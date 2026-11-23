Guvernul a desecretizat luni, 23 noiembrie 2026, cele două memorandumuri prin care a aprobat creșterea salariilor angajaților de la Transgaz și Transelectrica. Decizia vine la trei zile după ședința de vineri, 20 noiembrie, când Executivul condus de Luca Niculescu a introdus documentele pe agenda confidențială și a omis să le menționeze în comunicatul oficial.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat oficial actualizarea agendei publice și a listei actelor adoptate, ca reacție la presiunea presei.

„În urma solicitărilor de presă privind agenda ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie 2026, vă comunicăm următoarele: Prin decizia Secretariatului General al Guvernului, agenda publică a ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie a.c. se actualizează cu următoarele memorandumuri”, a transmis Executivul într-o precizare oficială.

Ce prevăd cele două memorandumuri aprobate de Guvern

Pe lista actualizată a actelor adoptate în ședința din 20 noiembrie figurează acum ambele documente, la capitolul memorandumurilor aprobate.

Primul document vizează compania CNT EE Transelectrica SA și stabilește acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, în cuantum de 6,5%. Măsura se bazează pe prevederile art. 36 alin. (2) din OUG nr. 89/2025 și impune încadrarea în nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) pe 2026.

Al doilea memorandum aprobă indexarea salariilor personalului de la SNTGN Transgaz SA față de nivelul realizat în 2025, cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, tot în temeiul art. 36 alin. (2) din OUG nr. 89/2025.

Ambele companii se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului și sunt listate la bursă. În aceeași ședință din 20 noiembrie, Executivul a aprobat și un memorandum pentru constituirea Comitetului interministerial dedicat eficientizării aparatului administrativ și a activității companiilor de stat.

Trei zile de secretomanie, deconspirate după dezvăluirile Cotidianul

Informația despre majorările salariale aprobate pe ascuns a fost publicată de Cotidianul, pe surse, sâmbătă, 21 noiembrie. În ciuda demersurilor începute de redacție încă de vineri după-amiază, reprezentanții Palatului Victoria au refuzat inițial să confirme existența documentelor și chiar au negat-o.

La solicitarea Cotidianul, Guvernul a trimis jurnaliștii către linkul de pe site-ul gov.ro cu actele adoptate pe 20 noiembrie, unde cele două memorandumuri lipseau complet. După mai bine de 24 de ore, reprezentanții Executivului au confirmat informația doar pentru televiziunea publică, TVR Info. Abia luni, la trei zile de la ședință, SGG a publicat oficial titlurile memorandumurilor pe site-ul Guvernului.

Într-o situație similară din luna mai, premierul de atunci, Ilie Bolojan, a adoptat un memorandum identic pentru majorarea cu 6,5% a salariilor de la Romgaz. Deși a figurat inițial pe agenda confidențială, documentul a fost făcut public de reprezentanții Guvernului chiar în aceeași zi.

Cine primește majorarea de 6,5% și ce salarii există în cele două companii

Creșterea salarială de 6,5% ar urma să se aplice din 2027 și îi vizează exclusiv pe salariații celor două companii, în special personalul operațional. Directorii generali, directorii financiari și membrii consiliilor de administrație nu beneficiază de această indexare, deoarece lucrează pe contracte de mandat, a precizat directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

Companiile listate la bursă cu capital majoritar de stat au solicitat aprobarea indexării cu rata inflației încă din luna februarie. Măsura este susținută din bugetele proprii ale societăților și figurează în contractele colective de muncă. Sursele Cotidianul au arătat că angajații ar fi putut da în judecată companiile dacă nu primeau această creștere obligatorie.

Potrivit bugetelor aprobate la începutul anului și citate de TVR Info, câștigul salarial mediu brut lunar este de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica.