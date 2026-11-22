Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că traficul aerian din Belgia va fi grav afectat luni, 23 noiembrie, din cauza unei greve naționale la care vor participa și controlorii de trafic aerian. Cele mai multe zboruri programate pe Aeroportul Internațional Bruxelles-Zaventem sunt anulate, potrivit News.ro.

Perturbările sunt anunțate în intervalul orar 07:00–21:00, ora locală, și vor afecta atât pasagerii care intenționează să călătorească în Belgia, cât și pe cei care tranzitează această țară.

Potrivit furnizorului belgian de servicii de navigație aeriană, Skeyes, pe durata protestului nu vor putea fi asigurate serviciile obișnuite de control al traficului aerian. Vor rămâne operaționale doar serviciile necesare gestionării situațiilor de urgență și zborurilor esențiale pentru siguranță.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Bruxelles-Zaventem au anunțat deja că majoritatea curselor aeriene programate luni, atât la plecare, cât și la sosire, vor fi anulate.

Recomandările MAE pentru pasagerii români

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă celor care au bilete de avion pentru 23 noiembrie să contacteze direct companiile aeriene pentru a afla situația zborurilor și alternativele disponibile.

Informații actualizate privind cursele aeriene pot fi consultate și pe site-urile oficiale ale aeroporturilor Bruxelles-Zaventem și Charleroi.

Greva națională va afecta și alte mijloace de transport din Belgia. Autoritățile române avertizează că sunt așteptate perturbări ale transportului public, ceea ce ar putea îngreuna inclusiv deplasările către aeroporturi.

Unde pot solicita ajutor cetățenii români

Românii aflați în Belgia care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Bruxelles la următoarele numere de telefon:

– +32 2 347 5338;

– +32 2 344 1658;

– +32 2 343 6935.

Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situațiile speciale, cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție numărul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32 497 428 663.

MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor publicate pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe și Ambasadei României la Bruxelles, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt comunicate atenționări și recomandări pentru românii care se deplasează în străinătate.