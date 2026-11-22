Constantin Popovici a încheiat cu o victorie ediția 2026 a Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime. Sportivul român s-a impus în etapa desfășurată la Zhaoqing, în China, rezultat care i-a asigurat și câștigarea trofeului în clasamentul general al competiției, transmite News.ro.

În vârstă de 38 de ani, Constantin Popovici a acumulat 429,10 puncte în urma celor patru sărituri de la platforma de 27 de metri, efectuate pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.

Românul a avut parte de o luptă extrem de strânsă pentru prima poziție cu americanul James Lichtenstein, pe care l-a devansat cu doar 0,55 puncte. Podiumul competiției din China a fost completat de francezul Gary Hunt.

Constantin Popovici, pe prima poziție în clasamentul general

Victoria obținută la Zhaoqing i-a adus sportivului pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu și trofeul Cupei Mondiale, ediția 2026. Constantin Popovici a încheiat competiția cu un total de 90 de puncte în clasamentul general.

Clasamentul etapei din China:

Locul 1 – Constantin Popovici (România) – 429,10 puncte;

Locul 2 – James Lichtenstein (SUA) – 428,55 puncte;

Locul 3 – Gary Hunt (Franța) – 380,25 puncte.

România a mai avut un reprezentant în clasamentul general al Cupei Mondiale. Cătălin Preda, care nu a participat la etapa din China, a încheiat ediția din acest an pe poziția a șaptea, cu 51 de puncte.