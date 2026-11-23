Potrivit Libertatea, Direcția Hidrografică Maritimă, instituție aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, susține că „situația de securitate din Marea Neagră s-a deteriorat, pe fondul continuării conflictului dintre Rusia și Ucraina și al extinderii riscurilor militare în regiune”.

Războiul din Ucraina, risc major pentru navigație

În 2026, dronele maritime și aeriene au pus în pericol navigația comercială, dar și infrastructura portuară a României.

Astfel, Direcția susține că a transmis navigatorilor peste 181 de avertismente radio. Scopul avertismentelor este de a evita tragediile, așa cum sunt impactul navelor cu minele sau alte incidente.

Ultimul astfel de avertisment a fost emis pe 15 noiembrie, când o porțiune de 70 de kilometri pătrați, situată între Sfântu Gheorghe și Sulina, a fost declarată spațiu nesigur pentru navigație.

Misiunea Direcției este de a-i ghida pe navigatori către rute de navigație sigure.

Mine și drone pun în pericol navigația

Armata descoperă tot mai des mine și resturi de drone militare care se află fie în apele teritoriale, fie în zona economică exclusivă.

Începând cu anul 2024, armatele Turciei, României și Bulgariei, prin acțiuni de deminare a părții vestice și sudice a Mării Negre, au reușit să dezamorseze peste 150 de mine. Toate au fost plasate pe rute de navigație.

În 2022, Ucraina a minat zona din apropierea porturilor sale maritime pentru a împiedica trupele rusești să debarce pe țărmurile sale de la Marea Neagră.

În același timp, Rusia a minat apele din apropierea Mării Negre pentru a bloca activitățile comerciale ale țării vecine.

Multe dintre aceste mine ajung aproape de țărmurile României și Bulgariei.

Riscurile din apele românești ale Mării Negre

Potrivit sursei citate, Direcția Hidrografică Maritimă susține că cele mai multe pericole sunt reprezentate de faptul că „persistă amenințările reprezentate de minele marine, bruiajul GPS și atacurile cibernetice”.

„România este expusă unor riscuri suplimentare privind securitatea spațiului aerian, a Portului Constanța, a Deltei Dunării și a infrastructurii energetice offshore”, mai arată Direcția, potrivit sursei citate.

Pentru a spori securitatea la Marea Neagră, Direcția Hidrografică Maritimă are nevoie de instrumente moderne, având în vedere că agresivitatea în zonă escaladează.

„Devine esențială achiziționarea unui software integrat pentru colectarea, centralizarea și schimbul de date provenite de la echipamentele autonome utilizate de diferite structuri din cadrul FNR (n.red. Forțele Navale Române), dar și NATO”, potrivit comandorului Lucian Grigorescu, comandantul Direcției Hidrografice Maritime.