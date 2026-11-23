Peter Magyar a anunțat lansarea unui program de 120 de miliarde de forinți pentru repararea drumurilor. Decizia vine după ce mașinile folosite în deplasările sale prin țară au făcut pană de opt ori. Guvernul de la Budapesta intenționează și să preia administrarea autostrăzilor, prin rezilierea unui contract de concesiune încheiat pentru 35 de ani.

„Așa e cu cauciucul, uneori se găurește sau se rupe. De multe ori, exact în cel mai nepotrivit moment. Dar, înainte ca experții trecuți prin multe să înceapă să-și ascută creioanele, acum nu vreau să vorbesc despre o noapte de acum 27 de ani, ci despre starea tragică a drumurilor din Ungaria”, a scris premierul pe Facebook.

Acesta a povestit că, de când a început să călătorească prin țară, echipa sa a avut opt pene de cauciuc. Pentru îmbunătățirea infrastructurii, Executivul condus de partidul Tisza va aloca 120 de miliarde de forinți unui program de reparare a drumurilor. Autoritățile vor să extindă capacitatea companiei de stat Magyar Kozut Zrt., responsabilă de întreținerea rețelei rutiere. O atenție deosebită va fi acordată drumurilor secundare, despre care premierul susține că au fost neglijate ani la rând.

Guvernul vrea să rezilieze un contract de concesiune de 23.000 de miliarde de forinți

În același mesaj, Magyar a anunțat că statul va prelua administrarea autostrăzilor și va pune capăt concesiunii evaluate la 23.000 de miliarde de forinți. Premierul și ministrul Transporturilor, David Vitezy, anunțaseră încă din septembrie intenția de a rezilia contractul încheiat pentru 35 de ani.



Sâmbătă, 21 noiembrie, Vitezy a precizat că a semnat un acord care reprezintă primul pas pentru încetarea concesiunii. Potrivit înțelegerii, contractul ar urma să se încheie în 2027, cu aproximativ 30 de ani mai devreme decât era prevăzut inițial.

Conform calculelor prezentate de guvern, această măsură ar elimina obligații financiare viitoare de aproximativ 21.500 de miliarde de forinți.

Decizia a provocat și reacții din partea fostului premier Viktor Orbán. Secretariatul acestuia a calificat sâmbătă măsura drept „dramatic de proastă”, susținând că rezilierea contractului va încetini modernizarea infrastructurii Ungariei și va duce la abandonarea unor proiecte de dezvoltare, notează 24.hu.