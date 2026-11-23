Pompierii continuă luni dimineață, 23 noiembrie 2026, operațiunile de localizare și lichidare a incendiului izbucnit duminică seară la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, relatează news.ro. Echipele de intervenție utilizează camere cu termoviziune pentru depistarea focarelor ascunse. De asemenea, salvatorii vor folosi o dronă pentru recunoaștere aeriană, evaluarea situației operative și monitorizarea focarelor.

Acoperișul dublu din tablă îngreunează misiunea pompierilor

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, operațiunea rămâne extrem de dificilă din cauza structurii clădirii. Acoperișul este realizat din două straturi de tablă, care blochează accesul direct la focarele ascunse.

„În continuare, pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Intervenția este una deosebit de dificilă, având în vedere configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a informat ISU Brașov.

Pentru menținerea capacității de intervenție în condiții de siguranță, echipajele operative sunt schimbate periodic.

Cum a izbucnit incendiul și ce forțe au fost mobilizate

Alarma s-a dat duminică seară, în jurul orei 19:30. Inițial, ISU Brașov a trimis la fața locului patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, două autoscări, trei echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Flăcările au pornit la mansarda hotelului, iar conducerea unității a precizat că focul a izbucnit la nivelul terasei unui apartament superior. Într-o primă etapă, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, la mansardă și fațadă. Ulterior, focul s-a extins rapid și a cuprins acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii, pe o suprafață totală de circa 2.000 de metri pătrați.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din hotel. Autoritățile confirmă că nu s-au înregistrat victime și nu au fost persoane surprinse în interior.

Din cauza amplorii incendiului, dispozitivul a fost suplimentat cu forțe din județele Prahova, Covasna și Argeș, alături de echipajele ISU Brașov și SVSU Râșnov. La fața locului au acționat 11 autospeciale de stingere, patru autoscări, o autospecială de hidroperforare, un autocamion de intervenție, două echipaje de prim ajutor SMURD și trei ambulanțe SAJ.

Mesajul conducerii Hotelului Alpin

Duminică seară, reprezentanții hotelului au anunțat pe Facebook că situația este sub control, nu există victime, iar toți oaspeții și angajații se află în siguranță.

„Datorită intervenției prompte și profesioniste a echipajelor ISU Brașov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile competente. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate. Mulțumim echipajelor ISU Brașov, serviciilor de urgență și tuturor celor implicați pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul și rapiditatea cu care au acționat. Regretăm disconfortul și îngrijorarea provocate și vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate și implicare. Siguranța oamenilor a fost, este și va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a transmis conducerea Hotelului Alpin.