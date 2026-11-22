Andrei Roșu, fost solist al formației Gaz pe Foc, a anunțat duminică că a refuzat invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la recepția oficială organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Acesta se declară dezamăgit de șeful statului, căruia i-a acordat votul la alegerile prezidențiale.

Andrei Roșu susține că decizia sa nu are legătură cu instituția prezidențială, ci cu direcția pe care Nicușor Dan ar fi ales-o după preluarea mandatului de președinte al României.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea”, a transmis Andrei Roșu, într-un mesaj pe Facebook.

Andrei Roșu, dezamăgit de Nicușor Dan

El a precizat că, deși consideră invitația la recepția de Ziua Națională o onoare, nu este dispus să renunțe la principiile sale pentru a participa la un asemenea eveniment.

„Consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația”, a mai afirmat acesta.

Reacția fostului solist al trupei Gaz pe Foc vine pe fondul nemulțumirilor exprimate în spațiul public de o parte dintre cei care l-au susținut pe Nicușor Dan în campania electorală.

Printre reproșurile formulate la adresa șefului statului se numără presupusa apropiere de PSD, deciziile privind numirile la conducerea parchetelor, dar și modul în care acesta a gestionat relația cu PNL și Ilie Bolojan în timpul crizei politice.

Președintele a atras critici și după ce, în cadrul unei conferințe de presă, a spus că l-a exclus pe jurnalistul Ovidiu Vanghelie de la conferințele sale pe motiv că i-a adresat mai multe jigniri pe Facebook.