în cel mult două zile de la încetarea executării.