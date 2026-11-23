Falsurile, în atenția anchetatorilor

Potrivit specialistului, Poliția Română urmărește situațiile în care bani falși sunt introduși în circulație, iar anchetele vizează identificarea persoanelor și a grupărilor din spatele lor.

În România au apărut chiar și copii ale bancnotelor din polimer, materialul folosit pentru leii românești, însă, deocamdată, acestea nu au devenit o problemă de proporții, a precizat acesta.

Situația e diferită în cazul monedei euro, a cărei contrafacere este monitorizată la nivel european, potrivit sursei citate.

O parte din bancnotele false ajunse pe piață vin, conform aceleiași surse, de la rețele ale crimei organizate active în mai multe state.

Un test pe care îl poate face oricine

Pentru verificarea euro, Banca Centrală Europeană propune o metodă în trei pași, care nu cere niciun aparat special: bancnota se atinge, se privește în lumină și se înclină.

Primul test este cel tactil. Bancnotele euro autentice sunt tipărite pe hârtie specială, care se simte fermă la atingere și se distinge prin textură.

Degetele pot simți, în plus, relieful imprimării pe anumite porțiuni, de pildă pe imaginea principală, pe litere sau pe cifrele ce indică valoarea nominală.

Ce dezvăluie lumina

La al doilea pas, bancnota se ține în fața unei lumini, care face vizibile filigranul și firul de siguranță. Pe bancnotele din seria Europa, filigranul conține și portretul figurii mitologice de la care și-a primit numele continentul.

Efectele care apar la înclinare

Ultimul test constă în înclinarea bancnotei. În cazul seriei Europa, aspectul hologramei variază după unghiul de privire, iar pe față, numărul de culoare verde-smarald capătă o nuanță de albastru-închis.

Pe suprafața cifrei se poate vedea, de asemenea, un efect de lumină care dă impresia că se mișcă.

Este bine ca verificarea să nu se oprească la un singur element de siguranță, pentru că falsificatorii reușesc uneori să copieze câteva dintre ele, dar nu pe toate, arată sursa citată.

Leii din polimer și protecțiile lor

Spre deosebire de euro, bancnotele românești nu sunt din hârtie, ci din polimer, un material apropiat de plastic. Pentru a face falsificarea mai dificilă, Banca Națională a României le-a dotat cu mai multe elemente de siguranță.

Fereastra transparentă, care se regăsește și pe bancnota de 100 de lei, este printre cele mai ușor de identificat. Ea este integrată în materialul bancnotei și merită analizată atent.

Lista include și imprimarea în relief, firul de siguranță, filigranul și banda iridescentă, care arată diferit atunci când bancnota este înclinată.

Comparația cu o bancnotă sigură

În caz de dubiu, bancnota poate fi pusă alături de una cu aceeași valoare, a cărei autenticitate nu e pusă la îndoială. Deosebirile de culoare, textură sau imprimare pot trăda un fals, dar verdictul final aparține personalului specializat, potrivit sursei citate.

Pașii de urmat când banii par falși

Când suspiciunea apare chiar în momentul plății, cea mai sigură soluție este refuzul bancnotei și cererea alteia.

Dacă îndoielile apar abia după ce banii au fost primiți, bancnota nu trebuie folosită la cumpărături și nici dată altcuiva.

Banca Centrală Europeană atrage atenția că „punerea în circulație a banilor despre care știm sau bănuim că sunt contrafăcuți constituie o infracțiune”.

În astfel de cazuri, Poliția trebuie anunțată. Verificarea se poate face și la o bancă, unde există aparatură dedicată depistării falsurilor.

Ajută și ca persoana să își amintească de la cine a primit banii, pentru a le putea furniza informații autorităților. O bancnotă confirmată ca falsă nu are nicio valoare și nu poate fi schimbată pe una reală.

Anchete comune cu alte state europene

În România au mai fost identificate cazuri de grupări care au fabricat sau pus în circulație bancnote false, cu ajutorul unor echipamente speciale capabile să reproducă elementele de siguranță ale banilor autentici, conchide sursa citată.