Vina, mutată pe Ciolacu

Toma susține că după botez nu a fost considerat vinovat nici nașul, nici finul. În schimb, Ciolacu a fost scos în față „cu șinșila aia de iepure Rex”.

Din acel moment s-a schimbat totul, spune primarul Buzăului. Ulterior, toate televiziunile au vorbit despre fiul lui Ciolacu, arată sursa citată.

Grindeanu și Simonis, fără nicio consecință

Potrivit lui Toma, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, pe care îl numește „Fredi”, sunt vinovați pentru această situație, dar nu au pățit nimic.

Primarul spune că toată imaginea negativă a căzut pe Ciolacu: „S-a dus toată imaginea negativă, dacă mai era nevoie, pe Marcel Ciolacu”. În opinia lui, Ciolacu a fost „anihilat complet”.

Oamenii lui Ciolacu din partid și din stat

Toma explică gestul conducerii prin influența pe care Ciolacu o avea în PSD și pe care crede că o are și acum. Estimează că acesta i-a pus în funcție, probabil, pe trei sferturi dintre șefii organizațiilor PSD din județe.

Spune că i-a numit și pe mulți dintre oamenii care conduc instituțiile deconcentrate ale statului și firmele de stat, unde se află, în cuvintele lui, „sinecurile mai grase”.

Căutarea unui vinovat

Primarul spune că nu a fost vorba de o răfuială în partid. Conducerea a căutat un vinovat după ceea ce el a numit „nenorocirea asta care a fost la Timișoara”.

Toma a descris discuția așa cum crede că a avut loc atunci și a explicat cine sunt, în opinia lui, cei care se temeau că vor fi considerați vinovați:

„Bă, cine e vinovatul? Că noi trebuie să găsim un vinovat, dacă nu, intrăm noi. Cine suntem ‹noi›? Suntem cei care am organizat, nașul și cu finul, Sorin Grindeanu și cu Fredi.

Păi, erau genți acolo, mi-au spus niște doamne, mai scumpe decât șinșila lu Sorina Docuz de câteva ori. Deci care e povestea?”, a mai declarat Constantin Toma.