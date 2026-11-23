Raportul privind evoluția concurenței în sectoare-cheie – 2026, publicat recent de Consiliul Concurenței, oferă, în cele aproximativ 130 de pagini, și un diagnostic al economiei românești: de ce a încetinit activitatea economică, ce vulnerabilități au întreprinderile, cum evoluează concentrarea economică și ce mecanisme influențează prețurile.

În cuvântul înainte al raportului, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, atrage atenția asupra dificultăților generate de ajustarea fiscală și de inflație.

„În 2026, corectarea dezechilibrelor bugetare și presiunile inflaționiste fac acest efort mai complicat, în condițiile în care consolidarea finanțelor publice, necesară pentru stabilitatea economiei, are și costuri pe termen scurt pentru populație și pentru companii”, arată Chirițoiu.

În opinia sa, ajustarea trebuie însoțită de măsuri care susțin relansarea economică, încurajează investițiile și îmbunătățesc funcționarea piețelor.

România, pe ultimul loc în UE la evoluția PIB în trimestrul II din 2026

Raportul arată că România traversează o perioadă de contracție economică, nu doar de încetinire a creșterii, în contrast cu evoluția pozitivă, deși modestă, a economiei europene.

Dacă în primele trei trimestre din 2025 România înregistra creșteri economice cuprinse între 0,7% și 2,1%, comparativ cu perioadele corespunzătoare din anul precedent, începând din trimestrul al patrulea din 2025 și până în trimestrul al doilea din 2026 datele indică o contracție a economiei.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, PIB-ul României a scăzut în primul semestru din 2026 cu 0,6% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Strict în trimestrul al doilea, contracția a fost de 0,2% pe seria brută și de 1,9% pe seria ajustată sezonier.

România s-a situat astfel pe ultimul loc în Uniunea Europeană în trimestrul II din 2026, din perspectiva variației anuale a PIB ajustat sezonier. Potrivit datelor Eurostat citate în raport, singurele economii europene care au înregistrat scăderi față de trimestrul corespunzător din 2025 au fost România (-2%) și Irlanda (-0,4%). La polul opus s-au aflat Malta (+5%), Slovenia (+4,9%) și Danemarca (+4,6%).

Consiliul Concurenței pune contracția economiei românești pe seama inflației ridicate și a măsurilor fiscal-bugetare, care au afectat veniturile reale ale consumatorilor.

În primul semestru, comerțul, industria și sectorul informațiilor și comunicațiilor au contribuit negativ la evoluția PIB, în timp ce construcțiile, cu o creștere a activității de peste 12%, activitățile recreative și agricultura au înregistrat evoluții pozitive.

Indicele producției industriale a scăzut cu 3,5% în primul semestru, față de perioada similară din 2025, în principal ca urmare a reculului industriei prelucrătoare (-4,6%) și al industriei extractive (-1,6%). Producția și furnizarea de utilități energetice și de climatizare au crescut, în schimb, cu 2,8%.

Un indicator relevant pentru situația industriei este gradul de utilizare a capacității de producție în industria prelucrătoare, care a coborât de la aproximativ 73% în 2021 la 65% în trimestrul II din 2026, revenind la 68% în trimestrul III.

Această evoluție indică existența unor capacități industriale insuficient utilizate, într-un context marcat de slăbirea cererii și de creșterea costurilor.

Inflația încetinește, dar prețurile continuă să crească

Raportul atrage atenția că reducerea ratei anuale a inflației nu echivalează cu o scădere efectivă a prețurilor. După o inflație de aproximativ 10% în primul semestru din 2026, ritmul anual al scumpirilor s-a redus la 8,2% în iulie și 6,2% în august.

O parte din această evoluție reflectă însă efecte statistice, inclusiv ieșirea din baza de comparație a impactului eliminării plafonării prețurilor finale la energia electrică.

În același timp, prețurile producției industriale erau în iunie 2026 cu 12,7% mai mari decât cu un an înainte, iar cele ale producției de energie crescuseră cu 23,3%.

Pe plan fiscal, deficitul bugetar s-a redus de la 4% din PIB în primele șapte luni din 2025 la 2,3% în perioada similară din 2026, însă ajustarea a avut efecte asupra consumului și activității economice.

Investițiile au reprezentat principalul factor de atenuare a contracției PIB, formarea brută de capital fix crescând cu 10,9% în volum în primul semestru. În schimb, deficitul comercial a rămas ridicat, la 22,44 miliarde euro în primele opt luni ale anului, reflectând persistența dezechilibrelor structurale ale economiei.

Aproape o treime dintre firmele românești sunt decapitalizate

O altă secțiune importantă a raportului este analiza-diagnostic a capitalizării întreprinderilor românești, realizată pe baza datelor financiare aferente anului 2025, în comparație cu evoluțiile din perioada 2017–2024.

Potrivit Consiliului Concurenței, aproximativ 32% dintre întreprinderi, respectiv circa 274.000 de firme, nu îndeplineau condiția de capitalizare analizată, aceea de a avea capitaluri proprii de cel puțin jumătate din capitalul social subscris și vărsat.

Celelalte 68% dintre firme concentrau însă cea mai mare parte a activității economice: 92% din cifra de afaceri netă cumulată și 91% din profitul total. În schimb, firmele decapitalizate cumulau 57% din pierderile totale.

Problema are și un caracter persistent. Dintre cele aproximativ 277.000 de firme decapitalizate în 2019, peste 90.000 au rămas în această situație până în 2025, iar alte aproximativ 118.000 au fost închise în interval.

Raportul evidențiază și diferența dintre creșterea nominală și cea reală a activității economice: în 2025, cifra de afaceri cumulată a companiilor a crescut cu 8%, dar în prețuri constante avansul a fost de numai 0,3%.

Cu alte cuvinte, creșterea valorii vânzărilor a reflectat predominant evoluția prețurilor, în timp ce activitatea economică reală a fost aproape stagnantă.

Totodată, baza de date pentru 2025 cuprinde cu aproximativ 50.000 de întreprinderi mai puțin decât în anul precedent, în special microîntreprinderi. Consiliul precizează însă că o parte a scăderii poate fi explicată prin depunerea întârziată a situațiilor financiare, nu neapărat prin închiderea efectivă a firmelor.

În privința profitabilității, sectorul bancar se numără din nou printre cele mai profitabile domenii, cu o marjă de profit de 24% în 2025, comparativ cu 14% în sectorul construcției clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Marile lanțuri comerciale își consolidează poziția. Posibile efecte secundare ale plafonării adaosurilor

Raportul semnalează continuarea procesului de concentrare în comerțul alimentar modern, inclusiv prin fuziuni și achiziții, ceea ce întărește poziția marilor rețele comerciale în negocierile cu furnizorii.

O altă tendință este extinderea mărcilor proprii ale retailerilor, care reprezentau 31,2% din achizițiile alimentare ale acestora în 2025.

Mărcile proprii pot oferi consumatorilor alternative mai ieftine, dar pot spori și dependența producătorilor independenți de un număr limitat de cumpărători, reducându-le posibilitățile de negociere.

Consiliul analizează și efectele plafonării adaosurilor comerciale pentru unele alimente de bază.

Potrivit raportului, măsura a contribuit la temperarea creșterilor de preț pentru produsele vizate, dar poate avea și efecte secundare: comercianții pot încerca să compenseze marjele mai mici la produsele plafonate prin majorarea marjelor la alte categorii de bunuri.

Autoritatea menționează, în acest context, posibilitatea transferării presiunii către produse nealimentare, precum detergenții și hârtia igienică.

Este vorba despre un mecanism economic posibil, nu despre demonstrarea faptului că toate scumpirile produselor neplafonate au fost provocate de această intervenție.

De altfel, raportul arată că nu toate creșterile de preț pot fi explicate prin marjele retailerilor. În cazul unor produse precum cafeaua, cacao, ciocolata sau uleiul de măsline, sunt identificate și influențe ale șocurilor internaționale de ofertă, fenomenelor climatice și creșterii costurilor energetice sau de ambalare.

În cazul cafelei prăjite, analiza constată inclusiv perioade de comprimare a marjelor comercianților.

Paradoxul industriei laptelui: producție mare, procesare redusă și dependență de importuri

Un capitol distinct este dedicat sectorului laptelui și produselor lactate, unde Consiliul Concurenței identifică dezechilibre structurale importante între producția primară, colectare, procesare și comercializare.

România produce anual aproximativ 4,4 milioane de tone de lapte crud, ocupând locul al zecelea în Uniunea Europeană, însă numai circa 1,45 milioane de tone sunt colectate industrial, ceea ce plasează țara pe locul al șaptesprezecelea în UE din această perspectivă.

Astfel, o mare parte din producția națională rămâne în afara circuitului industrial formal, fiind destinată autoconsumului, vânzării directe sau procesării în gospodării.

În același timp, procesatorii apelează la importuri de materie primă, de aproximativ 250.000 de tone anual, Ungaria reprezentând peste 80% din aceste achiziții în 2025.

O altă constatare relevantă privește evoluția prețurilor pe lanțul de aprovizionare.

În perioada 2018–2024, prețul unui litru de lapte a crescut cumulat cu aproximativ un leu la poarta fermei, în timp ce prețul la raft a crescut cu circa 2,5 lei.

Ponderea costului materiei prime în prețul final s-a redus de la 39% în 2022 la 34% în 2024, iar diferența nominală dintre prețul la raft, fără TVA, și prețul procesatorului s-a majorat.

Consiliul precizează însă că această diferență poate reflecta atât creșterea costurilor de distribuție, cât și marje comerciale mai mari, fără a reprezenta automat profitul net al retailerului.

Raportul mai arată că primii cinci procesatori cumulează aproximativ 59% din piață, iar producătorii mici au adesea alternative limitate de colectare și negociere. Contractele rigide și posibilitatea denunțării acestora fără preaviz pot accentua dependența fermierilor de cumpărători.

În plus, procesarea laptelui în România rămâne orientată într-o măsură importantă către produse cu valoare adăugată relativ redusă.

Concurența rămâne relativ stabilă, dar diferențele dintre sectoare sunt mari

Consiliul Concurenței evaluează anual presiunea concurențială prin intermediul Indicelui Agregat de Presiune Concurențială (IAPC), aplicat în 2026 unui număr de 41 de industrii.

Rezultatele indică o situație relativ stabilă la nivel agregat, dar cu diferențe semnificative între domenii.

Cele mai ridicate scoruri, de puțin peste 70%, sunt înregistrate în consultanța IT, transportul rutier de mărfuri și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte.

La polul opus se află serviciile notariale și producerea și comercializarea cimentului, cu scoruri de aproximativ 35%, care indică o presiune concurențială mai redusă.

Un scor redus nu dovedește însă existența unor carteluri sau a unor abuzuri de poziție dominantă, ci semnalează caracteristici ale pieței care pot necesita investigații suplimentare.

Raportul examinează separat și piețele energiei electrice, carburanților, asigurărilor RCA și gazelor naturale.

În sectorul energiei electrice, analiza indică o diversificare a structurii producției, fără o tendință generală de creștere a concentrării. În cazul carburanților, prețurile sunt influențate nu doar de cotațiile petrolului brut, ci și de prețurile produselor rafinate, disponibilitatea acestora și marjele de rafinare.

Pe piața RCA, raportul identifică o creștere a concentrării în primul trimestru din 2026, în contextul modificărilor structurale din sector și al eliminării plafonării tarifelor.

Reglementările pot limita concurența inclusiv în domeniul reciclării

O altă analiză sectorială vizează gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, unde Consiliul Concurenței atrage atenția asupra riscului ca cerințele de certificare și autorizare să limiteze accesul operatorilor mici pe piață.

În august 2026 existau 33 de operatori de tratare certificați conform standardelor CENELEC, iar 61% dintre județe nu dispuneau de unități de tratare certificate.

Raportul subliniază necesitatea unor reglementări care să asigure protecția mediului fără a crea bariere disproporționate în calea concurenței.

În cuvântul înainte al documentului, Bogdan Chirițoiu insistă și asupra necesității aplicării ferme a legislației concurenței, inclusiv în cazul companiilor mari.

„Nu putem explica asemenea situații prin necunoașterea regulilor, pentru că există și un interes financiar în evitarea concurenței, iar aplicarea legii trebuie să descurajeze un asemenea calcul”, afirmă președintele Consiliului Concurenței.

Raportul subliniază, totodată, că politica de concurență nu se limitează la sancționarea practicilor anticoncurențiale, ci poate contribui la dezvoltarea economică prin îmbunătățirea funcționării piețelor, reducerea barierelor administrative și crearea unor condiții mai favorabile investițiilor.