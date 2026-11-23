Curtea de Apel București (CAB) se pronunță astăzi, 23 noiembrie 2026, asupra măsurii preventive dispuse pe numele lui Călin Georgescu, potrivit Libertatea. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 se află în arest preventiv de aproape două luni, în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Verdictul de astăzi este definitiv.

Două luni în Arestul Central și două decizii contestate de DIICOT

Călin Georgescu este încarcerat în Arestul Central al Poliției Capitalei din 29 septembrie 2026. Pe 9 noiembrie, Tribunalul București a hotărât înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Judecătorii au arătat atunci că nu există dovezi că banii din presupusa înșelăciune ar fi ajuns la Georgescu.

DIICOT a contestat decizia la Curtea de Apel București. Vineri, 20 noiembrie, magistrații CAB au amânat pronunțarea pentru astăzi.

Separat, pe 18 noiembrie, Tribunalul Ilfov a emis o altă decizie de plasare a lui Călin Georgescu în arest la domiciliu. Procurorii DIICOT au atacat și această hotărâre, însă Curtea de Apel București nu a stabilit încă un prim termen de judecată.

Acuzațiile DIICOT în dosarul de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în dimineața zilei de 21 septembrie 2026. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat atunci percheziții timp de opt ore la locuința sa din Mogoșoaia. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, trei făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, a transmis DIICOT.

Potrivit procurorilor, liderul grupării ar fi Călin Georgescu. Ancheta a pornit de la plângerea depusă în ianuarie 2024 de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Acesta ar fi primit propunerea să intre într-o afacere cu metale prețioase, pentru care avea nevoie de un credit de 6 milioane de euro.

Modul în care gruparea a acționat

Conform DIICOT, Georgescu i-ar fi indicat lui Leu să ia legătura cu un apropiat, Ionel Rusen, care i l-ar fi prezentat pe italianul Massimiliano Arena, presupus reprezentant al unei bănci din Elveția. Pentru obținerea creditului, lui Leu i s-a cerut o garanție de un milion de euro. Procurorii susțin că 100.000 de euro din această sumă urmau să finanțeze campania prezidențială a lui Călin Georgescu.

„Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro”, au precizat anchetatorii.

Împrumutul nu s-a mai concretizat, iar omul de afaceri nu a mai primit înapoi garanția totală de 1,1 milioane de euro. Pe 12 noiembrie 2026, procurorii l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în acest dosar.

Cinci dosare penale deschise, trei ajunse deja în instanță

Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 și a intrat în turul al doilea alături de Elena Lasconi (USR), înaintea lui Marcel Ciolacu (PSD). Pe 28 noiembrie 2024, documente SRI desecretizate în ședința CSAT au semnalat finanțări dubioase și promovări suspecte pe TikTok. Curtea Constituțională a anulat alegerile pe 6 decembrie 2024.

În total, procurorii au deschis cinci dosare penale pe numele lui Călin Georgescu. Pe lângă dosarul de înșelăciune, acesta este vizat în anchete pentru propagandă legionară, tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, distrugerea unor dispozitive de ascultare montate de anchetatori în casa din Mogoșoaia și un presupus salut legionar la ieșirea dintr-o biserică din Buftea.

Trei dintre aceste dosare au fost deja trimise în judecată: